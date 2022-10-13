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ФСБ пыталась перебросить в разные регионы Украины "зеков из ЛНР" и сделать их своими агентами, - СБУ. ВИДЕО

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала российскую агентурную сеть, которую враг перебросил в разные регионы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В ее состав входили 7 заключенных, которые находились на территориях исправительных учреждений Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей, куда они прибыли после этапирования из тюрем временно оккупированной Луганщины.

Всем им оставался минимальный срок за решеткой, поэтому ФСБ завербовала "зеков" и "подсказала" им попросить Украину о переводе из тюрем временно оккупированной Луганщины, как это предусматривает закон. По истечении срока заключения новые агенты России должны были выполнять вражеские задачи против Украины", - говорится в сообщении.

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Как установила СБУ, куратором этой сети оказался "начальник оперативной части исправительной колонии № 38" террористической организации "ЛНР".

Свои действия он координировал с кадровыми сотрудниками ФСБ. Однако сотрудники Службы безопасности сработали на опережение, своевременно разоблачили российскую агентуру и тем самым сорвали планы врага по получению разведывательной информации.

СБУ (19893) ФСБ (1936) заключенные (511) ОРДЛО (246)


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Сухо щелкнул затвор. Оглянулся зека.
«****!» - выдохнул он, и взглянул в облака.
А вверху пустота, лишь вдали по прямой
Покатилась звезда, покатилась звезда словно в отпуск домой.
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13.10.2022 15:14 Ответить
Там, думаю, розуму не вистачить. Та і хто буде «стучать» на країну, яка їх нормально кормить?
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13.10.2022 15:19 Ответить
Надо было фильтровать в 14, 15, 16гг. Приезжающих что бы остаться. Дорого заплатили мы сегодня. Кровью тех, кто никуда не уезжал. Шваль прибыла сюда.
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13.10.2022 16:01 Ответить
От якраз в 2014 та 2015 роках сюди їхали проукраїнські громадяни.Так,що вмикай мізки.
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13.10.2022 16:13 Ответить
Парашка завжди опиралася на зеків. Ще більшовики дуже любили співпрацювати зі злодіями.
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13.10.2022 20:48 Ответить
 
 