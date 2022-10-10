Ткач заявил о препятствии его журналистской деятельности из-за сюжета о гонщиках-мажорах: неизвестные мужчины приходили к семье водителя съемочной группы. ВИДЕО

Журналист Михаил Ткач заявил о препятствовании его журналистской деятельности. Он связывает инцидент с его расследованием в отношении уличных гонок мажоров.

Видео с заявлением он опубликовал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Это публичное заявление о преступлении и препятствии моей журналистской деятельности. Час назад к водителю моей съемочной группы и члену нашей команды пришли шестеро мужчин, четверо из них были в военной форме, двое – черной одежде. Один из них представился полицейским. И заявил, что водитель стал виновником ДТП и покинул место происшествия. Начали расспрашивать жену водителя, где он работает, журналист ли он, оператор ли она, работает ли он с Михаилом Ткачем. Самое главное, что интересовало этих мужчин, возраст которых около 30-35 лет, где располагается офис, где работает Михаил Ткач и "Украинская правда". Когда дочь водителя позвонила отцу и пыталась дать трубку одному из мужчин, они ушли. Эти люди не приехали на полицейском авто, а пришли пешком домой к водителю, с которым мы недавно сняли сюжет о гонщиках-мажорах, нарушающих покой людей в это военное время, устраивая гонки. Я прямо связываю этот факт со съемками и публикацией этого материала, и продолжением нашей журналистской деятельности относительно этих гонщиков и их уличных гонок. Призываю правоохранительные органы отреагировать на это", - заявил журналист.

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