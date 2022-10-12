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Россиянка, живущая в Германии, призвала Путина ударить по украинцам в Дрездене. ВИДЕО+ФОТО

Россиянка Алена Дирксен, ныне проживающая в Германии, призвала диктатора Путина бомбить украинцев в Дрездене.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

На видео россиянка обращается к Путину и просит "е#ануть по Дрездену".

Журналист опубликовал ее данные: Алена Дирксен (Соколова) 05.01.1992 г.р. Митвайда (Mittweida) Германия, родилась в Таганроге.

Она держит с мамой Ниной ресторан "Родина" в городе Митвайда (Mittweida).

Также Цаплиенко опубликовал контакты семьи Дирксен.

Телефон заведения +4937279792106
https://ok.ru/profile/356349840504
https://vk.com/id23698938
Мать, Нина Соколова 4 октября 1969 (53 года) - https://ok.ru/profile/118523946397

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Россиянка, живущая в Германии, призвала Путина ударить по украинцам в Дрездене 01
Россиянка, живущая в Германии, призвала Путина ударить по украинцам в Дрездене 02
Россиянка, живущая в Германии, призвала Путина ударить по украинцам в Дрездене 03
Россиянка, живущая в Германии, призвала Путина ударить по украинцам в Дрездене 04

Автор: 

Германия (6952) россия (95502)


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Топ комментарии
+97
Какие отвратительные рожи!
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12.10.2022 17:15
+87
Когда уже этот биомусор начнут депортировать из Европы обратно на хаус, в Пензу, Саратов, Норильск?
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12.10.2022 17:15
+79
ну реально , у кацапов такие ********* как будто их зачинали свиньи , фу *** , это же просто ****** какой то , жить с таким ******.
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12.10.2022 17:20
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Страница 3 из 3
Тварина, час збиратися на історичну родіну!!!!!
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12.10.2022 19:15 Ответить
А здесь самке не повезло - пошла служить вместо мужа но попала в плен - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/279916 https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/279916

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12.10.2022 19:17 Ответить
дайте адрес єтой суки , я сам ее удавлю ... !!!!
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12.10.2022 19:18 Ответить
Адрес в тексті. І телефон там же.
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12.10.2022 21:56 Ответить
В поліцію треба. Такими як ця хабалка займається дуже ретельно Verfassungsschutz
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13.10.2022 15:53 Ответить
Курви...
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12.10.2022 19:19 Ответить
Сколько нужно бить по лицу, что бы сделать такую рожу?
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12.10.2022 19:23 Ответить
Насправді там не треба бити по *********. У даному випадку це безглузде заняття.
Бити цю курву треба обрізком труби - і так, щоб вутром поліція вже оформлювала знайдений труп.
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13.10.2022 04:18 Ответить
Певно в неї давно чоловіка не було. Як би її якийсь полішук забитий трах... . Ха-ха-ха!!!!!!!!!!!!!!!
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12.10.2022 19:25 Ответить
Алена Дирксен))) это ж шалава с немецких порнофильмов,у нее от силикона мозг высох!
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12.10.2022 19:26 Ответить
хто цю безмозглу тварину заміж взяв?а носяка ,як сокира. Чоловіка знайти запитати чи згоден з дружиною?, всіх знайти,хай німеччина думає,кого приймає
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12.10.2022 19:30 Ответить
мордашка, мордашка-промокашка...
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12.10.2022 19:33 Ответить
перпевтілення ворон
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12.10.2022 19:42 Ответить
Если бы она жила на мордоре и выступила с призывом ****** по Белгороду или Ростову, ФСБ с мусорами уже выпиливали её дверь болгаркой.
Пока Запад не создаст у себя такую же атмосферу нетерпимости и реально работающие механизмы выявления и вышибания этого биомусора обратно на мороз и не включит его на полную мощь, все эти "сани с Флориды" и владельцы "красных площадей", "родин", "распутинов" и другой подобной блевотины будут гадить в безнаказанности до последнего. И это совсем не безобидная штука.
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12.10.2022 19:48 Ответить
Этих двух судей лишать гражданства и выдворили в Мордор.Или на худой конец за призыв к экстимизму 10 лет лагерей
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13.10.2022 00:02 Ответить
всі савєцькі емігранти по жugiвській квоті в німецьких йєрманіях - кончені совки та запутінці
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12.10.2022 19:51 Ответить
Ви особисто всіх перевірили?
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12.10.2022 23:46 Ответить
А їх і перевіояти не треба.Рашіянин-це діагноз..
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13.10.2022 17:38 Ответить
и вопрос и почему ещё её буцыгарня не сгорела
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12.10.2022 19:53 Ответить
По демонстрационному видео хозяйки: рестораны в Митвайде атакуют в Интернете
Я думаю, она закроется.
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12.10.2022 21:35 Ответить
Кацапсина где бы она не была понимает только один язык это когда ей бьют морду.
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12.10.2022 19:58 Ответить
Чому нею не займеться німецька поліція?
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12.10.2022 20:05 Ответить
Дерьма кусок.
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12.10.2022 20:05 Ответить
Навіть не кусок, а ціле!
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12.10.2022 23:02 Ответить
таких потрібно задувати піной
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12.10.2022 20:07 Ответить
Я думаю, что для начало можно сломать нос. Рабы уважают только силу. А чтобы это существо начало петь гимн Украины, нужно еще парочку сеансов внушения.
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12.10.2022 20:12 Ответить
Для начала выбить зубы,а потом и нос можно вправить
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13.10.2022 00:08 Ответить
московія-злоякісна пуйлина на тілі землі-видалення конче необхідне (з її представниками за кордоном).
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12.10.2022 20:13 Ответить
Дружненько йдемо на сторінку її гімно-ресторану (посилання у замітці) і ліпимо їй у гуглі 1 зірку!

Пишемо гнівні коментарі про низьку якість обслуговування, хамство!

Дуже бажано німецькою / англійською.

Рашистська ©¥ка -- zgoxни!
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12.10.2022 20:15 Ответить
Підтримую! Довбоніть разок по Німеччині. Хочу бачити, як НАТО вас на порошок перемелює.
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12.10.2022 20:36 Ответить
Потворні безмозклі тупорилі лаптєногі *******,,помісь свині і бродячих псів
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12.10.2022 20:41 Ответить
ай да соска... отсосиновка...
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12.10.2022 20:42 Ответить
Ну, вона права. Рано чи пізно Німеччина дуже постраждає.
Чи ви думали, що ці потвори, яких ви прихистили, інтегруються і розчиняться ?
Безпечні, наївні європейці ... Хоча б порахуйте, скільки цієї наволочі в ваших країнах ...
Бо ми поки що вперлися і тримаємо фронт, але ...
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12.10.2022 20:52 Ответить
Фирменное блюдо: "крокодилы таганрогские"...
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12.10.2022 20:56 Ответить
Знайти цю курву і придушити!
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12.10.2022 20:59 Ответить
Я надеюсь немцы ее, если еще не выслали на родину, то вышлют в самое ближайшее время
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12.10.2022 21:03 Ответить
нету нашего Мельника на нее....
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12.10.2022 21:14 Ответить
а сколько такого дерьма у нас в Израиле?стыдно и больно....
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12.10.2022 21:22 Ответить
Стыдно это мягко сказано. Порой волосы дыбом встают
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12.10.2022 23:42 Ответить
Видео распространила русская, которая владеет русским рестораном в Митвайде. На запрос берлинской «Tagesspiegel» женщина подтвердила, что записала видео сама, и сказала, что теперь сожалеет о своих словах. Полиция сейчас расследует дело.
https://www.freiepresse.de/mittelsachsen/mittweida/wir-in-mittweida/nach-demo-video-einer-wirtin-gaststaetten-in-mittweida-opfer-einer-cyber-attacke-artikel12479535 Nach Demo-Video einer Wirtin: Gaststätten in Mittweida werden im Internet attackiert | Freie Presse - Mittweida
теперь у нее на шее полицейское разбирательство.
Она научится ценить немецкий порядок.
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12.10.2022 21:29 Ответить
Не научится! Только депортация! Даже немецкая тюрьма для этой особи слишком хорошо!
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12.10.2022 23:26 Ответить
Ну и любовь остальных рестораторов на данной улице, которым ошибочно поставили рейтинги. Вообщем подитожим, теперь каждый местный предприниматель в данном городе знает о её высказываниях или пострадал. При населении в 16 000 человек это уже не отрицательная реклама.

Раз в квартал бываю в Дрездене, заскочу на обед в этот город, гляну как бизнес.
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12.10.2022 23:27 Ответить
Буде "дуже непогано", якщо той "ресторан" знаходиться в окремій будівлі Тоді "бомбардування" почать треба з нього - "коктейлем Молотова" Просто кацапня ніколи не думає про наслідки того, що вони творять і не розуміє, що їх можуть "нагодувать стравою за їх же рецептом"! У нас один льотчик страшно "вазмущался подлостью духав" - пригнали автомобіль замінований і підірвали під стіною комендатури А сам незадовго до цього хвалився, що скидав над кишлаком "спецгруз" - контейнер з дитячими іграшками замінованими (їх на Дніпропетровщині (здається) при Союзі робили)
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13.10.2022 06:11 Ответить
а ця **** не боїться ********? Тихеньких... треба їбальце їй підправити. Чекай **** російське - ми прийдемо за тобою, як і за всіма такими як ти, де б ти не була.
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12.10.2022 21:57 Ответить
Депортувати дурепу до путіна нехай варить щі в мухосранську а бо в кацапетівці.Попередити німців що в цьому ресторані отруйна їжа і що їхньому Дрездену загрожують ракетні обстріли бо їх заказали
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12.10.2022 21:58 Ответить
Тупа хвойда
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12.10.2022 21:59 Ответить
Непуганые кацапы за рубежом, и величие из них мироточит напропалую !
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12.10.2022 22:15 Ответить
Народ, а кто из Германии - подскажите куда катнуть нужно в нужные органы, чтобы её эти записи проверили на предмет разжигания ненависти и тд. Было бы хорошо чтобы её департировали нахрен назад в Мордор
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12.10.2022 22:28 Ответить
https://www.polizei.sachsen.de/onlinewache/onlinewache.aspx

Сторінка подачі скарг на заклики до насильства в інтернеті.

Там ціла форма заповнюється. Давав посилання на Цензор, англійською.

Написав, що "заклик до нанесення ракетного або бомбового удару по Дредзену".

Можна ще додати "заклик до масових вбивств" та "ймовірна підтримка терористичних організацій на території України, які причетні до численних вбивств мирних громадян, у тому числі, збиття Боїнгу рейсу МН-17 у 2014 році"
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12.10.2022 22:47 Ответить
Лучше наверное не департировать, а отправить её в местный суд и пусть сядет, наверняка если кто-то из местных немцев начал бы призывать к убийству евреев, то его бы закрыли надолго.
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12.10.2022 22:49 Ответить
Домооой,в Таганроооог!!!
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12.10.2022 22:58 Ответить
"А это таганрог!")))
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12.10.2022 23:00 Ответить
Уродина носатая, тварь тупая, да и вообще кикимора!
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12.10.2022 23:08 Ответить
Усіх маскалів потрібно депортувати з цивілізованих країн - це ж як пухлина. Хай їдуть у расєю
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12.10.2022 23:22 Ответить
https://ru.restaurantguru.com/Rodina-Mittweida https://ru.restaurantguru.com/Rodina-Mittweida


Цензор ссылку в тексте дал, там пока рейтинг 4,9 и ресторан номер 1 из 65 ресторанов.
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12.10.2022 23:54 Ответить
****, ну до чего же страшная.... Тут пишут - куда, как пожаловаться? Та можно проще. Зайти в эту рыгаловку, насрать на стол, и сказать, что это политическая акция в знак протеста Хотя понимаю, толерантные немцы "лишь бы не было войны" тебя же штрафом и обложат... ****, круговорот гавна руских в природе - куда не приедешь, везде мокшанское **** встретишь...
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13.10.2022 00:00 Ответить
Украинцам живущим в Митвайде на заметку.С этой гнилой провести профилактические мероприятия,такие,чтобы эта мразота до конца жизни по сторонам оглядывалась
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13.10.2022 00:06 Ответить
Рецепт простий - удар по очкам з ноги, грубо але дієво.
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13.10.2022 00:37 Ответить
******** путинистки в Германии делают гешефт.

Они думают, что немцы примут их бизнес (ресторан) с распростертыми объятиями?

Наврядли.
Обычно нормальная публика перестаёт ходить в такие места и бизнес быстро прогадает.

Так, например случилось с французскими ресторанами в США. После очередного выпендрежа Парижа ( это отдельная история) простые американцы просто перестали ходить во французские кафе и рестораны.

Сегодня в сша нет Ни Одного французского заведения.
Их место быстро заняли итальянские рестораны.
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13.10.2022 02:57 Ответить
***********, каZапсина) Які ж вони примітивні і агресивні, людоненависницькі і тупі! Впевнений, що поліція за такий заклик усе відріхтує. А далі - Чемодан-Вокзал-Россия! Сибирь большая, всем места хватит!
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13.10.2022 03:51 Ответить
Козломордый , ты сайт попутал. Иди йух со своими новостями. Народ, баньте питора
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13.10.2022 08:09 Ответить
Некоторые отзывы посетителей ресторана "родина":

Fisher

Отвратительно

Анатолий

Хлеб с плесенью, испорченные продукты, на любые замечания владелица грозилась вызвать "братков" и поломать ноги. Такая себе "Родина"

Lori
Депрессивная атмосфера, еда среднего качества. Ребенок боялся официантов. Порции маленькие для такой цены. Я не рекомендую.

Ser
Ужасный сервис. Худший опыт. Никогда не рекомендую.

Irenka U.
Крутые цены, посредственная еда, плохое обслуживание, плюс примитивное поведение. Менеджер ресторана остро нуждается в классе по порядочности и манерам... Грубый, наглый. Не рекомендую.
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13.10.2022 07:18 Ответить
Завали хлебало, страшидло!
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13.10.2022 07:28 Ответить
КСТАТИ ДАВНО ПОРА ЗАНЯТЬСЯ РОССИЯНАМИ ЗА ГРАНИЦЕЙ !)
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13.10.2022 09:05 Ответить
ця кацапка така вродлива, аж страшно ))

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13.10.2022 09:16 Ответить
до речi, чимось схожа на висiрок пуйла. та також страшно вродлива )


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13.10.2022 09:18 Ответить

Одна порода, homo putinus.
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13.10.2022 09:38 Ответить
natali staraki tik tok уже есть заява
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13.10.2022 16:28 Ответить
https://www.tiktok.com/@natalistaraki/video/7153681638109564165?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7148463252258473478
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13.10.2022 16:32 Ответить
Сторінка ресторану вже видалена, але можна побажати всього ненайкращого на сторінці у гугл
Restaurant Rodina
+49 3727 9792106
https://maps.app.goo.gl/UbsLpfXGsuKHT8w36
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21.11.2022 09:20 Ответить
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