ФСБ пыталась перебросить в разные регионы Украины "зеков из ЛНР" и сделать их своими агентами, - СБУ. ВИДЕО

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала российскую агентурную сеть, которую враг перебросил в разные регионы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В ее состав входили 7 заключенных, которые находились на территориях исправительных учреждений Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей, куда они прибыли после этапирования из тюрем временно оккупированной Луганщины.

Всем им оставался минимальный срок за решеткой, поэтому ФСБ завербовала "зеков" и "подсказала" им попросить Украину о переводе из тюрем временно оккупированной Луганщины, как это предусматривает закон. По истечении срока заключения новые агенты России должны были выполнять вражеские задачи против Украины", - говорится в сообщении.

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Как установила СБУ, куратором этой сети оказался "начальник оперативной части исправительной колонии № 38" террористической организации "ЛНР".

Свои действия он координировал с кадровыми сотрудниками ФСБ. Однако сотрудники Службы безопасности сработали на опережение, своевременно разоблачили российскую агентуру и тем самым сорвали планы врага по получению разведывательной информации.