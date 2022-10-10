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Ракетный террор России: Путин пытается переломить ход войны | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня в 22.00 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" прокомментирует ракетную атаку РФ на инфраструктуру Украины и проанализирует ситуацию на фронте.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наступление ВСУ. Мобилизация в РФ. Война дронов | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+12
Кусається кремлівська потвора як муха перед смерттю.
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10.10.2022 22:00
+7
русская мразь, ты кого больше любишь - ***** или жирного гомосека рамзанку дырова?
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10.10.2022 22:08
+7
чмо пригожинское, тебе не повезло, как и твоим предшественникам.
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10.10.2022 22:11
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Кусається кремлівська потвора як муха перед смерттю.
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10.10.2022 22:00 Ответить
русская мразь, ты кого больше любишь - ***** или жирного гомосека рамзанку дырова?
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10.10.2022 22:08 Ответить
Максим,вже написала адміну ,зараз. на цьому " дедіваєвалі" буде хрестик.
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10.10.2022 22:11 Ответить
Я тоже
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10.10.2022 22:12 Ответить
очередной херой из лахты, явился, ответы собирать. потрясает логика, дескать у других тролей не получилось, а у него получится!
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10.10.2022 22:14 Ответить
чмо пригожинское, тебе не повезло, как и твоим предшественникам.
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10.10.2022 22:11 Ответить
Цапа, там вам пост поруйнували, йди ремонтуй
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10.10.2022 22:16 Ответить
Українцям до дупи всі ці москалячі укуси ху@ло має знати - нам МОНОПЄНІСУАРНО на його ракетні, танкові, дронові, піхотні, психологічні та будь-які інші атаки... Бо ми всі, в Україні, від мала до велика, стоїмо за нашу Землю, за нашу Мову, за нашу Історію, за нашу Віру, за наш Народ! А москальня, всі, від кацапів, до мордвинів, від якутів, до мордвинів, здихатимуть за те, щоб стати "харошимі" добривами для нашої родючої, української Землі!
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10.10.2022 22:18 Ответить
Президент США Джо Байден заявив, що російські ракетні удари по Києву та інших українських містах у понеділок "ще раз демонструють повну жорстокість незаконної війни Путіна з українським народом".

"Ці атаки лише ще більше посилюють нашу прихильність стояти з народом України стільки часу, скільки потрібно", - написав Байден у своїй заяві в понеділок. " Разом з нашими союзниками та партнерами ми продовжимо нав'язувати Росії ціну її агресії, притягати Путіна та Росію до відповідальності за її звірства та військові злочини, а також надавати підтримку, необхідну українським силам для захисту своєї країни та своєї свободи".
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10.10.2022 22:24 Ответить
Путлер капут!
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10.10.2022 22:29 Ответить
Дивлюсь відео від Бутусова, де Хаймерси знищують ворожу техніку. Музика в тему. Дякую, редактор, плачу,можу емоції дня,важкого дня змити сльозами під цю музику
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10.10.2022 22:31 Ответить
А ТИ ЙОГО ШПІЙОН !?
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11.10.2022 03:25 Ответить
повторю то, что писал последние годы. нужно высокоточное ударное вооружение высокой мощности с хорошим целеуказанием (разведкой), может что-то в дополнение к хаймарсам. по всему миру пилотируемая авиация постепенно отходит, на 1 место выходят беспилотники. огнестрельных ранений сейчас 3%, остальное артиллерия разных типов и высокоточное оружие, западное значительно превосходит рашистское
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11.10.2022 09:38 Ответить
 
 