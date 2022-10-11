ГСЧС прислала первое не тестовое оповещение. Призывают не пренебрегать воздушной тревогой. ВИДЕО

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о высокой вероятности ракетных ударов по территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушная тревога по состоянию на 9 утра 11 октября объявлена по всей территории Украины.

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