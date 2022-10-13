Священник РПЦ на передовой в рясе стреляет из гранатомета: "Московская духовная академия сражается с НАТО". ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором снят священник РПЦ, стреляющий из гранатомета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, священник в рясе производит выстрел и говорит, что он стреляет по НАТО. Судя по его словам, он имеет отношение к Московской духовной академии.

"Все, батюшка, валим", - говорит священнику мужчина за кадром.

Кроме священника, еще выстрел из гранатомета производит и российский оккупант.

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