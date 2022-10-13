В школе оккупированного Симферополя подросток в куртке с надписью "Russia" нанес несколько ножевых ранений однокласснику. ВИДЕО камер наблюдения
В школе оккупированного Симферополя подросток в куртке с надписью "Russia" и гербом РФ нанес несколько ножевых ранений в лицо однокласснику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, произошедший в школе №21 инцидент попал в поле зрения школьных камер наблюдения. Раненый в реанимации. Оба школьника – девятиклассники.
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+89 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий13.10.2022 19:47
+69 Николай Николаевич #334532
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+44 Вільна Людина.
показать весь комментарий13.10.2022 19:47
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В апалчєніє його!
Це ж чудовий кандидат асвабаждаць дамбас!
Медальку цьому павліку морозову! А бо навіть ОРДЕН!
Паук кремлёвский ловит в сети
Мух, для которых он кумир.
Там смрад дерьма вдыхают дети.
Алфавит ей не чета...
И во власти вор на воре,
И в народе нищета
Справжній росіянин!
Ззаду, дівчинку, ножем в обличчя. І тікати.
Коли кажуть розумні люди, що орки - то не люди, а людиноподібні істоти, і нема там нічого людського, ані моралі, ані совісті, нічого - моралізди і гуманізди криком оруть - як же так! там єсть харошиє рускіє! От вам будь ласка, абсолютно стандартний узкій. Через пару років - шикарний кандидат в асвабадітєлі, спочатку від матеріальних цінностей, а потім і від життя.
На несколько прекрасных леток.