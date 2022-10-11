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Новости Видео Война
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Инженер "Запорожстали" защищает Бахмут. Интервью во время наступления противника | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Евгений – инженер "Запорожстали" - пошел на самую трудную работу на войне – стал пехотинцем и сейчас защищает Бахмут в рядах нашей славной 93-й механизированной бригады. Интервью записали сразу на позициях, во время очередной перестрелки, до противника там метров 200, контактные бои идут почти ежедневно.

Интервью с украинским защитником опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Автор: 

Бутусов Юрий (4358) Бахмут (1602) 93 отдельная механизированная бригада (294)


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На таких людях держится Украина! В мирное время - инженер, пришла беда - пехотинец... Интересно, а он был в списке рядом с Кошевым и Пикаловым, награжденных орденом "за укрепление украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины..."?
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11.10.2022 23:51 Ответить
Наші воїни - найкращі, бережи їх бог.
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12.10.2022 00:30 Ответить
Честь і хвала інженеру Запоріжсталі , Євгену за захист нашоі землі 👍🏼🙏🏼❤️
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12.10.2022 00:56 Ответить
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12.10.2022 09:03 Ответить
 
 