Священник РПЦ на передовой в рясе стреляет из гранатомета: "Московская духовная академия сражается с НАТО". ВИДЕО
В сети опубликовано видео, на котором снят священник РПЦ, стреляющий из гранатомета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, священник в рясе производит выстрел и говорит, что он стреляет по НАТО. Судя по его словам, он имеет отношение к Московской духовной академии.
"Все, батюшка, валим", - говорит священнику мужчина за кадром.
Кроме священника, еще выстрел из гранатомета производит и российский оккупант.
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+57 Red_Sky_On
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молоді, ****, готові глотку рвати за МП
мери допомагають будувати храми МП а не ПЦУ
СБУ тримає язик в ...раці з цього приводу
а про РПЦ насамперед тому, що величезна кiлькiсть приходiв, найбiльша кiлькiсть в самiй
Українi- це саме москальський РПЦ-КДБ, що несе рюзьгемiр та смерть.
та й самi недолугi українцi переважно ходять до церков саме цього сатанату, замiсть того, щоб повиганяти з церков москальских попiв-чортiв, а самим, з своїми храмами, перейти до ПЦУ та УГКЦ.
то до чого в порiвняннi з цим всiм буряти з своїм ламою? їх всiх просто потрiбно добре пiдсмажити та закопати в землю, в порiвняннi з проблемою ворожого москальского сатанату РПЦ-КДБ. з тим. що всi Лаври в самiй Українi належать йому. бiльшiсть церкв, буряти та лама- це зовсiм дрiбниця.
Це у вас з логіко, щось не те, бо в Україні немає ніякої РПЦ-КДБ, але якщо йти саме вашою логікою, то нема і ніяких СЦУ і УГКЦ, а є невизнана Світовим Православієм секта Стамбульського патріярхату, який прислужує друзяці Пуйла Ердогану, що просуває його ідею замирення з відторгненням окупованих територій. І в той час коли українські православні воюють з окупантами, СЦУшні сектанти зі зброєю захоплюють і грабують православні храми, розпалюючи ворожнечу і відкриваючи для Пуйла 2-й фронт. І є унійна філія Латинянської церкви, очільник, якої назвав рашистку Дугіну невинною жертвою, забувши згадати близько 400 вбитих окупантами українських дітей, та наголосив що це НАТО винне у війні в Україні. Тож який "мир" несуть в Україну представники цих релігійних організацій дуже велике питання.
Так само за https://vesti-k.ru/news/2022/09/27/muftij-krymskih-musulman-podderzhal-chastichnuyu-mobilizaciyu/ закликами Кримського муфтія і кримські татари і дагестанці і татари і башкіри з радістю побігли мобілізуватися в лави окупаційних банд.... А що їх брати по вірі є в Україні та як вони сприйняли оголошений їх одновірцем Кадировим "https://lenta.ru/news/2022/03/04/djihad/ джихад " вас це не цікавить. Бо, для вас же все це "дрібниці", головне розшукати серед українців міфічних "московських попів".
ПЦУ нiяка не секта, про секту - це слова сектанта вiдновленого вурдалаком сталiним самозваного сатанату РПЦ-КГБ, що при незаконому свому проголошенi в кiнцi 16 ст. не визнавався нiким в свiтi майже пiвтори столiття.
За ПЦУ не хвилюйтесь, її почали визнавати, процес йде нормально, краще вивчайте справжню iсторiю та закiнчуйте транслювати пiдлу брехню москальських попiв-сатананiстiв, служителiв сраного рюзьгемiра та сраної паРашi-рассєї.
i це проблема страшнiша за бурятiв, хоча я не заперечую нiчого про їх злочини, все так.
Геть москальський сатанат РПЦ-КДБ з України !
Всiм православним України якнайшвидше переходити разом з храмами до нормальних українських церков - ПЦУ та УГКЦ !
Геть москальський сатанат РПЦ-КДБ з України !