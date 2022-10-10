Ткач заявил о препятствии его журналистской деятельности из-за сюжета о гонщиках-мажорах: неизвестные мужчины приходили к семье водителя съемочной группы. ВИДЕО
Журналист Михаил Ткач заявил о препятствовании его журналистской деятельности. Он связывает инцидент с его расследованием в отношении уличных гонок мажоров.
Видео с заявлением он опубликовал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Это публичное заявление о преступлении и препятствии моей журналистской деятельности. Час назад к водителю моей съемочной группы и члену нашей команды пришли шестеро мужчин, четверо из них были в военной форме, двое – черной одежде. Один из них представился полицейским. И заявил, что водитель стал виновником ДТП и покинул место происшествия. Начали расспрашивать жену водителя, где он работает, журналист ли он, оператор ли она, работает ли он с Михаилом Ткачем. Самое главное, что интересовало этих мужчин, возраст которых около 30-35 лет, где располагается офис, где работает Михаил Ткач и "Украинская правда". Когда дочь водителя позвонила отцу и пыталась дать трубку одному из мужчин, они ушли. Эти люди не приехали на полицейском авто, а пришли пешком домой к водителю, с которым мы недавно сняли сюжет о гонщиках-мажорах, нарушающих покой людей в это военное время, устраивая гонки. Я прямо связываю этот факт со съемками и публикацией этого материала, и продолжением нашей журналистской деятельности относительно этих гонщиков и их уличных гонок. Призываю правоохранительные органы отреагировать на это", - заявил журналист.
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Ну не Зє ж ему кусать , он от него награду получил «За заслуги» ІІІ степени
наряду с Пикаловым, Кошевым, Данилко
но что-то не слышно его с таким же вопросом к ЗЄ.
Видно он согласился с тем, что ЗЄ назначил виновным Антоненка
бідностігідності
Або Порошенко сфальсифікував 73% Зеленському, щоб той навідкривав проти нього купу кримінальних справ, а також підкупив кожного європейського спостерігача на виборах і кожен екзитпол.
Думаю, йух его кто найдет.
Но порядок будет...
Сергій Лещенко ,зараз український політик, народний депутат Верховної Ради VIII скликання, член Комітету з питань запобігання і протидії корупції.Член наглядової ради державного акціонерного товариства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F «Українська залізниця» (з грудня 2019 року)😏 при президенті Зеленськом
"С новым главным редактором "Украинской правды" стала Севгиль Мусаева. Вместе с ней на работу к нам переходит Мария Жартовская- уход в политику наших самых авторитетных авторов Мустафы Найема и Сергея Лещенко остро поставил перед нами вопрос усиления команды.
Всем нам в редакции уже сильно не хватает Сергея и Мустафы. И честно говоря, мне жаль, что они сделали свой выбор в пользу политики. Надеюсь, что все это не зря, и вместо талантливых журналистов страна получит не менее толковых депутатов.
Мы отдали в парламент наших лучших людей. Им на смену приходят такие же смелые, любопытные и умные. Чтобы вместе поднять "Украинскую правду" на новый уровень."
https://blogs.pravda.com.ua/authors/prytula/5448b86814d9e/
Лещенко ,член антікорупційного кометету при Зе ,и член правленія Укрзалізниці , котрий 6 вересня 2016 року придбав квартиру в новобудові в історичному центрі Києва площею 192 м² за 7,5 млн грн (понад 300 тис. дол.).
Ну звісно ,українська правда дуже сильно повстала проти водіів- мажорів, але ії заважають розлідувати,щоб не вийти на самих себе.
- Я НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОРОШЕНКО И ЕГО ПАРТИЮ КАК ТРАМПЛИН В ПОЛИТИКУ
https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html
ЛЕЩЕНКО ДОЛЖЕН "КВАРТАЛУ " МАГАРЫЧ МЫ ОТВЛЕКЛИ ОТ ЕГО КВАРТИРЫ
"Лещенко повезло по поводу "Квартала", и если бы не наша история в Юрмале...
Он нам должен магарыч, потому что это было такое яркое впечатление, которое отвлекло от него внимание и привлекло к нашим репризам.
А что касается квартиры Лещенко, ну что сказать? Он устроился на хорошую работу", - СКАЗАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ.
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-leshchenko-dolzhen-kvartalu-magarych-my-otvlekli-ot-ego-kvartiry-150545.html