Бурят и камера: украденное видеооборудование транслирует картинку из жилья оккупанта в Бурятии на компьютер владельцев в Украине. ВИДЕО

Бурят, бежав из Лимана Донецкой области, украл у местных жителей видеокамеру, но не изменил в ней настройки: теперь владельцы камеры из Украины смотрят трансляцию из дома военного РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, историю об оккупанте и современных технологиях рассказал пользователь соцсетей Ян Гордиенко. По его словам, уличную камеру оккупанты украли во дворе друзей. Сейчас уличная камера установлена в доме оккупантов, а владельцы имущества начали получать изображение и звук с нее.

"Сука орки сп#здили камеру видеонаблюдения в Лимане у друзей этого мужчины и поставили у себя дома в е#баной бурятии. СУКА! КАКИЕ ТУПЫЕ НИЧТОЖЕСТВА!", - пишет один из читателей в комментариях к видео.

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