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"Че там Путин? Че говорит этот г#ндон #бучий", - два оккупанта обсуждают ситуацию вблизи Херсона. АУДИО

Российские оккупанты в окружении украинских военных вблизи Херсона и вынуждены постоянно отступать.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в перехваченном украинскими разведчиками разговоре двух оккупантов говорится, что захватчики еще раз отступили под натиском ВСУ. Теперь еще на 15 км.

"Че там Путин? Че говорит этот г#ндон #бучий? Говорит, что много пацанов готовят. Сейчас их будут потихоньку отправлять. К нам уже приехали. Их вообще нах#й не готовили к войне", – говорит один из российских оккупантов.

Читайте: Россияне проводят мобилизацию местных жителей на оккупированной территории Херсонской области

армия РФ (19197) Херсон (2815) уничтожение (6909) перехват (343)


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Топ комментарии
+29
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12.10.2022 14:43
+21
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12.10.2022 14:50
+13
о це бидло-маса на московії: їх на лівер пускають, а вони лише обізвати #уйлом можуть
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12.10.2022 14:50
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12.10.2022 14:43 Ответить
Союзникі ЗімбабвИ!
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12.10.2022 14:48 Ответить
то туди українське зерно їде...африканські сіроти,тяжолоє наслєдіє апартеіда
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12.10.2022 14:51 Ответить
Так шо ім мішає -- можут даже марш -- бросок зробити до Криму .
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12.10.2022 14:46 Ответить
Мабуть заважає відсутність човнових моторів,які треба купляти у буржуінів!
Бо пукін свої не дає,за відсутністю оних.
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12.10.2022 14:52 Ответить
Ех дурак, навіть білу Ладу за вас не дадуть тепер
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12.10.2022 14:48 Ответить
Він не "г#ндон #бучий", він *****.
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12.10.2022 14:50 Ответить
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12.10.2022 14:50 Ответить
о це бидло-маса на московії: їх на лівер пускають, а вони лише обізвати #уйлом можуть
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12.10.2022 14:50 Ответить
перехват почти месячной давности.
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12.10.2022 14:56 Ответить
Мы вас выродков на украденных у нас землях и закопаем всех. Поместитесь все.
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12.10.2022 15:00 Ответить
"совсем другая война" не привыкли ванюшки, что их артой накрывают целые сутки =)
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12.10.2022 15:01 Ответить
Солдата рф готують тільки як швидко застрибувати у сміттєвий пакет.
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12.10.2022 15:07 Ответить
Вы - оптимист... Думаете шо муйло не зажимает деньги на орков(по целлофану - на каждого)?
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12.10.2022 15:31 Ответить
все вы там на росии г#ндоны #бучие, вся страна ублюдков
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12.10.2022 15:10 Ответить
раша-фашистським свинособакам війни іншої хочеться, так щоб вбивати й безнаказано...
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12.10.2022 15:40 Ответить
путин га...он **...уй, но вся надежда на ядерное оружие, чтобы всех сжечь- ну собсно рашисты они и есть рашисты. Что им самих там сожжет, то пофигу.
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12.10.2022 15:43 Ответить
Путін здох!
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12.10.2022 15:51 Ответить
свинопасы, хорошо попахивает... вашим душком... дерьмом...
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12.10.2022 15:52 Ответить
в общем, кацапов все устраивает, за Хйла еще раз проголосуют (если выживут).
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12.10.2022 15:59 Ответить
Одним словом свинособаки.
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12.10.2022 16:45 Ответить
От нахера ви запікуєте матюки? Слухати неможливо!!! Чи ви боїтесь, що школярі це будуть слухати? Так для них це не нові слова.
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12.10.2022 18:37 Ответить
 
 