В школе оккупированного Симферополя подросток в куртке с надписью "Russia" нанес несколько ножевых ранений однокласснику. ВИДЕО камер наблюдения

В школе оккупированного Симферополя подросток в куртке с надписью "Russia" и гербом РФ нанес несколько ножевых ранений в лицо однокласснику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошедший в школе №21 инцидент попал в поле зрения школьных камер наблюдения. Раненый в реанимации. Оба школьника – девятиклассники.

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