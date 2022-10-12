"Подходит свежее мясо, давят пехотой": Оккупанты не прекращают штурм позиций ВСУ возле Бахмута. ВИДЕО
Украинские защитники продолжают давать отпор российским оккупантам на Донбассе.
Об этом говорится в сюжете 5 канала, передает Цензор.НЕТ.
В одном из сел близ Бахмута, молодой командир с помощью планшета, где видны кадры из дрона и раций, командует боем.
Участок фронта на Бахмутовском направлении войска РФ пытаются штурмовать 3-й день. Рашисты несут потери, отходят, а затем подтягивают резервы и пытаются снова штурмовать.
"Просто подходит свежее мясо, в основном давят пехотой, живой силой", - рассказал украинский защитник с позывным Абхаз.
Оккупанты успеха не имеют, но попыток штурма не оставляют.
Топ комментарии
+23 U A #508723
показать весь комментарий12.10.2022 14:13
+20 Aleksander Jakuszew #537073
показать весь комментарий12.10.2022 14:10
+18 DmitrySviridon #501268
показать весь комментарий12.10.2022 14:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дуже гарна новина. Чим більше зіллють живої сили - тим краще. Головне шоб наші не постраждали при цьому.
Готово. Будьмо! 🇺🇦
Лише розділення на невеликі незалежні держави у межах проживання кожного коренного народу може змінити ситуацію.
- Мама, а я буду пабЯдителем?!
-... фррр, шууу, буу....
- Собачий корм з тебе буде.
- А кто ета гаварит?
- Генерал Залужний.