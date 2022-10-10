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Ткач заявил о препятствии его журналистской деятельности из-за сюжета о гонщиках-мажорах: неизвестные мужчины приходили к семье водителя съемочной группы. ВИДЕО

Журналист Михаил Ткач заявил о препятствовании его журналистской деятельности. Он связывает инцидент с его расследованием в отношении уличных гонок мажоров.

Видео с заявлением он опубликовал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Это публичное заявление о преступлении и препятствии моей журналистской деятельности. Час назад к водителю моей съемочной группы и члену нашей команды пришли шестеро мужчин, четверо из них были в военной форме, двое – черной одежде. Один из них представился полицейским. И заявил, что водитель стал виновником ДТП и покинул место происшествия. Начали расспрашивать жену водителя, где он работает, журналист ли он, оператор ли она, работает ли он с Михаилом Ткачем. Самое главное, что интересовало этих мужчин, возраст которых около 30-35 лет, где располагается офис, где работает Михаил Ткач и "Украинская правда". Когда дочь водителя позвонила отцу и пыталась дать трубку одному из мужчин, они ушли. Эти люди не приехали на полицейском авто, а пришли пешком домой к водителю, с которым мы недавно сняли сюжет о гонщиках-мажорах, нарушающих покой людей в это военное время, устраивая гонки. Я прямо связываю этот факт со съемками и публикацией этого материала, и продолжением нашей журналистской деятельности относительно этих гонщиков и их уличных гонок. Призываю правоохранительные органы отреагировать на это", - заявил журналист.

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гонки (54) журналистика (3292) мажоры (535) угрозы (851) Ткач Михаил (134)


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Топ комментарии
+60
Це тобі не на Порошенка гавкати!
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10.10.2022 22:22
+45
А для кого секрет, что в вечернее время (и после комендантского часа) по проспекту Бажана ездят неадекватные мотоциклисты и водители в авто без глушителей? Что гонщики едут с громадной скоростью и их на Бажана не останавливает ни один блок-пост? Бесстыдство этой власти проявляется особенно во время войны, когда народ призывают собирать по копейке "на войну", а власть жуирует и не выполняет своих функций. Да, еще власть громко хрюкает, что "после войны Украина станет совершенно другой". Ага, с такой властью станет...
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10.10.2022 22:28
+33
В окопи цих підарів , а автівки для військових ганяти пітухів
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10.10.2022 22:25
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Це тобі не на Порошенка гавкати!
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10.10.2022 22:22 Ответить
Цікаво, хто ті 53 ідіоти, які лайкнули твоє аби що? Для журналіста не повинно бути недоторканних - ні Порошенка ні Зеленського, ні дітей мажорів. Справжні журналісти для того і існують, щоб відкривати очі на зашквари наших політиків. До речі, у Порошенко їх було до фіга й більше. А наш громадянський обов'язок таких журналістів захищати, а не зловтішатися. Зрозумів?
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11.10.2022 09:33 Ответить
Свєта, громадянський обов'язок в тому, щоб захищати кожного, чиї права порушені.
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11.10.2022 09:46 Ответить
Раньше Ткач Пороха ел поедом, а при ЗЄ взялся за гонщиков -мажоров.

Ну не Зє ж ему кусать , он от него награду получил «За заслуги» ІІІ степени
наряду с Пикаловым, Кошевым, Данилко
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11.10.2022 10:49 Ответить
Ткач донимал Пороха вопросом - кто убил Шеремета,

но что-то не слышно его с таким же вопросом к ЗЄ.
Видно он согласился с тем, что ЗЄ назначил виновным Антоненка
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11.10.2022 10:56 Ответить
Кінець епохи бідності гідності
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10.10.2022 22:24 Ответить
у криминала появится новая мода - ходить в пикселе. Через год придется отдельную статью выписывать в УК.
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10.10.2022 22:25 Ответить
Знаєш як до 24.2 робили ОПГ (прокурори,суди,податкова) на тиждень побухать біля тихенького нуля. І ти вже в законі або місяць на блокпосту постоять в Рівному...
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11.10.2022 04:43 Ответить
и не только ************************.... Но бывают и исключения. Даже в Верховном Суде, и просто в каком-нибудь административном апелляционном...


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11.10.2022 14:06 Ответить
В окопи цих підарів , а автівки для військових ганяти пітухів
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10.10.2022 22:25 Ответить
Нащо те лайно у Окопах? Хто вам сказав що Окоп то збірник лайна вас обдурив, у Окопах найкращі сини та доньки України!!! Хіба що рити окопи те лайно придатно.
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10.10.2022 22:38 Ответить
Кацапи своє лайно посилають на фронт здихати, а ви посилаєте на смерть кращих. Хто ж тоді залишиться у нас?
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10.10.2022 22:43 Ответить
А інакше не може бути, бо лізти в іншу країну вбивати і грабувати здатне тільки лайно, а захищати свою Батьківщину ідуть найкращі і найдостойніші.
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10.10.2022 22:51 Ответить
А ви не посилаєте? Це тільки ми?
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11.10.2022 07:33 Ответить
Я не посилаю.
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11.10.2022 07:37 Ответить
Рити звичайно
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10.10.2022 22:45 Ответить
Для просветления в мозгу
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11.10.2022 10:58 Ответить
луче их использовать на восстановлении разрушенной инфраструктуры - разбирать завалы, разгрузочно-погрузочные работы и пр.
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11.10.2022 10:40 Ответить
А для кого секрет, что в вечернее время (и после комендантского часа) по проспекту Бажана ездят неадекватные мотоциклисты и водители в авто без глушителей? Что гонщики едут с громадной скоростью и их на Бажана не останавливает ни один блок-пост? Бесстыдство этой власти проявляется особенно во время войны, когда народ призывают собирать по копейке "на войну", а власть жуирует и не выполняет своих функций. Да, еще власть громко хрюкает, что "после войны Украина станет совершенно другой". Ага, с такой властью станет...
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10.10.2022 22:28 Ответить
Спочатку треба знайти совість у 73% населення які в не політики і живуть по-приколу , а це неможливо .
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10.10.2022 22:34 Ответить
і що Ви знаєте про те голосівання? теж свідок 73 відсотків і відсутності калькулятора? чи свято віруючий у чесні вибори?
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10.10.2022 22:46 Ответить
Я вірю в силу гречки , а ви ?
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10.10.2022 22:49 Ответить
ну чого ж тоді жалієтесь, якщо душу за крупу продали?
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10.10.2022 22:52 Ответить
Де я жалівся і де я сказав що я особисто продав свою душу за гречку ? Ви живете в якомусь темному лісі де всі зачухані живуть та кидаються з образами на всіх хто проходить поряд . Крупу собі залиште вона вам пригодиться якщо захочете вийти подивитись як люди живуть
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10.10.2022 23:48 Ответить
Пані Марино, це був сарказм, може трохи і прямий, але, нажаль у нас так і є......
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11.10.2022 01:09 Ответить
в марины ума как у курицы.. то-есть у 73
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11.10.2022 08:36 Ответить
вірю... в силу піздюлєй..(с)
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10.10.2022 22:56 Ответить
Романтика ) мене в дитинстві ставили колінами на гречку годинами , було що обдумати
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10.10.2022 23:54 Ответить
це сила аферизму а не гречки.
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11.10.2022 08:44 Ответить
Або вибори були чесні.

Або Порошенко сфальсифікував 73% Зеленському, щоб той навідкривав проти нього купу кримінальних справ, а також підкупив кожного європейського спостерігача на виборах і кожен екзитпол.
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11.10.2022 09:59 Ответить
телезебені такі примітивні, що не годні й під обстрілами: осягнути, переварити та випорожнити, борщовий набір Мосійчукчі та блювоту Г+Г... А збагатився у 85разів- це кришка на домовину інтелектуального розвитку 73% вавививерженців.
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11.10.2022 12:05 Ответить
Я бачила тих 73% навколо. Будівельників, які ніколи податків не платили і плакали, що в людей пенсії малі. Базарників, яких заставили продавців офіційно оформити. Самі не бідують, а за "народ голодний" дуууже переживали.
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11.10.2022 10:58 Ответить
а какой процент из голосовавших сейчас защищает Украину на фронтах ?
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11.10.2022 10:28 Ответить
А не может кокой нибудь робин гуд расстрелять из кустов пару "неадекватных мотоциклистов и водителей в авто без глушителей".
Думаю, йух его кто найдет.
Но порядок будет...
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10.10.2022 22:46 Ответить
Ця тупувата влада може і до такого довести людей, бо зовсім не має хоча б елементарного почуття міри у всьому, відчуття суспільного балансу.
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10.10.2022 22:58 Ответить
От з цього все і починається, спочатку чекаємо на якогось Робіна Гуда, який прийде і захистить українців від своїх виродків, а потім, згодом, просимо когось із Заходу захистити нас, українців, вже від чужих потвор.
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11.10.2022 00:18 Ответить
"Українська правда"... детіще Мустафі Наема,та Сергія Лещенко...хто ж там може заважати розлідуванню проти водіїв - мажорів
Сергій Лещенко ,зараз український політик, народний депутат Верховної Ради VIII скликання, член Комітету з питань запобігання і протидії корупції.Член наглядової ради державного акціонерного товариства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F «Українська залізниця» (з грудня 2019 року)😏 при президенті Зеленськом
"С новым главным редактором "Украинской правды" стала Севгиль Мусаева. Вместе с ней на работу к нам переходит Мария Жартовская- уход в политику наших самых авторитетных авторов Мустафы Найема и Сергея Лещенко остро поставил перед нами вопрос усиления команды.

Всем нам в редакции уже сильно не хватает Сергея и Мустафы. И честно говоря, мне жаль, что они сделали свой выбор в пользу политики. Надеюсь, что все это не зря, и вместо талантливых журналистов страна получит не менее толковых депутатов.

Мы отдали в парламент наших лучших людей. Им на смену приходят такие же смелые, любопытные и умные. Чтобы вместе поднять "Украинскую правду" на новый уровень."
https://blogs.pravda.com.ua/authors/prytula/5448b86814d9e/

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10.10.2022 22:34 Ответить
Думаю все ясно ,снова имитация бурной деятельнсти,и пиар, кто там у нас мажор ,ну ка?
Лещенко ,член антікорупційного кометету при Зе ,и член правленія Укрзалізниці , котрий 6 вересня 2016 року придбав квартиру в новобудові в історичному центрі Києва площею 192 м² за 7,5 млн грн (понад 300 тис. дол.).
Ну звісно ,українська правда дуже сильно повстала проти водіів- мажорів, але ії заважають розлідувати,щоб не вийти на самих себе.
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10.10.2022 22:41 Ответить
Лещенко і Мустафа негідники і вобще
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11.10.2022 09:58 Ответить
Безпринципные мрази
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11.10.2022 11:46 Ответить
СИРОЖА ЛЕЩЕНКО

- Я НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОРОШЕНКО И ЕГО ПАРТИЮ КАК ТРАМПЛИН В ПОЛИТИКУ

https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html
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11.10.2022 11:11 Ответить
На следующий день после скандала с квартирой ЛЕЩЕНКО уехал в ГРУЗИЮ. Его коллега по Верховной раде депутат от «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Народного фронта » Павел Пинзеник расценил этот отъезд и непоявление Лещенко на заседании парламента как «БЕГСТВО»

ЛЕЩЕНКО ДОЛЖЕН "КВАРТАЛУ " МАГАРЫЧ МЫ ОТВЛЕКЛИ ОТ ЕГО КВАРТИРЫ

"Лещенко повезло по поводу "Квартала", и если бы не наша история в Юрмале...

Он нам должен магарыч, потому что это было такое яркое впечатление, которое отвлекло от него внимание и привлекло к нашим репризам.

А что касается квартиры Лещенко, ну что сказать? Он устроился на хорошую работу", - СКАЗАЛ ЗЕЛЕНСКИЙ.

https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-leshchenko-dolzhen-kvartalu-magarych-my-otvlekli-ot-ego-kvartiry-150545.html

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11.10.2022 11:20 Ответить
Тех чуваков надо послать пешком по минному полю.
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10.10.2022 22:39 Ответить
Да не обязательно пешком, можно и на своём транспорте.
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10.10.2022 23:05 Ответить
І у нас в місті були з'явилися переселенці на крутих байках, які мали моду ганяти у нічний час вулицями. Добрим розмовам віри не йняли. На сьогодні а ні жодного нема - зчезли, як сніг навесні. Певно вже у однострої опановують етику.
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10.10.2022 22:54 Ответить
Влада переслідує журналістів 'Єрмаківської правди'? Дивно
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10.10.2022 23:29 Ответить
Ага .Самі себе розслідують Мажори бачьте їздять, а за ними кортеджи Зеленського та Єрмака , на усю площу, а зелені слуги -ну жоден не мажор, усі суцільні мінори. яке неподобство.
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11.10.2022 00:24 Ответить
Йому Ростік Шапошніков підкинув класну ідею,звернутись до Татарова,а Міша його пост через 2хв видалив. Чим вона здалась йому такою не вдалою? ))
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11.10.2022 00:25 Ответить
Так а шо Тоха Херащенко не комментирует про мажеров, а норовит все больше от имени ВСУ пиариццв?
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11.10.2022 00:44 Ответить
Тоща Гєращєнко там в Москві вже особисто арештовує все військове керівництво
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11.10.2022 10:00 Ответить
пархатизационная наполеонизация страны... величайший гений всех эпох, почти лауреат почти всех премий не сможет пережить критики здравомыслящих людей... но есть выход... а выход там, где был вход... если еще остался...
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11.10.2022 01:52 Ответить
Цих гонщиків хочеться почати відстрілювати...
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11.10.2022 08:38 Ответить
Конфіскація транспортних засобів, ні не чули... Це ж клондайк для забезпечення ЗСУ.
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11.10.2022 09:57 Ответить
Постам просто пристрелити їх за непокору під час війни та комендантської години. Батьки-нувориші поплачуть, та і заспокояться. Досить з бидлом цяцькатись...Тим більше я більш ніж впевнений, що ці підголоски ворога українською мовою не спілкуються...
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11.10.2022 10:00 Ответить
нікого з цих підорів, що ганяють без глушників, не було в Києві з лютого до середини літа. А тепер повернулися з Західної і ганяють. Кончені під0раси.
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11.10.2022 10:32 Ответить
без глушників??? Посміхнула ваша технічна обізнаність.
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11.10.2022 12:13 Ответить
це ти з цих ******* гонщиців? хочеш кулю в голову отримати?
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11.10.2022 19:26 Ответить
Устиме, не будь придурком та користуйся не тільки клавою.
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14.10.2022 18:05 Ответить
Один РПГ і гонки зникають
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11.10.2022 11:03 Ответить
В Одессе такая же картина.
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11.10.2022 16:37 Ответить
ця картина по всій украіні..а все тому що в нас нема поліціі.. в нас просто продажні корумповані копи..чому в нас нема ротаціі поліціі на прифронтові райони..процентів 70 ціх проходімців зразу саміб уволились.
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11.10.2022 21:44 Ответить
 
 