В Мариуполе российские оккупанты задерживают мужчин и вывозят в неизвестном направлении, - Андрющенко. ВИДЕО

В Мариуполе российские оккупанты задерживают мужчин и вывозят в неизвестном направлении.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Зачистка. Прямо сейчас по просп. Металлургов на каждом перекрестке россияне установили мобильные посты. Военная полиция и комендатура. Почти сплошным порядком – проверка документов и телефонов у водителей. Систематически забирают мужчин, сажают в машины комендатуры и вывозят в неизвестном направлении. Миксированная мера зачистки и мобилизации", - рассказал он.

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