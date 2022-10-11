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Новости Видео Война
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СБУ призывает украинцев не снимать и не распространять записи вражеских "прилетов". ВИДЕО

СБУ предостерегла украинцев от публикации в соцсетях видеозаписей с мест попадания вражеских снарядов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в спецлужбе напоминают, что такие публикации могут пригодиться оккупантам при корректировке огня.

"Ваша "невинная" запись может быть использована не только российскими пропагандистами, но и российскими военными - которые, увидев последствия своих ударов, могут нанести их повторно и точнее", - отмечают в спецслужбе и публикуют видеозапись с мужчиной, который распространил видеозапись атаки дронов-камикадзе, на которой были отчетливо видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры.

"Мои знакомые распространили видео в интернете. Затем оно был использовано пропагандистскими СМИ для проведения специальных информационно-психологических операций против Украины. Я отдаю себе отчет, что мои видеоматериалы могли быть использованы в том числе для корректировки точности нанесения ударов", – признается мужчина на видео.

СБУ напоминает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. Правоохранители активно отрабатывают каждый случай распространения таких видео в сети и предпринимаются все необходимые поисково-процессуальные действия по установлению и привлечению фигурантов к ответственности.

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обстрел (27114) СБУ (19890)


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Топ комментарии
+2
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11.10.2022 13:55
+1
СБУ більше нічим зайнятись? Скільки можна цю херню гнати?
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11.10.2022 13:52
+1
До войны в СБУ половина людей шла ради рэкета предпринимателей (по заказу конкурентов) и отмазок воров за деньги. Ничего не делать, сидеть жопой и ждать очередной клиента и работать по его заказу.

Способов найти предателей целая куча, устраивая тотальные провокации и лови их день и ночь. Вот, например, вчера можно посмотреть, у кого стоит электронный счетчик электрический с удаленной передачей информации, кто включил в 17.00 электроэнергию на максимум. Такие есть и сделали это специально, чтобы навредить. К сожалению, это в основном более бедный класс, который не реализовал себя в жизни и уже спился сильно, они тут самые опасные, а них вряд ли будет такой электросчетчик. Но можно, в конце концов, каждому выйти в подъезд и походить по квартирам, попросить ключи от тамбура, где они есть. И посмотреть, у кого мотает счетчик с километровой скоростью в 17.00. Так можно неплохо вычислить сочувствующих кацапам, кто хочет тотальной переделки собственности, а им даст возможность за счет служения как раба благоустроить свою жизнь.
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11.10.2022 14:00
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СБУ більше нічим зайнятись? Скільки можна цю херню гнати?
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11.10.2022 13:52 Ответить
А Тоха Лизоблюд, до українців не відноситься?
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11.10.2022 13:52 Ответить
в каждом городе есть предатели информаторы, только их никто не отслеживает и не наказывают.
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11.10.2022 13:54 Ответить
До войны в СБУ половина людей шла ради рэкета предпринимателей (по заказу конкурентов) и отмазок воров за деньги. Ничего не делать, сидеть жопой и ждать очередной клиента и работать по его заказу.

Способов найти предателей целая куча, устраивая тотальные провокации и лови их день и ночь. Вот, например, вчера можно посмотреть, у кого стоит электронный счетчик электрический с удаленной передачей информации, кто включил в 17.00 электроэнергию на максимум. Такие есть и сделали это специально, чтобы навредить. К сожалению, это в основном более бедный класс, который не реализовал себя в жизни и уже спился сильно, они тут самые опасные, а них вряд ли будет такой электросчетчик. Но можно, в конце концов, каждому выйти в подъезд и походить по квартирам, попросить ключи от тамбура, где они есть. И посмотреть, у кого мотает счетчик с километровой скоростью в 17.00. Так можно неплохо вычислить сочувствующих кацапам, кто хочет тотальной переделки собственности, а им даст возможность за счет служения как раба благоустроить свою жизнь.
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11.10.2022 14:00 Ответить
Так є, але вони відправляють напряму замовникам.
СБУ над цим працює.
Але є куча любителів лайків, які в соцмережі виставляють фото-відео, коригуючи цим вогонь ворога.
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11.10.2022 14:01 Ответить
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11.10.2022 13:55 Ответить
Один хотів заставити спутникові антени познімати.
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11.10.2022 13:57 Ответить
Вчора перестарались українці.
Вже забули, що не можна?
Чи лайк дорожчий?
Якщо не допомагаєте ЗСУ, то хоч не мішайте.
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11.10.2022 13:59 Ответить
"Я усвідомлюю, що мої відеоматеріали могли бути використані у тому числі для коригування точності завдання ударів", - зізнається чоловік на відео."
СБУ нас за лохів тримають? Точність раша-ракет - коло діаметром 500-600м, вони не здатні на точкові влучання.
Коригуваи можно артилерію, а ракети що літять по координатах з Гугл-мапи з точністю +-300м, коригувати в принципі неможливо.
Краще б СБУ зайнялись своєю прямою справою та назвали прізвища винних в здачі Півдня, відкритому проході на Півночі та трагедії Маріуполя.
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11.10.2022 14:09 Ответить
 
 