"Вагнеровцы" пошли в атаку, но мы ее отбили", - украинский воин Воронько о боях вблизи Бахмута. ВИДЕО
Украинские воины успешно сдерживают вражеские атаки вблизи Бахмута Донецкой области.
Об этом в небольшом интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал украинский защитник Александр Воронько, подразделение которого сдерживает нашествие врагов. Среди идущих в атаку захватчиков есть и члены ЧВК "Вагнер".
"Вагнеровцы" ближе ста метров к нам подойти не смогли", - говорит Воронько.
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