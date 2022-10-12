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Новости Видео Война
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Есть позитивные новости с оборонного "Рамштайна" относительно ПВО и артиллерии, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце 231-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Состоялось очередное заседание в формате оборонного "Рамштайна". Довольно продуктивное. Прежде всего обсуждали предоставление нашему государству систем противовоздушной и противоракетной обороны. Чем более дерзким и жестоким становится российский террор, тем очевиднее для мира, что помощь Украине с защитой неба – это одна из самых важных гуманитарных задач для Европы нашего времени.

Верю, что решим эту задачу. И я благодарен тем нашим партнерам, которые уже решили усилить именно такую ​​поддержку нашего государства – поддержку для эффективной защиты в воздухе… Хочу также сегодня отметить бойцов наших Воздушных сил на южном направлении. Там достигнуты неплохие результаты: в частности, сбиты четыре российских ударных вертолета и уже более десяти ударных беспилотников иранского производства", - сказал Зеленский.

Читайте также: Задача для разведки – установить всех, кто вовлечен в ракетные атаки против Украины и к схемам с иранскими дронами, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) оружие (10215)


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Топ комментарии
+13
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12.10.2022 23:56
+10
А де наше ППО? Заховав під асфальт?
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12.10.2022 23:34
+8
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13.10.2022 00:56
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та брось...нормального прес-аташе себе ермак надыбав.
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12.10.2022 23:39 Ответить
)))
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12.10.2022 23:59 Ответить
А де наше ППО? Заховав під асфальт?
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12.10.2022 23:34 Ответить
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12.10.2022 23:56 Ответить
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13.10.2022 00:56 Ответить
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13.10.2022 07:44 Ответить
та ні це слуги народу скупили усі яйця оскільки жоден з них не воює , а лише ковалює ,то ж і яєць у них нема , надіються так поповнити свій генофонд, та це не допоможе...
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13.10.2022 08:40 Ответить
А ПРО БУДЕТ !!! ПУСТЬ **** КУЧМА ПОКУПАЕТ !!!
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13.10.2022 08:56 Ответить
Олекса Моцно Лютий
@tendertorg21
·
10 год
Мonobank, ПриватБанк і Ощадбанк прибрали кацапську з інтерфейсів

А коли на сайті преЗЕдента приберуть кацапську, яку додали після прихода малороса?
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13.10.2022 09:13 Ответить
Так Єрмаку та й самому Зелі зручніше цвенькати на російській...
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13.10.2022 09:28 Ответить
А на вигляд такий серйозний дядько. Якби ще трохи розуму та порядності...
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13.10.2022 09:26 Ответить
Те що наші військові збивають це добре. Але ж погано те, що ми тільки захищаємось виснажуючи себе. Гіпотетично - навіть після перемоги, вони із своєї території будуть нас вбивати камікадзами а ми будемо постійно терпилами. Це не правильно. ПОТРІБНІ аналогічні відповіді, загнати їх в підвали.
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13.10.2022 10:18 Ответить
Зеля - сцикун, і бздить це робити.
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13.10.2022 11:26 Ответить
А нет ли позитивных новостей, относительно восстановления украинской оборонки (пусть пока в Польше) об инвестировании отечественных существующих , но сидящих без денег разработок... Или продолжим лопатой грести долги, которые даже правнуки ещё будут отдавать? А, величайший из великих?!
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13.10.2022 11:58 Ответить
 
 