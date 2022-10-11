СБУ призывает украинцев не снимать и не распространять записи вражеских "прилетов". ВИДЕО

СБУ предостерегла украинцев от публикации в соцсетях видеозаписей с мест попадания вражеских снарядов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в спецлужбе напоминают, что такие публикации могут пригодиться оккупантам при корректировке огня.

"Ваша "невинная" запись может быть использована не только российскими пропагандистами, но и российскими военными - которые, увидев последствия своих ударов, могут нанести их повторно и точнее", - отмечают в спецслужбе и публикуют видеозапись с мужчиной, который распространил видеозапись атаки дронов-камикадзе, на которой были отчетливо видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры.

"Мои знакомые распространили видео в интернете. Затем оно был использовано пропагандистскими СМИ для проведения специальных информационно-психологических операций против Украины. Я отдаю себе отчет, что мои видеоматериалы могли быть использованы в том числе для корректировки точности нанесения ударов", – признается мужчина на видео.

СБУ напоминает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. Правоохранители активно отрабатывают каждый случай распространения таких видео в сети и предпринимаются все необходимые поисково-процессуальные действия по установлению и привлечению фигурантов к ответственности.

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