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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В школе оккупированного Симферополя подросток в куртке с надписью "Russia" нанес несколько ножевых ранений однокласснику. ВИДЕО камер наблюдения

В школе оккупированного Симферополя подросток в куртке с надписью "Russia" и гербом РФ нанес несколько ножевых ранений в лицо однокласснику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошедший в школе №21 инцидент попал в поле зрения школьных камер наблюдения. Раненый в реанимации. Оба школьника – девятиклассники.

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Крым (26380) оккупация (10137) подростки (444) школа (3014)


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Топ комментарии
+89
из за спины **** по ********** методичке пока опонент не ожидает
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13.10.2022 19:47
+69
В мірє животних...
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13.10.2022 19:45
+44
Діти алкашів вбивць та мародерів.
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13.10.2022 19:47
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В мірє животних...
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13.10.2022 19:45 Ответить
За ***** топит будущий ***** правитель болотный **********...
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13.10.2022 19:47 Ответить
На тварин не тягнуть. Біосміття.
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13.10.2022 20:08 Ответить
Дівчинку??? Оце мразота, просто гниль!
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13.10.2022 20:18 Ответить
а хлопця - можна? може бути й хлопець, тільки з довгим волоссям та худорлявий.
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13.10.2022 22:18 Ответить
Рашизм во все красе
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13.10.2022 19:45 Ответить
кацапи...
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13.10.2022 19:46 Ответить
Взростила земля ********
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13.10.2022 19:47 Ответить
ета прішла радная говєнь...
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13.10.2022 19:53 Ответить
из за спины **** по ********** методичке пока опонент не ожидает
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13.10.2022 19:47 Ответить
Лишняя хромосома не даёт скрепам покоя.
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13.10.2022 19:47 Ответить
Діти алкашів вбивць та мародерів.
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13.10.2022 19:47 Ответить
слабовато ... нужно было дробовик оркоцапу выдать !
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13.10.2022 19:48 Ответить
Які проблеми?
В апалчєніє його!
Це ж чудовий кандидат асвабаждаць дамбас!
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13.10.2022 19:48 Ответить
Браво....и себе, себе вены вскрыл бы...и отлично
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13.10.2022 19:48 Ответить
Прическа в стиле биттлс - 100 вперед, шо это кавказская личинка.
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13.10.2022 19:49 Ответить
It's all in russian DNA now. There's no point of return.
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13.10.2022 19:49 Ответить
Yes ...no point of return. And whats the *DNA*?
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13.10.2022 19:55 Ответить
днк
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13.10.2022 20:01 Ответить
А. дякую!
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13.10.2022 20:02 Ответить
москальська скотина б"є лише в спину ...
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13.10.2022 19:49 Ответить
Біля Джанкою з ремонтної бази самовистрілив танк,поранено дівчинку 11 років,кацапи вони такі...
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13.10.2022 19:50 Ответить
і як жити в одному середовищі з такимипісля деокупаціїї? перодягне курточку чи звалить звідки батьки разом в *****?
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13.10.2022 19:52 Ответить
такі взагалі не повинні жити
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13.10.2022 22:11 Ответить
Це напевне з тих про кого верещучка верещала -"там наши люді"! Після повернення Криму 90% треба нафіг депортувати-нам таких ватних дебілів нетреба!!!
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13.10.2022 19:52 Ответить
Разом з сук@ю верещучкою.
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13.10.2022 20:16 Ответить
судити. а відсидить років з двадцять - можна й депортувати
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14.10.2022 09:03 Ответить
1000%
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13.10.2022 21:04 Ответить
Ось вона - справжня русская душа!
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13.10.2022 19:53 Ответить
Повинен був йще перед цимперехреститися!
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14.10.2022 07:33 Ответить
А ведь этого не было бы, если бы в крыму русским духом не завоняло...
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13.10.2022 19:54 Ответить
"давить их нужно, пока они маленькие".....
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13.10.2022 19:54 Ответить
це ж іще малі діти
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13.10.2022 19:54 Ответить
А вбивати не малі? Якп ви добра!
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13.10.2022 21:28 Ответить
Не добра - поцувата!
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15.10.2022 02:28 Ответить
******* кацапский....
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13.10.2022 19:54 Ответить
https://twitter.com/pilotmsv/status/1580575469761892352 2 ч Американська-українська газета "Свобода" пише таке майже сто десять років тому. Нічого нового. Вони тільки це і вміють робити.
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13.10.2022 19:55 Ответить
Єслі бьі етого нє сдєлал патріот, то ето сдєлал бьі солдат НАТО!
Медальку цьому павліку морозову! А бо навіть ОРДЕН!
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13.10.2022 19:56 Ответить
ты слепой
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13.10.2022 22:44 Ответить
Как завещал л(п)идер нации: Если драка неизбежна, бей первым
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13.10.2022 19:59 Ответить
😀
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13.10.2022 20:00 Ответить
Патриет по-видимому😂😂😂
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13.10.2022 20:01 Ответить
Симферопіль, Севастопіль, Мариупіль. Геть російськомовне холуйство!
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13.10.2022 20:01 Ответить
Как мерзок затхлый русский мир.
Паук кремлёвский ловит в сети
Мух, для которых он кумир.
Там смрад дерьма вдыхают дети.
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13.10.2022 20:02 Ответить
видимо школяр хайль путлер отказывался кричать..
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13.10.2022 20:04 Ответить
Ruska kurva ..
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13.10.2022 22:45 Ответить
Я так понял, этого уже можно мобилизовать, и на Херсон! Или просто на Хер ))
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13.10.2022 20:05 Ответить
У якості сина полку згодиться для орків.
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13.10.2022 20:12 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/10/13/7148651/ Португалия передает Украине шесть советских вертолетов
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13.10.2022 20:13 Ответить
Буква "зю" у них в фаворе,
Алфавит ей не чета...
И во власти вор на воре,
И в народе нищета
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13.10.2022 20:14 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/10/13/7371852/ Испания предоставит Украине четыре пусковые установки системы ПВО Hawk
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13.10.2022 20:16 Ответить
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13.10.2022 20:17 Ответить
куховарка путинская возбудилась..
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13.10.2022 20:19 Ответить
Крысчанкая мразь хотела русге мир,пусть ест.
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13.10.2022 20:26 Ответить
Не дивуюся. Чого чекати від людей, які у більшості своїй "по п'яні" зроблені. І так поколіннями. Яка там буде генетика?
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13.10.2022 20:33 Ответить
Після того коли наслухаєшся пропаганди по рашен-ТВ, то такі діти скоро будуть в кожному класі будь-якої школи в Росії
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13.10.2022 20:33 Ответить
по завєтам ***** - підло ззаду
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13.10.2022 20:44 Ответить
то на кацапстані не тільки режим террористичний, там все кодло террористичне
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13.10.2022 20:46 Ответить
Одяг з надписом "росія" - це вже діагноз.
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13.10.2022 20:56 Ответить
Ззаду, внишку ножем, а потім зассяв і відступати.

Справжній росіянин!
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13.10.2022 21:07 Ответить
Что характерно - ничтожное ССЫКЛО! Со спины, а как ПОРАНЕННЫЙ и БЕЗОРУЖНЫЙ противник встал, так обоссался и убежал!
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13.10.2022 21:12 Ответить
Типовий орк.
Ззаду, дівчинку, ножем в обличчя. І тікати.
Коли кажуть розумні люди, що орки - то не люди, а людиноподібні істоти, і нема там нічого людського, ані моралі, ані совісті, нічого - моралізди і гуманізди криком оруть - як же так! там єсть харошиє рускіє! От вам будь ласка, абсолютно стандартний узкій. Через пару років - шикарний кандидат в асвабадітєлі, спочатку від матеріальних цінностей, а потім і від життя.
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13.10.2022 22:06 Ответить
это не девушка а парень с длинными волосами
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13.10.2022 22:47 Ответить
Ага, парєнь, с длінними волосамі і з цицьками 2 розміру, в жіночих шмотках. От такий от простий узкій парєньок)))
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14.10.2022 18:37 Ответить
второй размер у тебя в мозгу - купи очки себе он в мужских джинсах
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17.10.2022 08:47 Ответить
Сперматозоид ***** , Мразь.
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13.10.2022 22:21 Ответить
Прівозниє животниє із тайгі.
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13.10.2022 23:07 Ответить
А якщо після цього ще піде повіситься, то взагалі бінго.
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13.10.2022 23:14 Ответить
Мальчик устроил своего папочку в весёлую тюрьмочку.
На несколько прекрасных леток.
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14.10.2022 00:12 Ответить
Чому ? У колонію для малолітніх. Чи таких вже немає ?
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14.10.2022 14:10 Ответить
"Russia" - терроризм
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14.10.2022 02:34 Ответить
Такой маленький, а уже стал кандидатом в президенты раши, или хотя бы каким-нибудь министором обороны-нападения.
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14.10.2022 11:28 Ответить
 
 