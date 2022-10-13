Садовый призвал жителей Львова запасаться буржуйками и организовывать пункты обогрева. ВИДЕО

Мэр Львова Андрей Садовый призвал горожан запасаться буржуйками, организовывать пункты обогрева в домах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Садового.

Мэр Львова отметил, что такие атаки на энергоинфраструктуру, как в последние дни, скорее всего, будут повторяться. И зимой пережить их последствия будет сложнее.

"Представьте, если бы такие обстрелы были не 10 октября, а 10 декабря. Просьба ставить буржуйки в укрытиях, там, где это возможно, уже не кажется такой странной. Теперь планы агрессора стали понятны. Он сделает все, чтобы эта зима была сверхсложной для нас. Мы должны быть единой громадой. Вместе точно выстоим!" - отметил Садовый.

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