Многолетняя война на уничтожение: к чему нужно готовиться Украине? | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Сегодня в 21:00 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" прокомментирует последствия ракетных атак РФ на инфраструктуру Украины, поставки оружия от союзников и предоставит прогноз по дальнейшему ходу войны.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
"Поговорим, к чему нам нужно готовиться? Последствия обстрелов ТЭС. Американские системы ПВО для Украины. "Рамштайн-6": какое оружие получат ВСУ?", - анонсировал Бутусов.
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Реєстрація: 10.10.2022
Тільки вступ до НАТО - це єдиний цивілізований шлях.
якщо про громадян - то переважна маса там пенсіонери. Скоро кудись дінуться. Та й не той у них «запал» )
І, треба бути реалістом, серед громадян завжди будуть «ватники» чи ще Бог зна хто і яких уподобань (проти НАТО наприклад), задача щоб їх було меншість, тадіяльність не загрожувала суверенітету України.
Один раз трохи смєкалкі,-і процес знищення рашки піде,і важеля росії над Америкою не стане..
Та війна йде з 1169-го року, коли русскій князь Андрєй Боголюбскій, "с раскосыми и жадными глазами", напав на Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/8/81/Andrjej_Boholjubsski.jpg
Мільйони людей вбито Москвою тоді.
Росія хотіла би це повторити і зараз, але ЗСУ йдуть вперед і Захід з Україною!
Кремль має бути спалений, тоді в Європі буде мир! 🙂
Тримаймося разом і перемога буде наша 😕
А тепер тільки один: БахмУт.
Кацапи - під санкціями , не зможуть довго вести війну . У них вже зараз нестача крилатих і балістичних ракет , а швидко поповнювати запаси їм не вдається ,, з артилерійськими ************ проблеми ( вже просять у бацьки , у півн корейців і навіть - таджиків ), з танками проблеми ( почали позичати у бульбашів і повитягували зі своїх складів 50 річні - т 62 ) . Їх економіка тріщить ( хоч вони й вдають що - ні ) , на дипломатичному фронті теж - одні поразки , інформаційну війну програють , мобілізація посилює невдоволення , ***** вже не знає як примирити фсб і військових , кадирка психує , воєнкриси ниють і тд і тп . Таке не може продовжуватись довго ..
Слава Націі. піZда фашистській *********.
Завтра пу-ло сдохнет и войне конец?! Зимой коллапс экспедиционной армии рашистов наступи и войне конец?! Запад откроет вентили и даст массу оружия и войне конец?! Сценариев много...
И многолетняя война один из них, но... самый маловероятный. Слишком большие силы пришли в движение.