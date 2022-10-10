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"Это российский геноцид против Украины", - иностранная журналистка на месте падения российских ракет. ВИДЕО 18+

Иностранная журналистка записала короткое видео возле одного из мест попадания российской ракеты в Украине и назвала ракетную атаку российских оккупантов геноцидом против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, съемочная группа, очевидно, очень быстро прибыла на место удара, ведь в кадре видно разорванное взрывом тело человека.

Смотрите: Девушка зафиксировала момент прилета по Киеву, записывая сообщение. ВИДЕО

крылатые ракеты (881) обстрел (27107)


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Топ комментарии
+121
Це і треба показувати на весь світ. Щоб всі знали: росія слабка, вона не може вести повноцінну війну, тому вдається до тероризму. Тому що тероризм - це зброя слабких. Тих, хто не може впоратись з регулярними військами супротивника.
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10.10.2022 12:47
+73
дебил ватный не амерам - а американцам с помощью которых ЗСУ жарят ваших ублюдков и чмобиков
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10.10.2022 12:49
+62
Смерть раша-фашистському бидлу!!!!! ні співчуття, ні поваги....
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10.10.2022 12:48
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Це і треба показувати на весь світ. Щоб всі знали: росія слабка, вона не може вести повноцінну війну, тому вдається до тероризму. Тому що тероризм - це зброя слабких. Тих, хто не може впоратись з регулярними військами супротивника.
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10.10.2022 12:47 Ответить
Ми це уже дивимося. Кожний день іде стрічка про Україну, внизу кожного каналу. Тримайтесь, боляче, тяжко, сумно.
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10.10.2022 12:52 Ответить
московія кацапія або error404
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10.10.2022 17:13 Ответить
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10.10.2022 12:47 Ответить
дебил ватный не амерам - а американцам с помощью которых ЗСУ жарят ваших ублюдков и чмобиков
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10.10.2022 12:49 Ответить
Не звизди клоун. Нормальные американцы коих большинство поддерживают Украину.
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10.10.2022 19:29 Ответить
ano uščerbnoe i ne znae, *********** ne skazala na jaščike, ščo v Amerike 78 procentov naroda vyskazyvajutsia za bolee bystruju i bolee oščutimuju pomošč dlia Ukraini. Tipa bei kussapov Pentagon, ta pomogaj Ukraine takoe delatj.
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10.10.2022 22:46 Ответить
Смерть раша-фашистському бидлу!!!!! ні співчуття, ні поваги....
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10.10.2022 12:48 Ответить
Скот, кровь и этого человека на тебе, твоей скотской семейке и остальных скотах со скотного двора с вывеской "Белоруссия".
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10.10.2022 12:48 Ответить
У нас перед початком війни був "ідеальний шторм" : ржали і гигикали , Президент з асфальтоукладчиком , скорочення армії і "перестать стрєлять" - то чому не напасти !?
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10.10.2022 12:54 Ответить
Розділяю подібні оцінки.

Поведінка Зеленського напередодні вторгнення нагадувала поведінку олігофрена який просовує руку в клітку з ведмедем щоби його погодувати
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10.10.2022 13:46 Ответить
Олігофрена? Навіть олігофрен,не дивлячись на чисельні попередження закордонних урядів і розвідок,не зробив би такого: здав за день весь Південь,залишив без прикриття Київ.Чернігів.Сумську область, переслідує Кривоноса що не здав Жуляни,випустив всю ОПЗЖ,жодного удару у відповідь по Рашці і її братєльниках сябрах..Ні,Вовка Членограй це щось інше.....
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10.10.2022 15:25 Ответить
І не розірвав дипломатичні відносини з білорусією, бо в Арахламідії там бізнес.
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10.10.2022 17:09 Ответить
доречі весь бітум з підарашки влада робила подвійний злочин перенаправила бюджет міноборони на інші витрати поперше ,а подруге відбувалася торгівля з агресором.
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10.10.2022 14:13 Ответить
Занімій придурку.
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10.10.2022 16:35 Ответить
ООН має бути реформована. Весь демократичний світ повинен винести вирок Росії - країні терористу і спонсору тероризму.
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10.10.2022 12:56 Ответить
ООН це взагалі зайва контора от слова зовсім ...
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10.10.2022 13:18 Ответить
московія кацапія або error404
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10.10.2022 17:14 Ответить
Дурна, озвірівша московія робить все для нашої перемоги, вона гуртує та гартує українців, а західний світ ще більше буде допомогати нам у тому, щоб ця перемога трапилася якнайскоріше
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10.10.2022 12:56 Ответить
***** вже зрозумів що він мрець й зробили це Українці, він просто хоче вбити як найбільш Українців , з помсти.
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10.10.2022 14:00 Ответить
А де там Амнесті? Російського лайна в рот набрали?
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10.10.2022 12:58 Ответить
У очільника Амнесті прізвище Артємьєв. Є ще питання до Амнесті?
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10.10.2022 13:42 Ответить
Помиляєтесь, Амнесті з рашистами справ немає.
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10.10.2022 15:45 Ответить
Та ви шо?
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10.10.2022 17:11 Ответить
значить мають справу із кацапами
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10.10.2022 17:15 Ответить
Рашисти чи "хороші русскіє" - яка різниця. Вже читали все, що АІ думає про цю війну. Банальне бажання сподобатись всім, нікого не зачепити, змішати все в одну купу і пробігти між крапельками.
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10.10.2022 18:08 Ответить
ото на сайті вся "робота" - піздаболи крємльовські
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10.10.2022 14:06 Ответить
Ні.
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10.10.2022 15:44 Ответить
Ничё главное кацапский альфа-банк в Украине деньги стрижёт Кто там его глава фридман а ну тогда понятно почему его не прикрыли фридманы всех стран объеденяйтесь ( Из википедии альфа-банк крупнейший частный банк расии занимет четвёртое место по активам )Но наивным Украинцам сказали что ему в Украине сменят название Оцэ пэрэмога А вечером видосик от гунявого посмотрим о том как он всех найдёт и накажет Так этот день и переживём
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10.10.2022 13:02 Ответить
Зєля-аніматор, чому іномовленя УКРАЇНИ на увесь притомний Світ, блдь, йде виключно кацапською?.. їм дебілам пофіг, що співають твої інтердєвочкі, медведчуківськкі продажні солов'ї
хвойда, О́льга Володи́мирівна Герасим'ю́к, застрелься.. с.ка
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10.10.2022 13:05 Ответить
Спасибо Мише Подоляку за сегодняшний обстрел Украины.
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10.10.2022 13:06 Ответить
Це не Міша, Це ветиринар Данилов похайпував...
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10.10.2022 13:14 Ответить
Хто хайпував 24 лютого?
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10.10.2022 13:52 Ответить


Этот идиот в погоне за хайпом взял на Украину ответственность за теракт совершенный ФСБ или хер знает кем. Если захочешь - найдешь в твитере.
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10.10.2022 14:25 Ответить
А почему это уничтожение моста по которому поставляется снабжение для войны против Украины и уничтожения украинцев следует считать "терактом"?! Может тогда и убийство вояк из эРэФии это тоже "терроризм"?! А вот удар по мирным домам, гражданским объектам всегда было и есть терроризмом. К тому же не стоит забывать, что крымский мост был и есть объект незаконно построенный для соединения страны оккупанта с оккупированной ею территорией без какого либо согласмя со стороны законного владельца Крыма, а именно Украины!!!
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10.10.2022 16:31 Ответить
Ты у меня это спрашиваешь? Объясню. Если бы это сделала Украина - это был бы удар и поражение стратегического моста. А так как это сделано х.з. кем, то это теракт. Официального заявления про нанесения удара Украиной по мосту не было, был хайп идиотов на государственных должностях и не имеющих никакого отношения к силовым структурам, которые тупо приписали Украине взорванный мост.
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10.10.2022 18:27 Ответить
путин-*****.
РФ - страна террорист.
Кацап - нелюдь та раб *********** на швабре .
*****&РФ&Кацапи мають понесуть покарання.
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10.10.2022 14:04 Ответить
Когда на чатрулетке английские девушки попадают на руZZкого музыканта-интелектуала и узнают who is who - они вырубают связь. ( ответ на "хіба можна так хайпувати")
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10.10.2022 14:10 Ответить
На жаль таке відео у Рашці називають "голівудською постановкою", а рашисти розуміючи що це відео є реальними навіть радіють тому як вони знищують мирних громадян, їх дома, підприємства та інфраструктуру зовсім ніяк не маючу відношення до військової. Тому усім потрібно розуміти те, що ми маємо справу із справжніми нацистами з еРєФії, а не з якімось "обдуреними пропагандою".
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10.10.2022 16:26 Ответить
ОЦЕ НАУКА ДЛЯ УСІХ УКРАЇНЦІВ, ЯК ТРЕБА СЕБЕ ПОВОДИТИ З КАЦАПОМОРДИМИ МАЦКАЛЯМИ...!!!
хорощий кацапомордий мацкаль це МЕРТВИЙ МОЦКАЛЬ З ВІДСТРІЛЕНОЮ ГОЛОВОЮ...!!!

ВІБАЧТЕ ЗА ЦИНІЗМ...бо ЦЕ ДІЙСНО ТРАГЕДІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ....!!!

Але для тих кацапомордих чухраінців з "какай разніцей" і "рацєянє наши братья" ще раз НАГОЛОШУЮ, ЯКЩОБ ЦЕ НЕ БУВ ВАШ ЖИТЄВИЙ ПОХРЕНІЗМ І НЕ ЗАКЛИК ДО УСЬОГО руzzкого. що ви робили до 24 лютого 2022 року. то не було б війни в УКРАЇНІ і не вбивали б вас, ваші кацапоморді братья...!!!
Тепер ви знаєте мерзоти, скільки невинних людей і дітей втратили життя з завашого кацапо-чухраінского скавчання "кака разніца, что-что, как-как, гзе-гзе, путя помогі, нас ущемляют бандери"...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!! СЛАВА УСІМ ГЕРОЯМ ЩО БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ...!!!

ВІЧНА ПАМЯТЬ УСІМ ПОЛЕГЛИМ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ та невинно убієнним...!!!
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10.10.2022 18:41 Ответить
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10.10.2022 20:44 Ответить
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10.10.2022 21:53 Ответить
У Харкові тихо, домовились чи як це розуміти ...
Не те щоб хотів щоб Харків бомбили, але вся Україна в огні....
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10.10.2022 21:59 Ответить
Смерть маскалям.
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11.10.2022 00:59 Ответить
це ти байдену скажи який боіться терориста назвати терористом...
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11.10.2022 21:48 Ответить
это блогер-проститутка SVETLANKA раскручивает себя на смертях. ей всё равно кто умер хохол или русский. так сегодня зарабатывают деньги
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03.12.2022 06:29 Ответить
 
 