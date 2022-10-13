В оккупированном Мариуполе люди до сих пор живут в подвалах и готовят на улице, – Андрющенко. ВИДЕО
Большое количество людей до сих пор живет в подвалах и готовит на улице.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Большое количество людей до сих пор живет в подвалах и готовит на улице. До сих пор. В октябре 2022 года после почти шести месяцев оккупации. Самый большой цинизм в том, что прямо через дорогу от этого дома находится помещение паба "Максим", где ежедневно жируют гауляйтер Иващенко и его шестерка предателей. В тепле, с изысканной едой, под охраной оккупантов", - написал Андрющенко.
Топ комментарии
+7 Олександр Дніпро
показать весь комментарий13.10.2022 14:40
+2 Сергей Решетников #514174
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+1 Ігор Медушівський
показать весь комментарий13.10.2022 14:30
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Хіба немає варіантів виїхати ?
Если мариупольцев не вывезут.
Верещук , что ты сделала для этого?
Значит признал что ты пиз-ол!