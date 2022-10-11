"Вагнеровцы" пошли в атаку, но мы ее отбили", - украинский воин Воронько о боях вблизи Бахмута. ВИДЕО

Украинские воины успешно сдерживают вражеские атаки вблизи Бахмута Донецкой области.

Об этом в небольшом интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал украинский защитник Александр Воронько, подразделение которого сдерживает нашествие врагов. Среди идущих в атаку захватчиков есть и члены ЧВК "Вагнер".

"Вагнеровцы" ближе ста метров к нам подойти не смогли", - говорит Воронько.

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