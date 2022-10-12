"Подходит свежее мясо, давят пехотой": Оккупанты не прекращают штурм позиций ВСУ возле Бахмута. ВИДЕО

Украинские защитники продолжают давать отпор российским оккупантам на Донбассе.

Об этом говорится в сюжете 5 канала, передает Цензор.НЕТ.

В одном из сел близ Бахмута, молодой командир с помощью планшета, где видны кадры из дрона и раций, командует боем.

Участок фронта на Бахмутовском направлении войска РФ пытаются штурмовать 3-й день. Рашисты несут потери, отходят, а затем подтягивают резервы и пытаются снова штурмовать.

"Просто подходит свежее мясо, в основном давят пехотой, живой силой", - рассказал украинский защитник с позывным Абхаз.

Оккупанты успеха не имеют, но попыток штурма не оставляют.

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