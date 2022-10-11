Инженер "Запорожстали" защищает Бахмут. Интервью во время наступления противника | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Евгений – инженер "Запорожстали" - пошел на самую трудную работу на войне – стал пехотинцем и сейчас защищает Бахмут в рядах нашей славной 93-й механизированной бригады. Интервью записали сразу на позициях, во время очередной перестрелки, до противника там метров 200, контактные бои идут почти ежедневно.

Интервью с украинским защитником опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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