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"Развесили флажки и сидели без оружия", - пленные из 4-й гвардейской базы г. Цхинвали| Богдан Пападин. ВИДЕО

Пленные российские военнослужащие Егор Аркадьевич Колесников и Филипп Павлович Андриевский (в/ч 66431 РФ) рассказали, какая организация и настроения в армии РФ.

Интервью с пленными опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Развесили флажки и сидели без оружия", - рассказали пленные с 4-й гвардейской базы г. Цхинвали.

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Автор: 

армия РФ (19197) пленные (2137)


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Топ комментарии
+44
Ещё немножко и вам сапоги будут давать одни на двоих. Задрыпанная **** вторая армия .
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11.10.2022 18:55
+29
А мені подобається що в них рила відрехтовані
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11.10.2022 18:59
+23
Как у дидов, все по фен шую)))
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11.10.2022 19:01
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Ещё немножко и вам сапоги будут давать одни на двоих. Задрыпанная **** вторая армия .
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11.10.2022 18:55 Ответить
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11.10.2022 18:56 Ответить
Как у дидов, все по фен шую)))
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11.10.2022 19:01 Ответить
одна нога - один сапог
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11.10.2022 19:04 Ответить
Главное шоб у одного не было правой, а у другого левой ноги А то не повезет кому-то.
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11.10.2022 19:05 Ответить
Она будет сильно деформированная, без пальцев, поэтому завернут культяпку в нанопортянку и засунут без усилия правую в левый кирзач.
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11.10.2022 19:20 Ответить
ого какой добрый
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11.10.2022 19:24 Ответить
у советских кирзачей левый/правый разницы почти не было, недостатки "исправлялись" портянками
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11.10.2022 19:29 Ответить
А ещё лучше чмобилизовать безногих, приковать к пулемёту и с песней, страчи пулеметчик за белый платочек калину, что купит дарагая плечевка...
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11.10.2022 19:25 Ответить
А мені подобається що в них рила відрехтовані
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11.10.2022 18:59 Ответить
Це вони з дерева по три раза падали коли флажки чiпляли.
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11.10.2022 19:01 Ответить
Та то вони автомат не могли поділити між собою
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11.10.2022 19:01 Ответить
А може це їх кадирівці приласкали ,коли склоняли до близкості
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11.10.2022 19:02 Ответить
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11.10.2022 19:05 Ответить
Зараз заплачу. В полон не брати ублюдків.
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11.10.2022 19:02 Ответить
Чому не брати,обмінний фонд ніколи лишнім не буває.
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11.10.2022 19:05 Ответить
Тож не даром бункерне ракетами хоче воювати, як видно, "второї армії" то вже не дуже є, закінчується, а нових чмобіків ще не привезли, вони ще з запою не вийшли
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11.10.2022 19:04 Ответить
Везут уже. С (смотреть людям с крепким желудком).
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11.10.2022 19:07 Ответить
а чого мішень між прапорцями не повісили?

альтернативно одаровані, чесне слово
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11.10.2022 19:07 Ответить
Я б тих потвор на місці тих "флажків развєсіл"!!!
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11.10.2022 19:21 Ответить
Слава ВСУ
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11.10.2022 19:22 Ответить
Послухав. Офігів. Вони українців каструють, вбивають пострілами в потилицю. Виривають нігті, зуби, виколюють очі. Ґвалтують... А тут усіпусі. Мовчу
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11.10.2022 19:22 Ответить
Приіхали убивати. Вони зараз такого наговорат .
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11.10.2022 19:26 Ответить
Kagda ruski v plen papal , u nevo razvivajetsa talanti skazachnika ....🤣
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11.10.2022 19:28 Ответить
Видео не смотрел, но осуждаю.
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11.10.2022 19:44 Ответить
Ну и зачем нам эти истории? Обычный наркот, в чем новость? Мне созвониться с ним, предложить лечение, дружбу, психпомощь?
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11.10.2022 19:49 Ответить
Святиє люді, матка боска.
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11.10.2022 20:00 Ответить
це ті що грузинів лякають..да вирождають грузіни..в чергу стали за белорусами біля сраки путіна..
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11.10.2022 21:11 Ответить
Істинно словянські морди Кацап здохни
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11.10.2022 21:13 Ответить
один автомат на трьох.., обгородились якимись трпкуми, прийшов денеерівець і сказав, що буде зачистка, щоб нікого не провокували, сиділи й чекали... це якийсь треш??? на кого він розрахований???
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11.10.2022 22:18 Ответить
 
 