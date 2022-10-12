РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12034 посетителя онлайн
Новости Видео Война
15 135 54

Многолетняя война на уничтожение: к чему нужно готовиться Украине? | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня в 21:00 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" прокомментирует последствия ракетных атак РФ на инфраструктуру Украины, поставки оружия от союзников и предоставит прогноз по дальнейшему ходу войны.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

"Поговорим, к чему нам нужно готовиться? Последствия обстрелов ТЭС. Американские системы ПВО для Украины. "Рамштайн-6": какое оружие получат ВСУ?", - анонсировал Бутусов.

Смотрите также: Ракетный террор России: Путин пытается переломить ход войны | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

Бутусов Юрий (4358)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
Навіщо робити такі заголовки? Що значить багаторічна? Бо це може і 10 років, і 50!не хайпуйте на заголовках, ми звісно все розумієм, але...! Ніхто нам не буде допомогати роками, нам потрібно за рік, або вступити в НАТО(де нас не чікають, давайте дивитись правді в очі, там нас чекають Істонія, Літва, Латвія, Польша і все)…, або треба робити ЯО, повернути статус державі! Особисто я за другий! Не треба накогось надіятися, тільки на себе
показать весь комментарий
12.10.2022 21:23
+16
В ХХ столітті росіяни спершу знищили нашу армію, розстріляли владу, а далі непокірних українців заморили голодом.

Мільйони людей вбито Москвою тоді.
Росія хотіла би це повторити і зараз, але ЗСУ йдуть вперед і Захід з Україною!
Кремль має бути спалений, тоді в Європі буде мир! 🙂
Тримаймося разом і перемога буде наша 😕
показать весь комментарий
12.10.2022 21:49
+14
Треба лупити і по їх території.Гірше вже не буде,я думаю.Може хоч так вата щось зрозуміє
показать весь комментарий
12.10.2022 21:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба лупити і по їх території.Гірше вже не буде,я думаю.Може хоч так вата щось зрозуміє
показать весь комментарий
12.10.2022 21:21 Ответить
Без паники ))) Мы наступаем и эти ракеты не имеют значения для нас ))) Ждите хороших новостей с фронта ))) Все будет УКРАИНА
показать весь комментарий
12.10.2022 21:58 Ответить
Навіщо робити такі заголовки? Що значить багаторічна? Бо це може і 10 років, і 50!не хайпуйте на заголовках, ми звісно все розумієм, але...! Ніхто нам не буде допомогати роками, нам потрібно за рік, або вступити в НАТО(де нас не чікають, давайте дивитись правді в очі, там нас чекають Істонія, Літва, Латвія, Польша і все)…, або треба робити ЯО, повернути статус державі! Особисто я за другий! Не треба накогось надіятися, тільки на себе
показать весь комментарий
12.10.2022 21:23 Ответить
Так,заголовок "додає"оптимізму
показать весь комментарий
12.10.2022 21:27 Ответить
У заголовку просто помiлка - Многолетняя война на уничтожение... і перед двокрапкою пропущено слово <орди>.
показать весь комментарий
13.10.2022 04:23 Ответить
Загаловок відібражає дійсність та реальний стан речей-кінця цій війни не видно.
показать весь комментарий
12.10.2022 21:44 Ответить
який стан речей? Цей бутусов мабудь, має непогані доходи. Він може і роками статті строчити. А більша половина українців не переживуть ще один рік такої війни. Суки зелені закрили кордони, понаставляли сотню тисяч вертухаїв вздовж кордону і ржуть з чоловіків, які всіма правдами і неправдами пробують вирватись з цього концтабору. Величезна армія вертухаїв-прикордонників стереже бидло, щоб не порозбігалось з цього зеленого раю.
показать весь комментарий
12.10.2022 23:02 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 10.10.2022
показать весь комментарий
13.10.2022 09:41 Ответить
в мене тут ще є 2 акка, але їх регулярно банять за правду
показать весь комментарий
13.10.2022 22:03 Ответить
Не повезло нам с соседями. Якшо рашку не развалить на части, кацапы так и будут лупашить по нам ракетами и лезть в огороды воровать продукты и стиралки
показать весь комментарий
12.10.2022 21:48 Ответить
Це хочуть зробити нашими руками з мінімальними затратами, але їм(росіянам) подобається жити у лайні і за своє рабство вони готові боротися, ми за свободу, вони за своє рабство, ось і вся різниця між нами! С таким сусідом тільки відновлення статусу ядерної держави гарантує нам безпеку!НАТО це імпотентна організація, разом с ООН і МАГАТЕ! Тільки так, це особисто моя думка-вступити в Евро Союз, але не НАТО, і мати статус ядерної держави! Це є безпека наших дітей, я не хочу щоб і вони воювали с неадекватним сусідом, і думаю ніхто не хоче! Вони розуміють тільки силу, а не "занепокоєність"!
показать весь комментарий
12.10.2022 22:09 Ответить
Да сто раз печатал и давно, с 14 года начиная. Если востановить яо, зачем НАТО тогда нам? Если разрешить к продаже оружие и короткий огнестрел с правом ношения---зачем менты от 50% сразу под сокращение!? Если деньги все в стране и остальных странах мира выдаёт МинФин--тогда тогда зачем ПенсФонд? Не гаи первым разогнал Саакашвили, а пенсфонд Грузии! Если в стране война, зачем райсуды, горсуды, облсуды? Работают только трибуналы и военно-полевые суды! Классика жанра! И много ещё рационального---но не у нас.
показать весь комментарий
12.10.2022 22:46 Ответить
Одно другому не мешает. Я совсем не против, шоб было ито и другое
показать весь комментарий
13.10.2022 04:53 Ответить
Непотрібно переоцінювати ЯЗ ,це більше політичний чинник ніж військовий,потрібно зосередитися на тому про що розповів Ю.Бутусов.Наш уряд вкрай мало робить рухів для самозабезпечення і це ключовий момент .
показать весь комментарий
12.10.2022 22:43 Ответить
Я еще в феврале считал и всесм говорил что война будет больше года длится. Сейчас понимаю что скорее всего года 3-не меньше. Если конечно не случится форс-мажор и путин не сдохнет или свои его не убьют. Чтобы закончить войну за 6 месяцев-для этого США должны дать Украие ВСЕ виды тяжелого вооружения. В Том числе ракеты средней дальности и самолеты штурмовой авиации. И США этого не сдеает по разным причинам. Спасибо за то что хоть дают то что дают
показать весь комментарий
12.10.2022 23:29 Ответить
Забудьте про ядерну зброю. Назавжди. Для цього треба буде перетворитися на Північну Корею. І не факт що вийде.
Тільки вступ до НАТО - це єдиний цивілізований шлях.
показать весь комментарий
13.10.2022 00:05 Ответить
Ми не потрібні НАТО, навіщо йти туди - де нас не чекають? ЯЗ не перетворить нас на Північну Корею в жодному разі! Ми повинні повернути собі статус Я. Держ! І факт, що вийде! Багато ракет розроблялося у Дніпрі!
показать весь комментарий
13.10.2022 02:31 Ответить
Да-да, повторяйте за Лохомбонэвтик, шо НАТО нас нэ хоче. А можэ, надо хоть шото делать, шоб нас приняли с распростёртыми обьятиями?
показать весь комментарий
13.10.2022 04:56 Ответить
Я вам про біле, ви про чорне! До чого тут Зеленський? я що десь згадував Зеленського? я ж писав, це особисто моя думка, і звісно ви маєте право на іншу думку!
показать весь комментарий
13.10.2022 09:06 Ответить
🤦‍♂️
показать весь комментарий
13.10.2022 08:19 Ответить
ВІйна буде багаторічною не через кацапів. Війну розтягує світогляд і менталітет.
показать весь комментарий
13.10.2022 05:45 Ответить
І? Знаю людей які про ОУН не чули і на фронті воюють. Доволі непогані данні на 2022рік
показать весь комментарий
13.10.2022 08:12 Ответить
Snart, а що, важко зрозуміти що тут мова іде не про ОУН, а про 5-ту колону, котра нікуди не ділася і ніколи не заспокоїться.
показать весь комментарий
13.10.2022 08:42 Ответить
Так ви про діючу владу чи про громадян? Уточніть.
якщо про громадян - то переважна маса там пенсіонери. Скоро кудись дінуться. Та й не той у них «запал» )
І, треба бути реалістом, серед громадян завжди будуть «ватники» чи ще Бог зна хто і яких уподобань (проти НАТО наприклад), задача щоб їх було меншість, тадіяльність не загрожувала суверенітету України.
показать весь комментарий
13.10.2022 09:43 Ответить
А хто нам дозволить завести ЯЗ!?.Тільки но перша боєголовка навіть таємно перетне український кордон (а приховати це не вийде, дуже багато зрадників та кротів у нас і країнах НАТО) рф вдарить своєю ядеркою і скаже що це ми не вміємо користуватися ЯЗ і самі себе підірвали. Ми навіть не всигнемо її розгорнути, хіба що шмальнути з прикордонного пункту пропуску. Європі не потрібно підвищення радіаційного фону та вітри з радіонуклідами. Вони радше вже нас зіллють. Навіть не ядерну зброю клепати в Україні нам ніде, хіба що на якихось підземних заводах про які мені невідомо. Так що другий пункт на жаль відпадає. А от якщо США та Великобританія нам допомагати то це єдиний вихід. Час не має значення, має значення результат. На мою думку нам треба крилаті ракети які можна пускати з наземної установки і гатити ними по аеродромах де базуються стратегічні ракетоносці, по кораблях, які стріляють по нас. У нас з орками тоді відносно зрівняються можливості.
показать весь комментарий
13.10.2022 06:20 Ответить
Украъны вкрай треба переносити бойові дії на російську інфрастуктуру.Але є заборона Америки:з Хімарсів не стріляти по рашкі.Але Америка не проти вибухів в рашкє .Невже цю задачку важко вирішити?Чи може на снаряді написано з чого його запустили?
Один раз трохи смєкалкі,-і процес знищення рашки піде,і важеля росії над Америкою не стане..
показать весь комментарий
12.10.2022 21:37 Ответить
Так, я бачу всіх окрім народу України влаштовує багаторічна війна...
показать весь комментарий
12.10.2022 21:37 Ответить
На жаль це правда.
показать весь комментарий
12.10.2022 21:41 Ответить
ну тоді розходимось - немає в нас в запасі багато років , ніхто!!!!!!! не буде підтримувати Україну бодай ще рік
показать весь комментарий
12.10.2022 21:45 Ответить
Може й так.
показать весь комментарий
12.10.2022 22:12 Ответить
Будуть. В кацапів танків теж не мільйон. І кожного дня на фронті знищуються десятки танків та іншої техніки. І зараз українці на передовій знищують танк за танком , кацапа за кацапом. І нам тут не скиглить потрібно
показать весь комментарий
12.10.2022 23:05 Ответить
Багаторічна війна? Хе-хе...
Та війна йде з 1169-го року, коли русскій князь Андрєй Боголюбскій, "с раскосыми и жадными глазами", напав на Київ. І відтоді русня не давала українцям спокою. Це глобальна війна двох світоглядів і менталітетів. Європейського і азійського.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/8/81/Andrjej_Boholjubsski.jpg
показать весь комментарий
12.10.2022 21:53 Ответить
Каждый думает о своей безопасности. Запад хочет чтобы Украина максимально ослабила Россию и при этом не было угрозы ядерной войны-поэтому Запад дает недостаточное количество оружия для быстрой победы Украины. А вы готовы наразить Украину на опасность ядерного удара Северной кореи например поддерживая оружием Южную корею если-бы между ними началась война? Каждый думает о своей шкуре. Украинцы не хотели думать о своей шкуре когда распродавали советское тяжелое вооружения,когда асфальтировали дороги вместо того чтобы делать нове оружие,когда отдали ,продали Парашке свои крылатые ракеты-почему другие должны думать о нашей шкуре?
показать весь комментарий
12.10.2022 23:33 Ответить
В ХХ столітті росіяни спершу знищили нашу армію, розстріляли владу, а далі непокірних українців заморили голодом.

Мільйони людей вбито Москвою тоді.
Росія хотіла би це повторити і зараз, але ЗСУ йдуть вперед і Захід з Україною!
Кремль має бути спалений, тоді в Європі буде мир! 🙂
Тримаймося разом і перемога буде наша 😕
показать весь комментарий
12.10.2022 21:49 Ответить
Під керівництвом зрадників не можна одержати перемоги.
показать весь комментарий
12.10.2022 22:07 Ответить
Мусимо перемогти , а зі зрадниками розберемось після перемоги 🙁
показать весь комментарий
12.10.2022 22:18 Ответить
Цікаво, що у Вікіпедії ще два місяці тому Бахмут мав обидва наголошення: БАхмут і БахмУт.
А тепер тільки один: БахмУт.
показать весь комментарий
12.10.2022 22:19 Ответить
З тим що кацапи ведуть війну на знищення ( але скоріше на своє ) - згоден , а що вона буде багаторічною - не згоден . Події розвиваються дуже стрімко , градус протистояння швидко росте , а це ознаки - близької розв'язки . Зараз всі чекають на зиму , гадаю після неї і настане розв'язка .
Кацапи - під санкціями , не зможуть довго вести війну . У них вже зараз нестача крилатих і балістичних ракет , а швидко поповнювати запаси їм не вдається ,, з артилерійськими ************ проблеми ( вже просять у бацьки , у півн корейців і навіть - таджиків ), з танками проблеми ( почали позичати у бульбашів і повитягували зі своїх складів 50 річні - т 62 ) . Їх економіка тріщить ( хоч вони й вдають що - ні ) , на дипломатичному фронті теж - одні поразки , інформаційну війну програють , мобілізація посилює невдоволення , ***** вже не знає як примирити фсб і військових , кадирка психує , воєнкриси ниють і тд і тп . Таке не може продовжуватись довго ..
показать весь комментарий
12.10.2022 22:29 Ответить
Вони би і без кримського мосту з радістю побігли бомбити нашу критичну інфраструктуру. Просто атака на т.з. кримський міст пришвидшила те, що і так мало статись рано чи пізно - треба ж керівництву оркостану хоч якось реабілітуватись в очах свинособак, які тільки сидять перед зомбоящиками і чекають таких новин.
показать весь комментарий
12.10.2022 23:53 Ответить
Мабуть на мою думку гарно що вони психонули і вдарили по нашій енергетичний інфраструктурі саме в жовтні люди хоч трохи підготуватися до холодів + нам нададуть засоби ппо нІж це сталося б у грудні або в січні і це б було повним шоком для суспільства...
показать весь комментарий
13.10.2022 06:30 Ответить
нащо розганяти негатив? війна закінчіться до нового року+деякий час на зачистку криму. плешивого бункерного щура - *****-доправлять до гааги разом з кремлівськими шизофреніками й ублюдками, попердьно, витягнувши їх звідти, це звісно потребуватимє зусиль. позитиву.

Слава Націі. піZда фашистській *********.
показать весь комментарий
12.10.2022 22:58 Ответить
Згоден. Заводь Абрамс, я буду командиром, поїхали Крим визволяти.
показать весь комментарий
13.10.2022 07:08 Ответить
командиру потрібна воля до перемоги, а не сарказм. успіхів.
показать весь комментарий
13.10.2022 09:36 Ответить
Уряд три роки нічого не робив для обороноздатності України і зараз не робить, міністр оборони адвокат, всім керує дермак, уже наради з головами обласних адміністрацій проводить. Хто буде проводити оборонне планування? Міняти їх всіх треба і терміново!
показать весь комментарий
12.10.2022 23:37 Ответить
Маленьке уточнення...уряди. Всі попередні уряди "успішно" зливали Україну. Ну, може там при пороху щось рипнулось в кращу сторону, але...
показать весь комментарий
13.10.2022 06:33 Ответить
Успокою, если посмотреть на итоге осеннего удара ВСУ на Харьковском и на Херсонском направлении, а до этого послушать многих экспертов, то для подобного успеха по их словам потребовалось бы много месяцев, 50 тыщ снарядов в день, сотня Хаймарсов на фронте, авиация и так далее... А вышло вот оно как... Этой осенью война пошла совсем другими темпами и зима судя по всему тоже будет горячей. Так, что когда завершится на самом деле всё никто точно не знает.
Завтра пу-ло сдохнет и войне конец?! Зимой коллапс экспедиционной армии рашистов наступи и войне конец?! Запад откроет вентили и даст массу оружия и войне конец?! Сценариев много...
И многолетняя война один из них, но... самый маловероятный. Слишком большие силы пришли в движение.
показать весь комментарий
13.10.2022 00:08 Ответить
Очень не понравильсь нытье о госзаказе. Давайте посмотрим, ну есть 10 колективов которые малевали малевалки в стол. Но есть хоть один проверенный проект? Нету. Если сейчас вложить в них деньги то там окажется куча ошибок, просчетов, детских болезней этс. Вообщем проекты будут не работоспособны. После этого выйдет какой-нибудь генерал Забродский и скажет, что ребята с задачей справились, но чуть-чуть не вписались в характеристики, давайте выделим им деньги на доработку. А потом еще раз и еще раз. И такая ситуация может продолжаться годами. Поэтому никаких вложений в непроверенные проекты быть не должно. Всякие НИРы, ОКРы и т.д. должны быть за счет предприятий. А то на выходе получим еще одну Богдану или Нептуна.
показать весь комментарий
13.10.2022 01:40 Ответить
Як би там не було, а Бутусов правий...війна буде продовжуватись роками, допоки існує рашка. Ця орда хоч з дрином, але все рівно буде лізти на чужі землі(Україну). Знищити, вбити, зруйнувати-спалити - сутність їхнього існування. І завдання світової спільноти знищити причину, а не боротись з наслідками.
показать весь комментарий
13.10.2022 06:24 Ответить
Якщо Ви вважаєте свою країну папуасією, то Ваша справа...І що зробили особисто, шоб вона такою не була? Напевно свого часу клюнули на клич "хуже не будет, хоч поржем"
показать весь комментарий
14.10.2022 06:09 Ответить
 
 