"Развесили флажки и сидели без оружия", - пленные из 4-й гвардейской базы г. Цхинвали| Богдан Пападин. ВИДЕО
Пленные российские военнослужащие Егор Аркадьевич Колесников и Филипп Павлович Андриевский (в/ч 66431 РФ) рассказали, какая организация и настроения в армии РФ.
Интервью с пленными опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Развесили флажки и сидели без оружия", - рассказали пленные с 4-й гвардейской базы г. Цхинвали.
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