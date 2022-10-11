Задача для разведки – установить всех, кто вовлечен в ракетные атаки против Украины и к схемам с иранскими дронами, - Зеленский. ВИДЕО

По всей стране достаточно быстро и эффективно проходят восстановительные работы. Если бы не сегодняшние удары, то уже возобновили бы энергоснабжение, водоснабжение и связь, которые террористы повредили вчера.

Об этом в своем вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы! Украинки!

Враг совершил вторую волну террористической атаки против нашего государства.

За сегодняшнее утро – 28 ракет, из них 20 сбиты. Более 15 беспилотников, почти все – ударные иранские. Большинство сбито.

Я благодарю всех наших бойцов Воздушных сил, Сухопутных войск и разведки, которые вовлечены в защиту от этих российских ударов!

И, кстати, по представлению военного командования хочу отметить еще за вчерашний день солдата Дмитрия Шумского (зенитно-ракетный взвод 57 отдельного радиотехнического батальона, Черниговское направление).

10 октября Дмитрий Шумский проявил отличные навыки и реакцию и с помощью ПЗРК "Стингер" сбил две крылатые ракеты террористов.

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Один человек спас десятки жизней. Спасибо за это!

По всей стране достаточно быстро и эффективно проходят восстановительные работы.

Если бы не сегодняшние удары, то уже возобновили бы энергоснабжение, водоснабжение и связь, которые террористы повредили вчера. Сегодня Россия добьется дополнительно только одного: немного затянет наше восстановление.

Где были разрушения – повсюду будет обновлена инфраструктура. Где были потери – уже есть или еще будут постройки. Где были какие-либо надежды врага – будут руины российской государственности.

И я благодарю всех, кто на своем уровне обеспечивает восстановление после ударов террористов.

Спасибо спасателям – более тысячи работников ГСЧС, которые мгновенно прибыли на вызовы и начали обезвреживать последствия террористических атак.

По представлению министра внутренних дел, я хочу особо отметить самоотверженные и решительные действия старшего прапорщика Бориса Шаповалова, командира отделения в Запорожской области; сержанта Александра Смеяна, пожарного-спасателя, Запорожская область; прапорщика Юрия Лозинского и младшего сержанта Алексея Белецкого, респираторщиков горно-спасательного отделения, город Киев.

Спасибо всем врачам, которые оказывали помощь раненым и травмированным!

Благодарю всех энергетиков и работников коммунальных служб – за качественную реакцию и быструю работу.

Я благодарю работников местной власти, руководителей местного самоуправления и чиновников, которые работали вместе, действительно в единстве и отлично.

Сейчас большинство городов и сел, которые террористы хотели оставить без электричества и связи, уже с электричеством и связью.

В некоторых городах и районах работы еще продолжаются. В некоторых городах и районах энергетиками применяются временные ограничения по энергоснабжению по графику – это необходимо исключительно для того, чтобы поддерживать стабильность энергосистемы.

Правительство все это контролирует – стараемся вернуть обычные условия очень стремительно.

Благодарю также всех украинцев, которые вчера прислушались и ограничили собственное потребление электричества в пиковые часы – с 17 до 22.00.

Благодаря нашей с вами добросовестности удалось сохранить в среднем по стране десятую часть энергии, что позволило системе работать более стабильно. А цель наша с вами должна быть – беречь четверть электричества именно в эти пиковые часы.

Сегодня и в ближайшее время это стоит делать.

Пожалуйста, переносите потребление энергии техникой, требующей много электричества, на другие часы суток. Это несложно для отдельного человека, и это дает большой результат в нашей стране.

Участвовал сегодня в работе внеочередного саммита "Группы семи", который был созван немецким председательством по нашей инициативе.

Обсудили реагирование сильнейших демократий на новую российскую эскалацию.

За такую ​​новую волну террора должна быть и новая волна ответственности для России. Новые санкции, новые формы политического давления и новые формы поддержки Украины.

Завтра в формате "Рамштайна" состоится обсуждение оборонной поддержки Украины. Ожидаю партнеров прогресса в вопросе о противовоздушной и противоракетной обороне, договоренностей о новой поставке другого необходимого нам оружия и боеприпасов.

Государство-террорист должно быть лишено даже мнения о том, что любой волной террора может чего-то достичь.

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Отдельная задача для разведки – установить всех, кто вовлечен в эти ракетные атаки против Украины, в схемы с иранскими дронами.

Индивидуальная ответственность террористов должна быть точно так же, как и ответственность государства-террориста. Работаем ради этого.

Провел сегодня разговоры с Премьер-министром Италии и Премьер-министром Австралии. Услышал абсолютно четкую поддержку, совершенно четкое осуждение всех проявлений российской агрессии против Украины и международного права.

Есть и подробное заявление "Группы семи", в том числе и о том, что все ответственные за террор против Украины будут привлечены к ответственности. Начиная с нынешнего политического руководства России и заканчивая всеми, кто обслуживает эти террористические интересы.

Человечество и человечность сильнее любых террористов. Я благодарю всех, кто воюет и работает ради нашей победы!

И еще одно. Сегодня удалось освободить из российского плена 32 наших воинов. Делаем все для Украины – возможное и невозможное. Спасибо всем, кто работал на этот результат!

Слава нашему прекрасному народу! Все разрушенное – восстановим!

Слава Украине!" – сказал Зеленский.