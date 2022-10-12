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Новости Видео Война
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"Подходит свежее мясо, давят пехотой": Оккупанты не прекращают штурм позиций ВСУ возле Бахмута. ВИДЕО

Украинские защитники продолжают давать отпор российским оккупантам на Донбассе.

Об этом говорится в сюжете 5 канала, передает Цензор.НЕТ.

В одном из сел близ Бахмута, молодой командир с помощью планшета, где видны кадры из дрона и раций, командует боем.

Участок фронта на Бахмутовском направлении войска РФ пытаются штурмовать 3-й день. Рашисты несут потери, отходят, а затем подтягивают резервы и пытаются снова штурмовать.

"Просто подходит свежее мясо, в основном давят пехотой, живой силой", - рассказал украинский защитник с позывным Абхаз.

Оккупанты успеха не имеют, но попыток штурма не оставляют.

Также смотрите: "Вагнеровцы" пошли в атаку, но мы ее отбили", - украинский воин Воронько о боях вблизи Бахмута. ВИДЕО

Донецкая область (9636) Бахмут (1602)


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Топ комментарии
+23
Blue Curacao
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12.10.2022 14:13
+20
Больше ракет. Далекобойных и мощных. Бемпилотников ударных. Чтобы в ответку обстреливать и бомбить кацапские города и инфраструктуру. По другому рашистское быдло не поймет что такое война.
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12.10.2022 14:10
+18
Украине нужно больше самолетов!!!
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12.10.2022 14:03
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Правила форума Совет форумчан
Украине нужно больше самолетов!!!
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12.10.2022 14:03 Ответить
Больше ракет. Далекобойных и мощных. Бемпилотников ударных. Чтобы в ответку обстреливать и бомбить кацапские города и инфраструктуру. По другому рашистское быдло не поймет что такое война.
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12.10.2022 14:10 Ответить
Снарядів!
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12.10.2022 14:44 Ответить
"Окупанти успіху не мають, але спроб штурму не полишають."

Дуже гарна новина. Чим більше зіллють живої сили - тим краще. Головне шоб наші не постраждали при цьому.
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12.10.2022 14:06 Ответить
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12.10.2022 14:09 Ответить
Blue Curacao
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12.10.2022 14:13 Ответить
Секс на пляжі)
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12.10.2022 14:28 Ответить
Коктейль "Прапор України". Інгредієнти: яєчний лікер Адвокат, Блю Кюрасо, горілка. Наливаємо яєчний лікер, потім Кюрасо трохи розводимо горілкою, щоб зробити легшим за густий і важкий Адвокат, і наливаємо зверху.
Готово. Будьмо! 🇺🇦

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12.10.2022 14:45 Ответить
Адвокатом удивили, у нас не пьют такое. Лучший кстати выпускает Австралия. Есть не плохой но болс яичный, Нидерланды. А вот Кюрасао слабак. Жидковат, трудно налить будет ,перемес пойдет, лейка есть специальная. Подойдёт ликер финский с голубики, бренд ликерный .лака. в давнюю эпоху работал барменом на паслайнерах чмп, наших не катали, сильно далеко ходили. Тема чуть знакома.
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12.10.2022 17:48 Ответить
🤣👍
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12.10.2022 15:01 Ответить
Відомі також випадки, коли орки ставили електричний пісюнець на газову плиту бо тупо не бачили такої техніки. "Чавой-та за электрочайник? У нас на деревне такого нетути..."
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12.10.2022 15:43 Ответить
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12.10.2022 18:13 Ответить
Недомірок ніяк не вгамується : що йому заважає жити в Гелєнджику і просто кайфувати ?
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12.10.2022 14:11 Ответить
Це від нього не залежить, кацапія не може стабілізувати свою державність без війни зовні.
Лише розділення на невеликі незалежні держави у межах проживання кожного коренного народу може змінити ситуацію.
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12.10.2022 14:48 Ответить
Якби ж ще Захід це розумів... Бо саме Захід багато разів не давав цьому мордору розвалитися. Скільки було нагод! І у 1917-20-му, і під час другої світової, я вже не кажу про 1991-й! І кожного разу Захід піднімав цю імперію зла, не давав їй здохнути!
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12.10.2022 15:07 Ответить
КРИШУ ЗНЕСЛО від влади
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12.10.2022 14:49 Ответить
Звонок в Кацапстан "Параша":
- Мама, а я буду пабЯдителем?!
-... фррр, шууу, буу....
- Собачий корм з тебе буде.
- А кто ета гаварит?
- Генерал Залужний.
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12.10.2022 14:11 Ответить
Іпаште орків воїни.
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12.10.2022 14:14 Ответить
Читав спогади солдата Вермахту. Каже німецькі кулеметники божеволіли коли косили наступаючих червоноармійців як траву, а вони лізуть і лізуть.
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12.10.2022 14:16 Ответить
Ми не солдати вермахта, за нами Батьківщина і весь прогресивний Світ, тому нехай фашисти самовбивці лізуть, косити будемо нещадно та холоднокровно.
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12.10.2022 14:36 Ответить
А воно як саранча лізе. Може дустом їх?
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12.10.2022 14:19 Ответить
Эх, под Бахмутом много знакомых воюет, один вообще пропал, на связь не выходит. Тяжко им
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12.10.2022 14:23 Ответить
То може до військомату?
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12.10.2022 14:33 Ответить
Чоловік воює,я пройшла підготову,чекаю,буду захищати деякі дупи.Може українською будете писати?
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12.10.2022 14:40 Ответить
Чому втікли?🤣🤣🤣
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12.10.2022 14:42 Ответить
С откуда сбежал? Шо вы рассказываете?
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12.10.2022 14:43 Ответить
Українською,останній час погано розумію кацапську.
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12.10.2022 14:45 Ответить
Молодцы, а я чуточку пораньше повоевал, ещё когда все отсиживались по домам и думали, что война их не коснётся. С Вами только на русском , уважаемая.
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12.10.2022 14:42 Ответить
Ні,давайте все ж таки українською.
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12.10.2022 14:43 Ответить
Нет, не давайте, так-то я говорю украинскою с украиноязычными, без вопросов, но когда вы с претензией начали говорить про военкомат, не зная человека,то желание резко отпало
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12.10.2022 14:45 Ответить
Я перед вами вибачаюсь,переходьте на українську.
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12.10.2022 14:46 Ответить
Добре , на цьому спор закінчен, теж вибачаюсь, якщо був грубим
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12.10.2022 14:48 Ответить
оце накосили!!! русня реально зомбаки!
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12.10.2022 14:28 Ответить
Забрасывание мясом - это единственное что они могут нам предоставить. Без разных там Арестовичей я предупреждал что к концу этого года, рашисты потеряют 80% своей военной техники и обязательно пойдут в УРА атаки. Жизнь бункерного нациста будет длится до тех пор, пока будет мясо на рашке... Украина победит 100% но останавливаться на освобождении своих территорий не стоит. Нужно разорвать помойку на мелкие кусочки чтобы они никогда не смогли больше склеить империю.
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12.10.2022 14:35 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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12.10.2022 14:35 Ответить
Есть у них очко и оно сжимается, а на *************** далеко не полезешь в савецкой каске с ржавым автоматом.
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12.10.2022 14:38 Ответить
Це таке кацапське,,умение воевать". Вони тільки біля села Сінявіно, в роках 1942-44 поклали стільки людей, стільки Велика Британія втратила за роки 1939-45 на фронтах по цілому світу, від Атлантики до Сінгапуру.
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12.10.2022 14:39 Ответить
Шрапнелью их шрапнелью.
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12.10.2022 14:41 Ответить
Вони завжди так "воювали": м'ясом. Дикуни. "Баби єщьо нАрАжАют!"
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12.10.2022 15:15 Ответить
Героям слава!!!
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12.10.2022 16:56 Ответить
Спасибо Вам, солдаты, Слава Вам!
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12.10.2022 17:04 Ответить
И сколько украинская земля будет перетравливать эту говнобиомассу кацапстана?... - пусть илоша маск пораскинет мозгом на досуге...
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12.10.2022 17:44 Ответить
ПОРА ДЕЛАТЬ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ И РАЗДЕЛЫВАТЬ ИХ НА ОРГАНЫ !!!
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13.10.2022 08:36 Ответить
ЭТО КУЧА ДЕНЕГ !!!
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13.10.2022 08:37 Ответить
 
 