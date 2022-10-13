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Садовый призвал жителей Львова запасаться буржуйками и организовывать пункты обогрева. ВИДЕО

Мэр Львова Андрей Садовый призвал горожан запасаться буржуйками, организовывать пункты обогрева в домах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Садового.

Мэр Львова отметил, что такие атаки на энергоинфраструктуру, как в последние дни, скорее всего, будут повторяться. И зимой пережить их последствия будет сложнее.

"Представьте, если бы такие обстрелы были не 10 октября, а 10 декабря. Просьба ставить буржуйки в укрытиях, там, где это возможно, уже не кажется такой странной. Теперь планы агрессора стали понятны. Он сделает все, чтобы эта зима была сверхсложной для нас. Мы должны быть единой громадой. Вместе точно выстоим!" - отметил Садовый.

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Львов (4582) обстрел (27165) Тарифы на отопление (721) Садовый Андрей (651)


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Топ комментарии
+11
Він вміє тільки закликати? Чи повинен організувати сам на рівні міста? Як він собі уявляє буржуйки у кожній квартирі багатоповерхівки?
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13.10.2022 09:48
+7
В звязку з нестачею електроенергії в Україні, пропоную одягнути 95-й квартал в вовняні светри і ***дити їх *********** палками!

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13.10.2022 11:09
+6
закрийте це риже х..... яке 17 років тільки "закликає"
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13.10.2022 09:53
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Він вміє тільки закликати? Чи повинен організувати сам на рівні міста? Як він собі уявляє буржуйки у кожній квартирі багатоповерхівки?
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13.10.2022 09:48 Ответить
Очень просто - с дымоходной трубой из окна. Это стандартная картина многих наших городков и пгт. И все это было еще ооочень задолго до войны.
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13.10.2022 09:55 Ответить
ще можна зрозуміти верхні поверхи,а на нижніх вітер, як задує той дим по всіх квартирах буде
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13.10.2022 10:00 Ответить
труба з вікна то не буржуйки. то індивідуальне опалення, і справді по регіонах поширена штука.
але, котел теж залежить від електрики. небуде світла - небуде тепла
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13.10.2022 10:02 Ответить
я довго міркував як краще на високому поверсі, якщо перестраховуватись на день два то інверційний генератор бензиновий, правда дорого і потрібно будку будувати шумоізоляційну на балконі, доба опалення коштуватиме десь 1300грн плюс сам генич 35тис. А якщо готуватись до тривалого відключення на тижні, то невеликий твердопаливний котел, димар у вентиляційний кухонний отвір, можна й трубу протягнути на дах через нього, ну й купити пару радіаторів у кімнати і все це законектити з котлом на кухні трубами ПВХ. Інакших варіантів не придумав, або сподіватись що пронесе або ж жити в машинах та тікати кудись постійно, але це все звичайно потребує вкладень. Поки не вирішив на ч'му зупинитись
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13.10.2022 10:12 Ответить
поки що дико уявити що це все потрібно мутити, але й страшно уявити коли буде запізно щось таке втілювати
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13.10.2022 10:14 Ответить
Схема : акумулятор 12 В 60 А+ інвертор автомобільний+ зарядний пристрій для акумулятора , коли є світло. На протязі 5- 6 годин котел газовий працюватиме
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13.10.2022 11:14 Ответить
Я думав про авто обігрівачі Вебасто, по одному в кожну кімнату, і про газовий котел, але це все також потребує вкладень і може дозволити погрітись без електрики тільки декілька годин, ну день, пока аккум буде з зарядом, а якщо реально не буде тиждень, електрики, газу, ось це напрягає, тому єдине стабільне рішення це твердопаливний як не крути
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13.10.2022 11:51 Ответить
Це правильно.На жаль ця зима буде такою,з димком.Але нічого,переживемо!
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13.10.2022 10:23 Ответить
100 труб до 5 поверху?
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13.10.2022 11:04 Ответить
закрийте це риже х..... яке 17 років тільки "закликає"
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13.10.2022 09:53 Ответить
У вас є конкретна пропозиція?
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13.10.2022 09:55 Ответить
ти звідки "вещаеш"?
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13.10.2022 11:05 Ответить
"вєщатєль," ти з якою метою цікавишся?
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13.10.2022 11:32 Ответить
хочу знати куди пропозицію послати
в подмосковное село *********, Тамбовское - Отхожее, в Белгородское - Муходоево?
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13.10.2022 15:14 Ответить
Все закономірно! Голосування за малоосвіченого коміка під час війни потрібно викашлювати з кров"ю.
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13.10.2022 10:37 Ответить
Путін намагається заморозити Україну. Садовий, - як би до нього не відносилися люди схильні до ресентіментів: обурення, злоба, зла пам'ять... - говорить відверті прагматичні речі: агресор "зробить усе, щоб ця зима була надскладною для нас. Маємо бути єдиною громадою. Разом точно вистоїмо!" - на цьому маємо зосередитися. Та врешті решт, що нам той Садовий? Ліпше подбаймо про свою родину, друзів, сусідів - справді, будьмо разом...
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13.10.2022 10:38 Ответить
, пиши вже "на радном" і для кацапів
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13.10.2022 11:06 Ответить
Зараз критика неумістна....кожен з нас робить те,що може.
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13.10.2022 10:44 Ответить
Саме краще свою роботу перекласти на громадян України, так працює Аендрій Доля
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13.10.2022 10:54 Ответить
вже заїбав цей дол...б з тими буржуйками в підвалах багатоповерхових будинків.
нехай сам підписує "технічні умови на встановлення твердопаливної печі-буржуйки в підвалах багатоповерхових будинків."
чомусь керівник МЧС та прокурор проти такої "ініціативи"
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13.10.2022 11:03 Ответить
В звязку з нестачею електроенергії в Україні, пропоную одягнути 95-й квартал в вовняні светри і ***дити їх *********** палками!

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13.10.2022 11:09 Ответить
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13.10.2022 11:41 Ответить
Дрова або вугілля спочатку привези під кожний будинок, а потім закликай. Дурне теля.
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13.10.2022 14:06 Ответить
 
 