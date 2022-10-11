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ГСЧС прислала первое не тестовое оповещение. Призывают не пренебрегать воздушной тревогой. ВИДЕО

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о высокой вероятности ракетных ударов по территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушная тревога по состоянию на 9 утра 11 октября объявлена по всей территории Украины.

Читайте также: Массированный ракетный удар по Украине: количество жертв составляет 19 человек, - ГСЧС

Автор: 

ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+4
Прийшло. Але в мене і без них стоїть додаток. Прогудів раніше.
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11.10.2022 09:11
+4
На айфоні гуділо так, що навіть кіт вдома прокинувся.
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11.10.2022 09:16
+3
ЧОМУ ОГОЛОШУЮТЬ ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ ГОЛОСОМ МЕРЦЯ ЧИ ЗОМБІ ? ЩО НЕ БУЛО МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОПОНУВАТИ ЩОСЬ БІЛЬШ ЛЮДЯНЕ ?
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11.10.2022 09:13
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Мені не прийшла.
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11.10.2022 09:10 Ответить
Прийшло. Але в мене і без них стоїть додаток. Прогудів раніше.
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11.10.2022 09:11 Ответить
Це автоматом? Чи щось поставити потрібно?
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11.10.2022 09:28 Ответить
Нічого не ставила. Було кілька тренувальних сповіщень, а тепер гудить і повідомлення приходить.
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11.10.2022 09:30 Ответить
Прийшла
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11.10.2022 09:13 Ответить
ЧОМУ ОГОЛОШУЮТЬ ПОВІТРЯНУ ТРИВОГУ ГОЛОСОМ МЕРЦЯ ЧИ ЗОМБІ ? ЩО НЕ БУЛО МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОПОНУВАТИ ЩОСЬ БІЛЬШ ЛЮДЯНЕ ?
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11.10.2022 09:13 Ответить
Цікаво , де це ви чули голос мерця?
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11.10.2022 09:16 Ответить
То арестовищ. Влізе крізь будь яку шпарину щоб свою дупу пропіарити
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11.10.2022 09:34 Ответить
Я вже отримав - вуха трохи ріже
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11.10.2022 09:14 Ответить
На айфоні гуділо так, що навіть кіт вдома прокинувся.
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11.10.2022 09:16 Ответить
Моя не то прокидалася, а повзком наче ртуть "витікала" з кімнати у невідомому напрямку
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11.10.2022 09:20 Ответить
А как отписаться?Я согласился на тестирование,а они продлили автоматом.Сообщения я и так вижу,нафиг мне этот супербудильник.
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11.10.2022 09:27 Ответить
та сама ситуація. я зараз в селі. сюди взагалі нічого не те що не може долетіти, а навіть і доїхати. Мені тут ці повідомлення зовсім зайві.
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11.10.2022 13:19 Ответить
Я не розумію, про що це. Може хтось пояснить, яка "оповістка" і куди має прийти.

У мене на Андроїді вже кілька місяців стоїть застосунок "повітряна тривога". І з самого дня, як встановлений, він оголошує тривогу - стреною і голосовим повідомленням "Увага. Повітряна тривога. Пройдіть до наближчого укриття"практично одночасно з гучномовцями на вулиці. То що, це не дснс оголошувало всі ці кілька місяців? А хто тоді? Чий це додаток, якщо на ньому можна вибрати будь-яку область? Це працює і в Київській, і в Львівській області. Чому тут написано "перша не тестова оповістка"? Що ця дснс робила всі ці місяці до того? А тепер похваляється, що вперше зробила те, що вже давно зроблено іншими.
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11.10.2022 09:30 Ответить
От комусь захотілося підзаробити, і створив ще одну "гуділку"
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11.10.2022 09:33 Ответить
По перше, це набагато простіше, а на результаті можно гучніше пропіаритись, чим створювати ті самі укриття, до яких вони пропонують піти.
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11.10.2022 09:42 Ответить
красавчегі... голосом застарілої коханки лукашенка мовою бульбофюрера + кіля азіров невідома жінка намагалась озвучити текстове повідомлення... на це неможливо не звернути уваги)...
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11.10.2022 09:35 Ответить
Та таке, прийшло на 40 хв пізніше, ніж Київ-цифровий
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11.10.2022 09:41 Ответить
Ну якщо чесно, то кончені ідіоти ті, хто це придумав.
Спочатку об'явили всім, що йде тестування нової системи екстрених оповіщень ПРИ ЯДЕРНІЙ ЗАГРОЗІ.
Потім об'явили всім, що тестування завершено і система готова до використання.
...
Неважко здогадатися, що половина країни мала інфаркт, коли це гівно спрацювало, бо подумали, що ядерка летить.
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11.10.2022 11:06 Ответить
пишете брехню. не було ніякої згадки про ядену загрозу. А йшла мова про надзвичайні ситуації.
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11.10.2022 13:21 Ответить
хтось приколовся з озвучкою текстовою. що за мова і вимова
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11.10.2022 13:20 Ответить
Працівнику ДСНС, який розробив сигнал сповіщення - хай тобі буде добре.
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11.10.2022 13:31 Ответить
 
 