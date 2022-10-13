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В оккупированном Мариуполе люди до сих пор живут в подвалах и готовят на улице, – Андрющенко. ВИДЕО

Большое количество людей до сих пор живет в подвалах и готовит на улице.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Большое количество людей до сих пор живет в подвалах и готовит на улице. До сих пор. В октябре 2022 года после почти шести месяцев оккупации. Самый большой цинизм в том, что прямо через дорогу от этого дома находится помещение паба "Максим", где ежедневно жируют гауляйтер Иващенко и его шестерка предателей. В тепле, с изысканной едой, под охраной оккупантов", - написал Андрющенко.

Также смотрите: В Мариуполе фиксируется активное движение военной и инженерной вражеской техники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мариуполь (5712) оккупация (10137) Андрющенко Петр (581)


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Топ комментарии
+7
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13.10.2022 14:40
+2
Они сами не хотят выезжать.Ведь они всю жизнь ждали рашу и терпели "издевательства" Украины.Теперь они в родной стихии.
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13.10.2022 19:12
+1
А нічого так "асвабадітєлі" місто прокачали ?
Хіба немає варіантів виїхати ?
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13.10.2022 14:30
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А нічого так "асвабадітєлі" місто прокачали ?
Хіба немає варіантів виїхати ?
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13.10.2022 14:30 Ответить
Немає.
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13.10.2022 14:35 Ответить
аувсвайси с двуглавой курицей уже получили ?
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13.10.2022 14:35 Ответить
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13.10.2022 14:40 Ответить
Анітрохи їх не жаль. Залишилися лише ті, що чекали на сруццкій міръ.
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13.10.2022 14:44 Ответить
На відео віщає російський тв-канал дійсно. Але в мене питання: нахіба там з дитиною жити???
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13.10.2022 15:22 Ответить
"В окупованому Маріуполі люди досі мешкають у підвалах та готують на вулиці" А під цим повідомленням Наймодніших гурт розпався... Як вам таке блюзнірство...
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13.10.2022 14:44 Ответить
Ну все понятно до более, а зачем сидеть там , идут холода , дальше что испытывать судьбу.
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13.10.2022 15:08 Ответить
Этого города уже нет, с лета. Пора осознать всем. А правда, когда вылезет, просто убьет сознание у нормальных. Но не скоро. Туда не вернутся, кто уехал. Апофеоз войны там.
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13.10.2022 15:57 Ответить
Так душевно, по домашнему)))
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13.10.2022 16:12 Ответить
Это цветочки.... Страшно будет с холодами....
Если мариупольцев не вывезут.
Верещук , что ты сделала для этого?
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13.10.2022 17:13 Ответить
Они сами не хотят выезжать.Ведь они всю жизнь ждали рашу и терпели "издевательства" Украины.Теперь они в родной стихии.
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13.10.2022 19:12 Ответить
А ты у них спрашивал? Подгонял эвак автобус и никто не пришел? Или просто пиз-шь как дышишь?
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14.10.2022 11:18 Ответить
А много ли вышло свой дом защищать?
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14.10.2022 12:10 Ответить
Пошли отмазки.....
Значит признал что ты пиз-ол!
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14.10.2022 12:22 Ответить
Ну от, дочекались руССкій мір.......................................
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13.10.2022 22:20 Ответить
 
 