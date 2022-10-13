Военный РФ рассказывает жене о попадании в окружение: "У нас тут п#здец. Все дороги почти перерезаны", - перехват ГУР. АУДИО

Военный РФ рассказывает жене о попадании в окружение и приказ от командования не отступать.

Об этом говорится в перехвате, размещенном ГУР, передает Цензор.НЕТ.

"Нас на передовую выдвинули, у нас тут п#здец. Держим оборону, кроме нас никто, сказали, бл#дь, надо потерпеть, пока придет подкрепление. Подкрепление пока не готово. Мы в полуокружении почти.

Сегодня скорее всего будет бой. Они уже подошли, километр от нас. Отступать, сказали, нельзя. Все дороги почти перерезаны", - говорится в разговоре.

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