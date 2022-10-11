"Развесили флажки и сидели без оружия", - пленные из 4-й гвардейской базы г. Цхинвали| Богдан Пападин. ВИДЕО

Пленные российские военнослужащие Егор Аркадьевич Колесников и Филипп Павлович Андриевский (в/ч 66431 РФ) рассказали, какая организация и настроения в армии РФ.

Интервью с пленными опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Развесили флажки и сидели без оружия", - рассказали пленные с 4-й гвардейской базы г. Цхинвали.

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