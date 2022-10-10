Ракетный террор России: Путин пытается переломить ход войны | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня в 22.00 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" прокомментирует ракетную атаку РФ на инфраструктуру Украины и проанализирует ситуацию на фронте.

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