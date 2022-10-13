В Запорожской области россияне ударили по жилым домам Орехова, есть раненые. В Преображенке погибла женщина. ВИДЕО

Российские оккупационные войска вновь нанесли удары по Орехову Запорожской области. Есть раненые. В результате обстрела россиянами села Преображенка погибла женщина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"В очередной раз мишенью врага становится город Орехов. Массированным многочасовым обстрелом по маленькому мирному городку оккупант разрушил жилые дома вдоль центральной улицы и в спальном микрорайоне.

Враг унес жизни жительницы с. Преображенка, что рядом. К тому же есть 9 раненых из Орехова и 1 из Преображенки, еще 3 - в Степногорске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов разрушены очередные объекты гражданской инфраструктуры и коммунальные сети, дома, в которые люди вкладывали всю свою жизнь.

"Мы все отстроим, как только выбьем врага из нашей земли, но главное - сохранить человеческую жизнь. Зная коварство врага, прошу, не подвергайте себя и близких опасности - выезжайте на безопасные территории. Верим в ВСУ! Победа будет за нами!" – подчеркнули в ОВА.