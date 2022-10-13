Украинские воины вынуждены оказывать медпомощь покинутым на поле боя раненым врагам. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором украинские воины оказывают медицинскую помощь российским оккупантам, раненым в бою.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи боевые медики оказали первую медицинскую помощь по крайней мере трем оккупантам.

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