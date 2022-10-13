Мы защищаем не только свою страну, но и весь мир: украинцы более чем в 15 городах мира выйдут на массовые акции ко Дню защитников и защитниц. ВИДЕО
14-16 октября во многих городах мира будут проходить акции The circle of defense.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Украинцы за границей выйдут на массовые акции ко Дню защитника и защитницы, 14-16 октября. Акции будут проходить возле выдающихся памятников архитектуры, образуя "круг защиты", чтобы показать, что мы защищаем не только свою страну, а, буквально, весь мир от войны и варваров - "The circle of defense".
Участие в акции уже подтвердили такие города: Чикаго, Атланта, Нью-Йорк, Остин, Сан-Антонио, Бостон, Орландо, Денвер, Моргантаун, Филадельфия, Солт-Лейк-Сити, Бойсе, Торонто; Прага, Варшава, Берлин, Осло.
Активисты потребуют предоставления Украине оружия, в том числе средств ПВО и признать Россию государством-спонсором терроризма.
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@likiria_e
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12 жовт.
Прочитала, що наші у Німеччині, при оформленні документів, рідною мовою вказують російську. А німці потім думають: " А, може, вони й справді хочуть до росії, а українська влада їх не пускає. І навіщо їм допомагати?"
Мене аж розтеліпало.
Цей народ хоч щось виправить?
Я нікого тут не засуджую, однак деякі наші ахєрєвші кобили так і не можуть зрозуміти головного - поки вони сидять на чужому утриманні - вони там ніхто, тому мають вести себе вести максимально лояльно до тих хто їх прихистив.