РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7558 посетителей онлайн
Новости Видео Война
11 218 15

Дети поют в бомбоубежище гимн Украины во время ракетной атаки на Киев. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой школьники в бомбоубежище поют гимн Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись была сделана в Киеве во время ракетной атаки российских оккупантов.

Смотрите также: Девушка зафиксировала момент прилета по Киеву, записывая сообщение. ВИДЕО

Автор: 

гимн (235) дети (6491) крылатые ракеты (881)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+39
Діточки рідненькі-тримаймося!
УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!

СЛАВА УКРАЇНІ!
показать весь комментарий
10.10.2022 10:38
+33
показать весь комментарий
10.10.2022 10:35
+19
так-це майбунє української незламної нації...
показать весь комментарий
10.10.2022 10:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
10.10.2022 10:35 Ответить
Діточки рідненькі-тримаймося!
УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!

СЛАВА УКРАЇНІ!
показать весь комментарий
10.10.2022 10:38 Ответить
Цвіт Нації!
показать весь комментарий
10.10.2022 10:39 Ответить
так-це майбунє української незламної нації...
показать весь комментарий
10.10.2022 10:40 Ответить
Молодці, дітки!
Ви наше майбутнє, хороше майбутнє.
показать весь комментарий
10.10.2022 10:43 Ответить
МОЖЕ ЗЕ поверне льготне розмитнення авто для усіх українців ????

родинам треба їздити і дітей возити ‼️‼️
показать весь комментарий
10.10.2022 10:44 Ответить
Возвращает что-то Кабмин. И хоть сегодня хватит писать Про всякие ЗЕ. Достали провокаторі
показать весь комментарий
10.10.2022 10:53 Ответить
Чмоня настолько импотент, что не смог за выходные даже самовзорвать жилой дом в Москве по своим методичкам, чтобы в глазах всего мира это выглядело не так жалко. Весь мир сейчас реально увидит, как же ***** жалкое и убогое, притом и Китай, и Индия, и арабские страны. Гопник из питерского общежития (гоп - городское общежитие пролетариата), обиженный на весь мир, не способный победить на поле боя с бюджетом в 5 триллионов украденных у своего народа долларов страну, которая 30 лет не производила новые самолеты (спасибо от души Кучме за это). Только и может, что подпердывать из бункера, стреляя советскими ракетами (старыми и модифицированными), две трети из которых произвели мы по сути.
показать весь комментарий
10.10.2022 10:47 Ответить
Чесно кажучи, така показуха трохи задовбує. Одна справа була сидіти в підвалі в Бучі чи Маріку, та інша в бомбосховищу в Києві. Це як пихаті тероборонщики столиці та реальні воїни в окопах
показать весь комментарий
10.10.2022 10:59 Ответить
это не для "задовбанных", не поймет
показать весь комментарий
10.10.2022 11:53 Ответить
Для нападения на Финляндию Сралину хватило 7 мин по деревушке Майнила..., которыми шмальнули НКВДисты...
показать весь комментарий
10.10.2022 11:00 Ответить
Я пишаюся тим, шо я Українець і у нас НАРЕШТІ відроджується нація Українців! Слава Україні !!!
показать весь комментарий
10.10.2022 11:07 Ответить
Ростіть щасливенькі !
показать весь комментарий
10.10.2022 11:12 Ответить
Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.
показать весь комментарий
10.10.2022 11:15 Ответить
Росте гідна заміна.Слава Україні !
показать весь комментарий
10.10.2022 11:20 Ответить
 
 