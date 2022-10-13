Садовый призвал жителей Львова запасаться буржуйками и организовывать пункты обогрева. ВИДЕО
Мэр Львова Андрей Садовый призвал горожан запасаться буржуйками, организовывать пункты обогрева в домах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Садового.
Мэр Львова отметил, что такие атаки на энергоинфраструктуру, как в последние дни, скорее всего, будут повторяться. И зимой пережить их последствия будет сложнее.
"Представьте, если бы такие обстрелы были не 10 октября, а 10 декабря. Просьба ставить буржуйки в укрытиях, там, где это возможно, уже не кажется такой странной. Теперь планы агрессора стали понятны. Он сделает все, чтобы эта зима была сверхсложной для нас. Мы должны быть единой громадой. Вместе точно выстоим!" - отметил Садовый.
Топ комментарии
+11 Volodymyr Otchenashko
показать весь комментарий13.10.2022 09:48
+7 Олесь Українець #491374
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+6 Андрюха71
показать весь комментарий13.10.2022 09:53
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але, котел теж залежить від електрики. небуде світла - небуде тепла
в подмосковное село *********, Тамбовское - Отхожее, в Белгородское - Муходоево?
нехай сам підписує "технічні умови на встановлення твердопаливної печі-буржуйки в підвалах багатоповерхових будинків."
чомусь керівник МЧС та прокурор проти такої "ініціативи"