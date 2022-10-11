Задача для разведки – установить всех, кто вовлечен в ракетные атаки против Украины и к схемам с иранскими дронами, - Зеленский. ВИДЕО
По всей стране достаточно быстро и эффективно проходят восстановительные работы. Если бы не сегодняшние удары, то уже возобновили бы энергоснабжение, водоснабжение и связь, которые террористы повредили вчера.
Об этом в своем вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Украинцы! Украинки!
Враг совершил вторую волну террористической атаки против нашего государства.
За сегодняшнее утро – 28 ракет, из них 20 сбиты. Более 15 беспилотников, почти все – ударные иранские. Большинство сбито.
Я благодарю всех наших бойцов Воздушных сил, Сухопутных войск и разведки, которые вовлечены в защиту от этих российских ударов!
И, кстати, по представлению военного командования хочу отметить еще за вчерашний день солдата Дмитрия Шумского (зенитно-ракетный взвод 57 отдельного радиотехнического батальона, Черниговское направление).
10 октября Дмитрий Шумский проявил отличные навыки и реакцию и с помощью ПЗРК "Стингер" сбил две крылатые ракеты террористов.
Один человек спас десятки жизней. Спасибо за это!
По всей стране достаточно быстро и эффективно проходят восстановительные работы.
Если бы не сегодняшние удары, то уже возобновили бы энергоснабжение, водоснабжение и связь, которые террористы повредили вчера. Сегодня Россия добьется дополнительно только одного: немного затянет наше восстановление.
Где были разрушения – повсюду будет обновлена инфраструктура. Где были потери – уже есть или еще будут постройки. Где были какие-либо надежды врага – будут руины российской государственности.
И я благодарю всех, кто на своем уровне обеспечивает восстановление после ударов террористов.
Спасибо спасателям – более тысячи работников ГСЧС, которые мгновенно прибыли на вызовы и начали обезвреживать последствия террористических атак.
По представлению министра внутренних дел, я хочу особо отметить самоотверженные и решительные действия старшего прапорщика Бориса Шаповалова, командира отделения в Запорожской области; сержанта Александра Смеяна, пожарного-спасателя, Запорожская область; прапорщика Юрия Лозинского и младшего сержанта Алексея Белецкого, респираторщиков горно-спасательного отделения, город Киев.
Спасибо всем врачам, которые оказывали помощь раненым и травмированным!
Благодарю всех энергетиков и работников коммунальных служб – за качественную реакцию и быструю работу.
Я благодарю работников местной власти, руководителей местного самоуправления и чиновников, которые работали вместе, действительно в единстве и отлично.
Сейчас большинство городов и сел, которые террористы хотели оставить без электричества и связи, уже с электричеством и связью.
В некоторых городах и районах работы еще продолжаются. В некоторых городах и районах энергетиками применяются временные ограничения по энергоснабжению по графику – это необходимо исключительно для того, чтобы поддерживать стабильность энергосистемы.
Правительство все это контролирует – стараемся вернуть обычные условия очень стремительно.
Благодарю также всех украинцев, которые вчера прислушались и ограничили собственное потребление электричества в пиковые часы – с 17 до 22.00.
Благодаря нашей с вами добросовестности удалось сохранить в среднем по стране десятую часть энергии, что позволило системе работать более стабильно. А цель наша с вами должна быть – беречь четверть электричества именно в эти пиковые часы.
Сегодня и в ближайшее время это стоит делать.
Пожалуйста, переносите потребление энергии техникой, требующей много электричества, на другие часы суток. Это несложно для отдельного человека, и это дает большой результат в нашей стране.
Участвовал сегодня в работе внеочередного саммита "Группы семи", который был созван немецким председательством по нашей инициативе.
Обсудили реагирование сильнейших демократий на новую российскую эскалацию.
За такую новую волну террора должна быть и новая волна ответственности для России. Новые санкции, новые формы политического давления и новые формы поддержки Украины.
Завтра в формате "Рамштайна" состоится обсуждение оборонной поддержки Украины. Ожидаю партнеров прогресса в вопросе о противовоздушной и противоракетной обороне, договоренностей о новой поставке другого необходимого нам оружия и боеприпасов.
Государство-террорист должно быть лишено даже мнения о том, что любой волной террора может чего-то достичь.
Отдельная задача для разведки – установить всех, кто вовлечен в эти ракетные атаки против Украины, в схемы с иранскими дронами.
Индивидуальная ответственность террористов должна быть точно так же, как и ответственность государства-террориста. Работаем ради этого.
Провел сегодня разговоры с Премьер-министром Италии и Премьер-министром Австралии. Услышал абсолютно четкую поддержку, совершенно четкое осуждение всех проявлений российской агрессии против Украины и международного права.
Есть и подробное заявление "Группы семи", в том числе и о том, что все ответственные за террор против Украины будут привлечены к ответственности. Начиная с нынешнего политического руководства России и заканчивая всеми, кто обслуживает эти террористические интересы.
Человечество и человечность сильнее любых террористов. Я благодарю всех, кто воюет и работает ради нашей победы!
И еще одно. Сегодня удалось освободить из российского плена 32 наших воинов. Делаем все для Украины – возможное и невозможное. Спасибо всем, кто работал на этот результат!
Слава нашему прекрасному народу! Все разрушенное – восстановим!
Слава Украине!" – сказал Зеленский.
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Як воно гигикається !??
ясно дело - клоун и дилетант
Бонапартабоневтіка.Погано,якщо він дійсно заставляє спецслужби займатись справами,які безперспективні і взагалі неначасі.
я можу Вам сказать хто перший в списку
це білорусь і лукашенко
зробили терор в західній Україні
пора пиймати політичне рішення про покарання бульбашів
щоб більше не було повадно даже думати про обстріл
рішення за Вами пане Президенте
Вова, ти розумієш, що ракети і дрони збивають військові, західною зброєю.
Треба ставити правильні завдання - встановити цілі противника вибивши які буде нанесено йому максимальний урон. Встановити підрядників вбивши керівництво яких будуть порушені торгові чи виробничі ланцюги що залишить рф без дронів, ракет чи чогось іншого.
Окреме завдання для розвідки - встановити всіх, хто залучений до цих ракетних атак проти України, до схем з іранськими дронами.
Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терориста. Працюємо заради цього.
Провів сьогодні окремі розмови з Премʼєр-міністром Італії та Премʼєр-міністром Австралії. Почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження всіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права.
- Семочка, почему вы не спрашиваете, как я поживаю?
- Розочка, как вы поживаете?
- Ой, даже не спрашивайте!
Отже, учора, через пару годин після нанесення терористичних ракетних ударів (це в них завжди так) один представник ГУР Скибіцький заявив, що управління володіло достовірною інформацією, що атаки готувалися ще з перших днів жовтня. І для солідності далі став розказувати, на якому аеродромі та в якому порту якого числа завантажували саме ці ракети..
І от уже сьогодні виступає інший представник ГУР Андрій Юсов і повідомляє, що за достовірними даними того самого управління, атака готувалася швидко й спонтанно - 9 жовтня, тобто саме в переддень.. І аргументує це датою призначення нового командувача сил вторгнення