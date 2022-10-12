Первая российская женщина-военнослужащая попала в плен. Анна Бабицкая из Воронежа пошла "#башить укропов", но что-то пошло не так. ВИДЕО
В плен к ВСУ попала первая российская женщина-военнослужащая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал блогер, офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Он отметил: "Рядовая Бабицкая Анна из Воронежа была в штурмовой группе. Говорит, что медик, но ребята почему-то ей не верят. Последняя запись в блокноте: "иду еб...ить ук..р..в".
Пришла уже... Фартонуло, что обменяют".
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+77 Владислав Ткаченко #456666
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+74 Георгий #538043
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Будут сниться с этих пор
Остроконечных елей ресницы
Над голубыми глазами озер...".
Гыы...
мобiлiзацiя на паРашi з 21 вересня, а це лайно приперлось ранiше, тобто само захотiло вбивати.