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Дрон-камикадзе RAM II, на которые собирают Притула и Стерненко, поражает российский ЗРК "Оса". ВИДЕО

Волонтер Сергей Притула показал видео поражения вражеского зенитно-ракетного комплекса "Оса" дроном-камикадзе RAM II.

Соответствующее видео он опубликовал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе мы организовали выезд специалистов на один из участков фронта, где разведка дружеской бригады дала несколько целей на выбор. Выбрали для поражения вражеский зенитно-ракетный комплекс "Оса"", - написал он.

Притула подчеркнул, что этот российский ЗРК был назначен именно для того, чтобы сбивать воздушные цели.

"Теперь эта "Оса" уже не ужалит ни наши дроны, ни наши БПЛА, ни наши вертолеты. Поэтому таких дронов нам надо. Чтобы в огне хлопка пылала и техника, и живая сила!" – добавил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, волонтер Сергей Притула и активист Сергей Стерненко объявили сбор средств на дроны-камикадзе, с помощью которых будут уничтожать российских оккупантов.

Только за первые семь часов с момента объявления сбора украинцы перевели на дроны более 200 млн грн. Сбор продлится до 12:00 11 октября.

Реквизиты сбора на дроны:

Приватбанк

Монобанк

IBAN: UA173052990000026008046715893

Автор: 

беспилотник (3586) сбор (300) Стерненко Сергей (394) Притула Сергей (84)


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Топ комментарии
+44
почни ти збирати, в чому проблема? збирай більше ніж притула, всі будуть тільки раді.
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11.10.2022 09:05
+27
Тому що Притула публічна людина чи це Вам ні про що не каже. Як Ви думаєте, при рівних умовах кому люди довірять гроші: людині, яку вони хоч і особисто не знають, але вона є публічною чи волонтеру, якого вона зовсім не знає і не бачила??
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11.10.2022 09:09
+26
На "єдині новини" мільярди йдуть, а на дрони немає грошей, да ЗЕлені вилупки?
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11.10.2022 09:03
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Страница 2 из 2
Вы свою зрадну мошщьиготовтьте когда голосовать или выбирать толковое начальство будете. А то опять Зеленского или Эрмака выберете. Не дайте стране вернуться туда где вы были до сего дня. самоорганизуйтесь как вы умеете.
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11.10.2022 10:20 Ответить
Этот дрон - ни о чем. Почитайте его характеристики. 3 кг. боевой заряд, 70 км скорость полета, вес максимальный 8 кг. Это просто бабочка которую сдует любой приличный ветер при таком весе и размахе крала. О какой точности идет речь. Кто и где его будет изготовлять? Хотите помочь ВСУ , дайте деньги боевым волонтерам, они точно такое не купят. Деньги собирают на выпуск этих дронов, именно на выпуск. О серийном производстве пока речи не идет, а дроны-камикадзе нужны уже сейчас.
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11.10.2022 10:28 Ответить
Видно підрив ззовні. Якщо Оса знищена то мають бути кадри з пожежею, з тим що залишилось від неї за деякий час, з розвороченим корпусом. Але відео дуже вчасно закінчується.
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11.10.2022 10:29 Ответить
Стільки критичних коментарів і жодного від військових чи близьких до них людей. Значить, і подібні дрони потрібні, і було випробування в бойовій обстановці, і з МО узгоджено.
Птання реальне і зрозуміле, а через кого вирішувати, Притулу чи інші організації, то вже на вибір людей, готових жертвувати, та міноборони.
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11.10.2022 10:33 Ответить
Міноборони зброю не закупало до війни, то яка довіра до цієї установи під час війни? скажу більше, ДО війни, зброя йшла напряму в ЗСУ, адже кабмін не погоджував трансфер зброї і міноборони не мало приймати її, зброя де-юре була контабандна! Ви розумієте рівень цього трешу - наші партнери не давали зброю уряду, бо не довіряли йому! Я не кажу нічого плохого про резнікова сказати, бо не він один в цій системі і він точно не головний, вся система - зе-гівно
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11.10.2022 11:22 Ответить
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11.10.2022 11:19 Ответить
вава і паш! (паравазнюк-рагуль-детектед)
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11.10.2022 11:23 Ответить
Ну і урод ти вова, фсбешний.
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12.10.2022 07:20 Ответить
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