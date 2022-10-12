"Че там Путин? Че говорит этот г#ндон #бучий", - два оккупанта обсуждают ситуацию вблизи Херсона. АУДИО
Российские оккупанты в окружении украинских военных вблизи Херсона и вынуждены постоянно отступать.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в перехваченном украинскими разведчиками разговоре двух оккупантов говорится, что захватчики еще раз отступили под натиском ВСУ. Теперь еще на 15 км.
"Че там Путин? Че говорит этот г#ндон #бучий? Говорит, что много пацанов готовят. Сейчас их будут потихоньку отправлять. К нам уже приехали. Их вообще нах#й не готовили к войне", – говорит один из российских оккупантов.
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+29 Aaron Smith #335432
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Бо пукін свої не дає,за відсутністю оних.