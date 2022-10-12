Многолетняя война на уничтожение: к чему нужно готовиться Украине? | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня в 21:00 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" прокомментирует последствия ракетных атак РФ на инфраструктуру Украины, поставки оружия от союзников и предоставит прогноз по дальнейшему ходу войны.

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"Поговорим, к чему нам нужно готовиться? Последствия обстрелов ТЭС. Американские системы ПВО для Украины. "Рамштайн-6": какое оружие получат ВСУ?", - анонсировал Бутусов.

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