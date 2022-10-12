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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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Первая российская женщина-военнослужащая попала в плен. Анна Бабицкая из Воронежа пошла "#башить укропов", но что-то пошло не так. ВИДЕО

В плен к ВСУ попала первая российская женщина-военнослужащая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал блогер, офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Он отметил: "Рядовая Бабицкая Анна из Воронежа была в штурмовой группе. Говорит, что медик, но ребята почему-то ей не верят. Последняя запись в блокноте: "иду еб...ить ук..р..в".

Пришла уже... Фартонуло, что обменяют".

Смотрите также: Мобилизированным россиянам на юге Украины не выдают патроны из-за страха бунта. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) женщины (886) плен (2609)


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Топ комментарии
+88
Лахміття обісцяне !
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12.10.2022 22:56
+77
бамжиха в военной форме,ей идет))
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12.10.2022 22:57
+74
Добре що сказали , що це свиномамка.
А то я б і не повірив, з виду наче некрасивий мужлан
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12.10.2022 22:57
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100%.
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13.10.2022 00:58 Ответить
Не скажет, что изнасиловали - похвастается, что изнасиловали
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13.10.2022 01:05 Ответить
И целовали многие взасос.... . Фу какая гадость!
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13.10.2022 07:22 Ответить
хлопцы! Когда депутата - питарка Милонова слутошите ? Он хвастает как щщя на фронте наводчиком мочит биндеровские танки и грады пачками. За ету жирненькую рыжую плять в очочках вам отдадут ВСЕХ азовцев
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12.10.2022 23:51 Ответить
Наши девушки -воины. Выглядят по другому, иной мир. А то многие не заснут, если только мокшанское чучело будет фигурировать.
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12.10.2022 23:54 Ответить
Gražuolės !!!
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13.10.2022 04:52 Ответить
Пошла ******* "укропов", а пришла "за базар отвечать"...
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13.10.2022 00:00 Ответить
*************** tak skatj
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13.10.2022 04:53 Ответить
гермафродит якийсь
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13.10.2022 00:02 Ответить
Окопная шваль, с трудом , тяжело , но дошли, ******* укропов. Наливай.
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13.10.2022 00:08 Ответить
Царев с подругой?
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13.10.2022 00:16 Ответить
то з фільму "Війна світів Z"
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13.10.2022 00:17 Ответить
наступна хвиля чмобіків.
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13.10.2022 00:52 Ответить
Истинные арийцы,характер нордический,беззаветно преданные **********...
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13.10.2022 01:25 Ответить
🤮
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13.10.2022 00:11 Ответить
Ну, шо будемо жалiти, чи на кiл? Ця **** наших не пожалiє. На кiл --- тварюку!!!
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13.10.2022 00:16 Ответить
" на кiл", это в смысле на палю?
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13.10.2022 00:48 Ответить
ну що з нею робити,хіба на досліди відправити,скільки і чого орчиня витримає дізнатися.
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13.10.2022 00:24 Ответить
блеванул, извините. Остричь ************ наголо, и нехай не разгибаясь моет сортиры в какой-нибудь казарме.
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13.10.2022 00:47 Ответить
Классика мема "Ожидание и Реальность"
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13.10.2022 05:53 Ответить
Она и так уже коротко пострижена, даже незнаю какое ей можно найти применение.
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13.10.2022 23:17 Ответить
Ллядюга...
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13.10.2022 00:58 Ответить
Подстилка кацапская!
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13.10.2022 01:03 Ответить
****, морда в формате кирпича))) Красатуля))) *****, хрен усну
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13.10.2022 01:20 Ответить
"...Долго будет Бабицкая сниться,
Будут сниться с этих пор
Остроконечных елей ресницы
Над голубыми глазами озер...".

Гыы...
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13.10.2022 09:46 Ответить
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13.10.2022 01:31 Ответить
Вона просто дуже суровая.
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13.10.2022 01:48 Ответить
Вона просто дуже кацапская.
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13.10.2022 05:55 Ответить
цю курву не обмінювати. хай посидить !
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13.10.2022 02:24 Ответить
Піз*ець! Більше слів нема! Це справді людина? Про те, що це начебто жінка, язик відмовляється питати. Та Савченко порівняно з ОЦИМ - королева краси! 😊
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13.10.2022 02:36 Ответить
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13.10.2022 08:32 Ответить
Мені іноді здається що оці "красуні" йдуть воювати проти України з голодухи ,бо у мирному житті на неї навіть собака подивиться заїкатися почне, а на фронті де кацяпа с кадірівцем бородатим ********* і таке страхиття за жінку впізнають.
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13.10.2022 02:47 Ответить
На вигляд не бабицька, а мужицька.
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13.10.2022 03:44 Ответить
кабьол
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13.10.2022 04:04 Ответить
Але то реально треба поглянути їй між ніг - то точно баба? Якщо так, то можна зрозуміти орків чому вони п'ють любе, навіть стекломой. Спаси і помилуй ...
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13.10.2022 05:07 Ответить
рило як в лаврова
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13.10.2022 05:33 Ответить
Та пристреліть її нах..
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13.10.2022 05:42 Ответить
какая до мерзости неприятная рожа... свиноматка одним словом... хотя на свиней приятней смотреть, чем на кацапов... потому как хороший кацап - это мертвый кацап...
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13.10.2022 06:03 Ответить
Прототип статуї залізної Альонушки.
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13.10.2022 06:44 Ответить
Гермофродитов уже на фронт посылают?
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13.10.2022 07:02 Ответить
Страшна, як ця війна. Не повинно бути їй прощення.
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13.10.2022 07:05 Ответить
це свідчить про те, що у орків немає самиць
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13.10.2022 07:18 Ответить
Налейте ей стекломоя кто-нибудь, мучается ведь этот организм с самого утра.
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13.10.2022 07:41 Ответить
...никакой жалости к быдлонасекомышам болот мацковии.Слава Великой Ukraine
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13.10.2022 07:46 Ответить
Конячою мордою, схожа на Лаврова, але це уйобисько ,не його донька....
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13.10.2022 07:58 Ответить
НЕОБХОДИМО С НИМИ ГОВОРИТЬ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ, А ЕСЛИ ДЕЛАЮТ ВИД ЧТО НЕ ПОНИМАЮТ ТО УБИВАТЬ !!!
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13.10.2022 08:22 Ответить
МОВЕ
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13.10.2022 12:47 Ответить
Нахера взагалі треба було це біосміття у полон брати?
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13.10.2022 08:30 Ответить
до полонених зеків її розмістить.
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13.10.2022 08:32 Ответить
Коли дивився володаря перснів було цікаво - які у орків баби. Тепер я бачив все.
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13.10.2022 09:00 Ответить
Хто так пише заголовки - не "жінка-військовослужбовець" а "рашистська самка" !!!
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13.10.2022 09:56 Ответить
Та воно навіть підстрижене під мужика,скоріш за все транс.
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13.10.2022 11:56 Ответить
Походу наши хлопцы, судя по виду и по голосу, взяли мужскую особь кацапа с оторванными яйцами.
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13.10.2022 12:49 Ответить
Обратить на себя внимание, ей там не до войны было в блиндажах. Русский мир в натуре
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13.10.2022 13:25 Ответить


мобiлiзацiя на паРашi з 21 вересня, а це лайно приперлось ранiше, тобто само захотiло вбивати.
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13.10.2022 13:37 Ответить
проблядь
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13.10.2022 16:28 Ответить
Потвора !
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13.10.2022 21:18 Ответить
русская баба чмоня....
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15.10.2022 23:14 Ответить
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