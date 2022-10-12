В России зекам-"вагнеровцам", потерявшим конечности на войне в Украине, вручили государственные награды и грамоты Минобороны РФ. ВIДЕО

Зекам-"вагнеровцам", потерявшим конечности в Украине, вручили государственные награды, грамоты Минобороны РФ и справки о помиловании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из помилованных наемников был осужден на более 20 лет за убийство с особой жестокостью и отсидел всего десять лет.

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