Инженер "Запорожстали" защищает Бахмут. Интервью во время наступления противника | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Евгений – инженер "Запорожстали" - пошел на самую трудную работу на войне – стал пехотинцем и сейчас защищает Бахмут в рядах нашей славной 93-й механизированной бригады. Интервью записали сразу на позициях, во время очередной перестрелки, до противника там метров 200, контактные бои идут почти ежедневно.
Интервью с украинским защитником опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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Сергей Васильев #322886
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