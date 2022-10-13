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Военный РФ рассказывает жене о попадании в окружение: "У нас тут п#здец. Все дороги почти перерезаны", - перехват ГУР. АУДИО

Военный РФ рассказывает жене о попадании в окружение и приказ от командования не отступать.

Об этом говорится в перехвате, размещенном ГУР, передает Цензор.НЕТ.

"Нас на передовую выдвинули, у нас тут п#здец. Держим оборону, кроме нас никто, сказали, бл#дь, надо потерпеть, пока придет подкрепление. Подкрепление пока не готово. Мы в полуокружении почти.

Сегодня скорее всего будет бой. Они уже подошли, километр от нас. Отступать, сказали, нельзя. Все дороги почти перерезаны", - говорится в разговоре.

Читайте также: "Че там Путин? Че говорит этот г#ндон #бучий", - два оккупанта обсуждают ситуацию вблизи Херсона. АУДИО

Автор: 

армия РФ (19210) разведка (4174) перехват (343)


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Топ комментарии
+20
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13.10.2022 11:53
+19
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13.10.2022 11:51
+13
Он говорит - Не спали всю ночь-. Она - Ужас!. А то что перед этим рассказывал своей самке,что и окружили и бой, и ручки-ножки может в любой момент оторвать. На это никакой реакции. Какое то искривленное сознание у лишнехромосомных. Они вообще люди?
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13.10.2022 11:57
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Нагнітає і крутить дупою , щоб в атаку не йти .
Але вона видно йому не вірить .
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13.10.2022 11:48 Ответить
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13.10.2022 11:51 Ответить
Нехаи держиця -- двома руками за голову .
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13.10.2022 11:49 Ответить
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13.10.2022 11:52 Ответить
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13.10.2022 11:53 Ответить
Та то реклама на самому ділі кацяпська самка десь така,
ну то як ,буде бажання допитувати з язиком за 1000 дерев,яних?
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13.10.2022 12:04 Ответить
тыл надо использовать по назначению
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13.10.2022 12:26 Ответить
ни понял. Есть специалисты?
Вопросик есть. Это фотомонтаж или поймали поца?
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13.10.2022 11:53 Ответить
А взгляд...!!!
Вся злоба мира в этих гадючьих глазках.
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13.10.2022 11:56 Ответить
Просто ******** переставили.

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13.10.2022 12:03 Ответить
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13.10.2022 13:43 Ответить
Путин - Медведчуку: "Дай поносить!"
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13.10.2022 14:15 Ответить
Он говорит - Не спали всю ночь-. Она - Ужас!. А то что перед этим рассказывал своей самке,что и окружили и бой, и ручки-ножки может в любой момент оторвать. На это никакой реакции. Какое то искривленное сознание у лишнехромосомных. Они вообще люди?
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13.10.2022 11:57 Ответить
Победители лапотные.
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13.10.2022 11:57 Ответить
Ночью вообще не спали ? Это хорошо 👍а если к метиазонду прицепить белую простынь и пустить ночью в сторону рашистов то они и разговаривать больше не смогут ))
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13.10.2022 11:59 Ответить
Урод не собирается отступать и надеется на помощь в убийстве украинцев и захвате украинской земли, надеюсь его лярва в последний раз слышала его во время этого дозвона, надеюсь он уже утилизирован
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13.10.2022 12:01 Ответить
"По традиции, когда умирает фараон, рабов убивают и закапывают вместе с ним. На росии традицию усовершенствовали, рабов уже убивают и закапывают, а фараон ещё не сдох."
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13.10.2022 12:10 Ответить
На трасі Бердянськ - Маріуполь випадково підірвалось авто орків. Половина одного у лікарні, інший на концерті кобзону.https://t.me/eto_zp/24609/
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13.10.2022 12:10 Ответить
це на якому напрямку полуокружєніє?
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13.10.2022 12:15 Ответить
российские солдаты https://korrespondent.net/ukraine/4522447-rossyiane-prodolzhauit-massovo-sdavatsia-v-plen-hur продолжают массово сдаваться в плен
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13.10.2022 12:27 Ответить
Вот так превращаются в Белые Жигули.
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13.10.2022 12:30 Ответить
Самка не дуже задоволена ситуацією. Де військові трофеї ? Краще б вже вбили, будуть гробові, так надійніше - міркує вона.
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13.10.2022 13:29 Ответить
Ещё одна лада калина на подходе.
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13.10.2022 13:47 Ответить
 
 