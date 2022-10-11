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В Мариуполе российские оккупанты задерживают мужчин и вывозят в неизвестном направлении, - Андрющенко. ВИДЕО

В Мариуполе российские оккупанты задерживают мужчин и вывозят в неизвестном направлении.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Зачистка. Прямо сейчас по просп. Металлургов на каждом перекрестке россияне установили мобильные посты. Военная полиция и комендатура. Почти сплошным порядком – проверка документов и телефонов у водителей. Систематически забирают мужчин, сажают в машины комендатуры и вывозят в неизвестном направлении. Миксированная мера зачистки и мобилизации", - рассказал он.

Читайте: В оккупированном Мариуполе из-за подрыва на российских боеприпасах погиб 21 энергетик, - Андрющенко

Мариуполь (5710) оккупация (10135) Андрющенко Петр (581)


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А могли стояти опліч з азовцями, і або загинули б, або попасти в полон, або перемогли б. Але так не сталося, нажаль.
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11.10.2022 20:00 Ответить
Не дотримувались гасла УПА: - Здобудемо, а бо не будемо.
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11.10.2022 20:05 Ответить
А как куда. На фронт. За ДыРу погибнуть, как хотело 70% население города. Законное право я считаю.
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11.10.2022 20:03 Ответить
загинути у славі зі зброєю,або терпілою під дулом фсбешника-кадирівця,це власний вибір кожного маріупільця!
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11.10.2022 20:05 Ответить
Ето и есть *мир* который предлагает ***** и Маск всей Украине. Ну как вам?
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11.10.2022 20:08 Ответить
Якщо чоловіки з розумом, то здадуться і будуть жити, але якщо дружать з ******, то може, ще й відспівають….
🇺🇦‼️‼️👏⚔️❤️✊👍✌️🇹🇷🇬🇧🇫🇮🇪🇪🇪🇺🇮🇩🇩🇪🇺🇸🇱🇹🇯🇵🇦🇿🇸🇪🇨🇦🇳🇴🇨🇿🇺🇦‼️⚔️
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11.10.2022 21:07 Ответить
 
 