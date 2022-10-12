В Одессе убирают фото Маска с бигбордов, которыми благодарили за поддержку Украины. ВИДЕО
В Одессе коммунальщики убирают фото основателя Space X Илона Маска с бигборда.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Одесском городском совете.
Как отметили в Одесском горсовете, после распространения им российских нарративов "Thanks for the support of Ukraine" больше не актуально для основателя Space X.
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+46 Epic musikk
показать весь комментарий12.10.2022 15:52
+20 Віталій Маркович
показать весь комментарий12.10.2022 15:56
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показать весь комментарий12.10.2022 16:01
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одна з наших, українських, проблем - ми кидаємося з однієї крайності до іншої - "привіт" 73% приколістам Найвеличнівшивого
При совке на западе таких кадров всегда дофига было...ещё со времён Сталина ,когда клоунов западных возили на постановочные судебные процессы 1937-38 годов а те потом рассказывали в Европе что не все так однозначна.
Просто уяви що було б з твоїм стартапом в такій країні як росія.
Він справді допоміг, коли це було потрібно, цього не можна заперечувати.
Зараз він просто обдовбаний чи заляканий написав хєрню і все? Наче і не допомагав? Наче нічого і не було? І реальний starlink - то хєрня, а слова, які написані в твітері, хоч і ідіотські - головне і мають більшу вагу ніж реальна допомога?
Ми звертаємось бо Бога словами.
Допістелся аутист хрєнов.
А взагалі треба дивитися, що людина робить, а не що говорить.