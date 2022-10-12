"Мы убьем миллион украинцев, 5 миллионов или всех, если они не поймут, что они россияне", - российский террорист Губарев. ВИДЕО

Российский террорист Павел Губарев пригрозил убить всех украинцев, чтобы убедить их, что они "русские люди".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Губарев в интервью российским пропагандистам заявил, что война является одним из способов убедить.

"Мы убьем миллион украинцев, 5 миллионов или всех, если они не поймут, что они россияне", - сказал террорист Губарев.

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