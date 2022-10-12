В России зекам-"вагнеровцам", потерявшим конечности на войне в Украине, вручили государственные награды и грамоты Минобороны РФ. ВIДЕО
Зекам-"вагнеровцам", потерявшим конечности в Украине, вручили государственные награды, грамоты Минобороны РФ и справки о помиловании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из помилованных наемников был осужден на более 20 лет за убийство с особой жестокостью и отсидел всего десять лет.
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Черная и покинутая людьми площадь. Редкие огни машин. Из видимых - никого нет. Только жалобно воют бесы. Вдруг появляется старый дребезжащий трамвай. Два вагона в опустошенном свете… И Савелий бросается вперед, вытянув правую ногу… Час ночи… Гудки «скорой помощи»… Томное рыло Василия, врача… Скучный вой бесов.
Все произошло, как договорились. При выходе из больницы Савелию была вручена в большой белой простыне его любимая, теперь уже высушенная нога. Сам он, естественно, был на костылях. Он принял ее в объятия, как своего и в то же время подкинутого судьбой ребенка, с помощью Нины Николаевны, соседки, спустился вниз. Василий хитро подмигивал ему и хлопал по плечу… И дни покатились с особенной яростью. Савелий быстро приспособился скакать на костылях. Как съеженный взлохмаченный сверхчеловек, прыгал он мимо людей и автобусов куда-нибудь в булочную. Засушенная нога во всем ее виде висела в комнате на стене, но Савелий не решался ей поклоняться. Надо было найти истинные точки отношения. В голове его было совсем оголенно, раздвинуто, как будто мысли окончательно отделились от подсознания и все иное тоже разошлось по сторонам, а в центре - пустота. Правда, довольно необычная и тревожная. Поэтому он часто кричал среди ночи, выбегая на улицу на костылях и грозя такому Простору.
(с) http://loveread.ec/read_book.php?id=97618&p=76#gl_34 Юрий Мамлеев "Нога"
- Аплодисменты, парни! Я не вижу ваших рук! Ребята, которые безногие - ну-ка побежали по-молодецки к безруким, хлопаем вместе!..
Неважко здогадатися, що вже наступним вутром https://neolurk.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8 "вонні" сидів у кабінеті слідчого і підписував щиросердне зізнання. Бо у цього дебіла було виключно дві місії - пріоритетна (негайно впоротися) і бонусне (чимось хрюкнути і чавкнути). Довготермінові перспективи і "вчинити злочин у стелс-режимі, жодного разу не спалившись" - то занадто складно для прогнилого від опіатів моску (хоча не спалитись йому було складно, враховуючи, що це місцевий "селебріті"... там послухали покази потерпілих, подивилися відео с камер - усьо, злочин розкрито✅).
...Але що характерно, потерпілим якось не дуже легше від того факту, що на них напав такий ідіот. Пощастило, що відбулися забоями, гематомами і "мозготрясениями" (як казав Незнайко)... бо стирчок на ломках - тварюка гірша за будь-яку гієну.
Але світ дивиться як злодіі вбивають Україну,і тихенько співчувають...
Половина сидит половина охраняет
потом они меняются...
Однако, и об мужике не забыли; выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина! (с)
-Чё уставился, звездочёт?!- орёт на полковника "герой",- нах... мне эти ваши цацка с бумажкой?! Ты мне вместо ног протезы с такими же наколками дай!!!
В мене немає слів.
Виходить, що ПВК на росії не лише законні.
Кацап, що вбив іншого кацапа (проте, мені не жалко того вбитого) може піти в ПВК вбивати українців і отримає від "держави" індульгенцію за свій перший злочин.