Есть позитивные новости с оборонного "Рамштайна" относительно ПВО и артиллерии, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце 231-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Состоялось очередное заседание в формате оборонного "Рамштайна". Довольно продуктивное. Прежде всего обсуждали предоставление нашему государству систем противовоздушной и противоракетной обороны. Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине с защитой неба – это одна из самых важных гуманитарных задач для Европы нашего времени.

Верю, что решим эту задачу. И я благодарен тем нашим партнерам, которые уже решили усилить именно такую ​​поддержку нашего государства – поддержку для эффективной защиты в воздухе… Хочу также сегодня отметить бойцов наших Воздушных сил на южном направлении. Там достигнуты неплохие результаты: в частности, сбиты четыре российских ударных вертолета и уже более десяти ударных беспилотников иранского производства", - сказал Зеленский.

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