РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10792 посетителя онлайн
Новости Видео Война
1 425 5

Мы защищаем не только свою страну, но и весь мир: украинцы более чем в 15 городах мира выйдут на массовые акции ко Дню защитников и защитниц. ВИДЕО

14-16 октября во многих городах мира будут проходить акции The circle of defense.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украинцы за границей выйдут на массовые акции ко Дню защитника и защитницы, 14-16 октября. Акции будут проходить возле выдающихся памятников архитектуры, образуя "круг защиты", чтобы показать, что мы защищаем не только свою страну, а, буквально, весь мир от войны и варваров - "The circle of defense".

Участие в акции уже подтвердили такие города: Чикаго, Атланта, Нью-Йорк, Остин, Сан-Антонио, Бостон, Орландо, Денвер, Моргантаун, Филадельфия, Солт-Лейк-Сити, Бойсе, Торонто; Прага, Варшава, Берлин, Осло.

Также смотрите: Воины ВСУ нанесли тяжелые ранения командиру полка российской армии, подполковнику Зарипову. ФОТО

Активисты потребуют предоставления Украине оружия, в том числе средств ПВО и признать Россию государством-спонсором терроризма.

акция (2425) защита (184) Украина (44941) День защитников и защитниц Украины (171)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
і тільки так- всі разом ми сила....
показать весь комментарий
13.10.2022 09:47 Ответить
Ликeрія Шeвчeнко
@likiria_e
·
12 жовт.
Прочитала, що наші у Німеччині, при оформленні документів, рідною мовою вказують російську. А німці потім думають: " А, може, вони й справді хочуть до росії, а українська влада їх не пускає. І навіщо їм допомагати?"
Мене аж розтеліпало.
Цей народ хоч щось виправить?
показать весь комментарий
13.10.2022 09:48 Ответить
Я думаю що ні, українці яки живуть біженцями у Німеччині, відходять від шоку війни и починають кочати свої права у Німеччині. Їм всі шось винні, але вони ні чим не винні.
показать весь комментарий
13.10.2022 10:25 Ответить
Декілька днів тому слухав по британському радіо LBC програму присвячену укр біженцям. Подзвонила на ефір якась пані, що прихистила у себе жінку з 12 річною дитиною. Каже, що спочатку наче було все ок, незважаючи на те що 11 річна дочка господині не знайшла спільної мови зі своєю ровесницею, однак згодом життя з нашими стало все важче і важче для британок. Хоч пані дуже делікатно висловлювалася, однак в її тоні було відчутно сильне розчарування нашими біженцями...
Я нікого тут не засуджую, однак деякі наші ахєрєвші кобили так і не можуть зрозуміти головного - поки вони сидять на чужому утриманні - вони там ніхто, тому мають вести себе вести максимально лояльно до тих хто їх прихистив.
показать весь комментарий
13.10.2022 10:37 Ответить
Тю, так німці мають відправляти те гускоязичне насєлєніє в кенінгсберг.
показать весь комментарий
13.10.2022 10:25 Ответить
 
 