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Новости Видео Война
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"Вагнеровцы" пошли в атаку, но мы ее отбили", - украинский воин Воронько о боях вблизи Бахмута. ВИДЕО

Украинские воины успешно сдерживают вражеские атаки вблизи Бахмута Донецкой области.

Об этом в небольшом интервью главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал украинский защитник Александр Воронько, подразделение которого сдерживает нашествие врагов. Среди идущих в атаку захватчиков есть и члены ЧВК "Вагнер".

"Вагнеровцы" ближе ста метров к нам подойти не смогли", - говорит Воронько.

Смотрите также: СБУ ликвидировала две группы диверсантов ЧВК "Вагнер" в Харьковской области. ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4358) Бахмут (1602) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+21
Захисникам подяка
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11.10.2022 14:39
+13
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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11.10.2022 14:55
+12
Ой не треба, після її візиту у Сєвєродонецк там все пішло навперекосяк
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11.10.2022 14:49
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Кстати как там расследование по вагнеровцам, чем закончилось или как обычно ничем? Безглузда с коллегами-"расследователями" не хочет посетить Бахмутское направление лично?
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11.10.2022 14:35 Ответить
Ой не треба, після її візиту у Сєвєродонецк там все пішло навперекосяк
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11.10.2022 14:49 Ответить
наперекосяк Владимир Спиридонович Путин делал на Марие Ивановной Путине - в итоге выприснуло **********
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11.10.2022 15:04 Ответить
Захисникам подяка
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11.10.2022 14:39 Ответить
"вагнерівці"-це зашквар. Просто "пробиті". Не розумію ажіотажу навколо цих покидьків🤦
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11.10.2022 14:43 Ответить
Піар, плюс то шо вони зробили в Сирії.
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11.10.2022 15:39 Ответить
путин, - хорошие новости, мы можем починить твой мост!
Плохие новости - для этого нам нужен твой стол! (с)
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11.10.2022 14:45 Ответить
Супер новости : ХУТИН СДОХ.
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11.10.2022 14:55 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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11.10.2022 14:55 Ответить
это им не арабов в Сирии гонять...тут их загонят,на цвинтар!
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11.10.2022 14:56 Ответить
Подяка нашим захисникам Смерть московитам Переможемо
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11.10.2022 16:02 Ответить
 
 