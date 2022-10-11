Дрон-камикадзе RAM II, на которые собирают Притула и Стерненко, поражает российский ЗРК "Оса". ВИДЕО

Волонтер Сергей Притула показал видео поражения вражеского зенитно-ракетного комплекса "Оса" дроном-камикадзе RAM II.

Соответствующее видео он опубликовал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе мы организовали выезд специалистов на один из участков фронта, где разведка дружеской бригады дала несколько целей на выбор. Выбрали для поражения вражеский зенитно-ракетный комплекс "Оса"", - написал он.

Притула подчеркнул, что этот российский ЗРК был назначен именно для того, чтобы сбивать воздушные цели.

"Теперь эта "Оса" уже не ужалит ни наши дроны, ни наши БПЛА, ни наши вертолеты. Поэтому таких дронов нам надо. Чтобы в огне хлопка пылала и техника, и живая сила!" – добавил он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, волонтер Сергей Притула и активист Сергей Стерненко объявили сбор средств на дроны-камикадзе, с помощью которых будут уничтожать российских оккупантов.

Только за первые семь часов с момента объявления сбора украинцы перевели на дроны более 200 млн грн. Сбор продлится до 12:00 11 октября.

Реквизиты сбора на дроны:

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Монобанк

IBAN: UA173052990000026008046715893