Россиянка, живущая в Германии, призвала Путина ударить по украинцам в Дрездене. ВИДЕО+ФОТО

Россиянка Алена Дирксен, ныне проживающая в Германии, призвала диктатора Путина бомбить украинцев в Дрездене.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

На видео россиянка обращается к Путину и просит "е#ануть по Дрездену".

Журналист опубликовал ее данные: Алена Дирксен (Соколова) 05.01.1992 г.р. Митвайда (Mittweida) Германия, родилась в Таганроге.

Она держит с мамой Ниной ресторан "Родина" в городе Митвайда (Mittweida).

Также Цаплиенко опубликовал контакты семьи Дирксен.

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Мать, Нина Соколова 4 октября 1969 (53 года) - https://ok.ru/profile/118523946397

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