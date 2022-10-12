Бурят и камера: украденное видеооборудование транслирует картинку из жилья оккупанта в Бурятии на компьютер владельцев в Украине. ВИДЕО
Бурят, бежав из Лимана Донецкой области, украл у местных жителей видеокамеру, но не изменил в ней настройки: теперь владельцы камеры из Украины смотрят трансляцию из дома военного РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, историю об оккупанте и современных технологиях рассказал пользователь соцсетей Ян Гордиенко. По его словам, уличную камеру оккупанты украли во дворе друзей. Сейчас уличная камера установлена в доме оккупантов, а владельцы имущества начали получать изображение и звук с нее.
"Сука орки сп#здили камеру видеонаблюдения в Лимане у друзей этого мужчины и поставили у себя дома в е#баной бурятии. СУКА! КАКИЕ ТУПЫЕ НИЧТОЖЕСТВА!", - пишет один из читателей в комментариях к видео.
Топ комментарии
+70 vitaliymkua
показать весь комментарий12.10.2022 10:24
+51 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий12.10.2022 10:19
+48 Roman Romal
показать весь комментарий12.10.2022 10:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я - не расист!!
Он лайн.
Тому халупа не найзадрипаніша. А інтернет (судячи із відео з чат-рулеток) там у всякого непотребу є.
Кстати, у них и про тупых хохлов много анкдотов.
P.s. сарказм ))
Мовляв, ми з України і все про тебе, гниду таку, знаємо.
От зараз ти в трусах батарею мацаєш (чи що там ще).
Хочеш жити - переказуй усі гроші на ЗСУ.
іноді-таки приємно мати справи з дебілами-кацапами-недобурятами
блін, в т.ч. які зараз прилітають.
Не зрозуміла хто автор - кацап чи мешканець України.