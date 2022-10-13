Мы защищаем не только свою страну, но и весь мир: украинцы более чем в 15 городах мира выйдут на массовые акции ко Дню защитников и защитниц. ВИДЕО

14-16 октября во многих городах мира будут проходить акции The circle of defense.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украинцы за границей выйдут на массовые акции ко Дню защитника и защитницы, 14-16 октября. Акции будут проходить возле выдающихся памятников архитектуры, образуя "круг защиты", чтобы показать, что мы защищаем не только свою страну, а, буквально, весь мир от войны и варваров - "The circle of defense".

Участие в акции уже подтвердили такие города: Чикаго, Атланта, Нью-Йорк, Остин, Сан-Антонио, Бостон, Орландо, Денвер, Моргантаун, Филадельфия, Солт-Лейк-Сити, Бойсе, Торонто; Прага, Варшава, Берлин, Осло.

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Активисты потребуют предоставления Украине оружия, в том числе средств ПВО и признать Россию государством-спонсором терроризма.