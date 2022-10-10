Дети поют в бомбоубежище гимн Украины во время ракетной атаки на Киев. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой школьники в бомбоубежище поют гимн Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись была сделана в Киеве во время ракетной атаки российских оккупантов.

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