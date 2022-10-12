Есть позитивные новости с оборонного "Рамштайна" относительно ПВО и артиллерии, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце 231-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Состоялось очередное заседание в формате оборонного "Рамштайна". Довольно продуктивное. Прежде всего обсуждали предоставление нашему государству систем противовоздушной и противоракетной обороны. Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине с защитой неба – это одна из самых важных гуманитарных задач для Европы нашего времени.
Верю, что решим эту задачу. И я благодарен тем нашим партнерам, которые уже решили усилить именно такую поддержку нашего государства – поддержку для эффективной защиты в воздухе… Хочу также сегодня отметить бойцов наших Воздушных сил на южном направлении. Там достигнуты неплохие результаты: в частности, сбиты четыре российских ударных вертолета и уже более десяти ударных беспилотников иранского производства", - сказал Зеленский.
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@tendertorg21
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10 год
Мonobank, ПриватБанк і Ощадбанк прибрали кацапську з інтерфейсів
А коли на сайті преЗЕдента приберуть кацапську, яку додали після прихода малороса?