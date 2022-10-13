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Прилетело! Грохот стоял, я #бу!? - жители Белгорода о подрыве в городе российской ракеты. Губернатор говорит, что взорван склад с боеприпасами (обновлено)

13 октября в российском Белгороде взорвалась ракета, которую оккупанты пытались запустить по Украине. Также отмечается, что также подорван склад с боеприпасами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Также смотрите: Российская ракета попала в дом в Белгороде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков традиционно обвинил Украину. "Взорван склад с боеприпасами. Состоялась их детонация. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние", — сообщил он.

взрыв (6739) Белгород (449)


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Топ комментарии
+90
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13.10.2022 20:29
+41
Уявляю, як напружився воронеж...
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13.10.2022 20:26
+35
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13.10.2022 20:36
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сцыкуны по природе ...
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13.10.2022 20:25 Ответить
ну если честно, это посёлок Октябрьский.
15 км от Белгорода.
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13.10.2022 21:12 Ответить
В октябрском вечером и загорелось сильно. А первый случай был днем, на крышу высотного жилого дома рухнуло. По харьковским местным сми и по смартфонам от знакомых оттуда у многих сразу пришло видео и разное. По трухе гляньте в Телеграме.
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13.10.2022 21:21 Ответить
Новину изменили. Склад в Октябрьском ~25 км. от Белгорода.
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13.10.2022 22:11 Ответить
да попутину что и где у вас взрывается - не останавливайтесь...
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13.10.2022 21:42 Ответить
так и хочется написать ЧТО НЕ НРАВИТСЯ суки?
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14.10.2022 01:49 Ответить
Уявляю, як напружився воронеж...
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13.10.2022 20:26 Ответить
Воронеж это на десерт.
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13.10.2022 20:29 Ответить
Тобі десерт, а у них безсоння...
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13.10.2022 21:08 Ответить
Варонєш це на Новий Рік!!
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13.10.2022 21:45 Ответить
Це на потом....
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14.10.2022 00:37 Ответить
Ooops...
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13.10.2022 20:27 Ответить
Spec?
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13.10.2022 20:54 Ответить
Что случилось, почему все это происходит? Опять курили не в том месте.
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13.10.2022 20:27 Ответить
......теракт, 100% теракт.......проклятые бендеровцы....
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13.10.2022 20:27 Ответить
это она как то удачно прилетела )) в магазин с петардами? )))
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13.10.2022 20:27 Ответить
З Китаю вже на новорічні свята завезли...
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13.10.2022 21:05 Ответить
Шо с **...лами орки?
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13.10.2022 20:27 Ответить
Посєявший вєтєр-пожньот бурю...
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13.10.2022 20:27 Ответить
Знов "аналоговнет" ракета бумеранг
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13.10.2022 20:28 Ответить
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13.10.2022 20:36 Ответить
То вы еще я#бу не видели), всему свое время.
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13.10.2022 20:28 Ответить
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13.10.2022 20:29 Ответить
Скоро, крЭмлъ от своего быдла, по взрослому отсреливаться начнёт..
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13.10.2022 20:33 Ответить
Не буде того, бо то бидло.
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13.10.2022 21:03 Ответить
Так по обіді вже ж було, чи це на-добраніч??? Нічого, спіть спокійно, все буде ...Україна
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13.10.2022 20:33 Ответить
Посадить клеветника! Великая могучая непобедимая рассейская армия никогда, слышите, никогда не промазывает своими высокоточными боеприпасами! И никогдее всего - по Белгороду! Всегда прилетает в только в эпицентр штаба биндер, где бы он ни находился - хоть в сортире, хоть под мостом, хоть на детской площадке! А в Белогороде взорвался обломок челябинского "нифуясиби" метеорита - рогозин мне свидетель из фрязино!
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13.10.2022 20:34 Ответить
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13.10.2022 20:58 Ответить
именно так и прокоментировали там по тв каналам. мордатый репортер старался ещё днем. На Телеграме в трухе есть видео. Пипл кстати схавал местный и такое. Папуасы!
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13.10.2022 21:23 Ответить
Опять возле бимбы курили?
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13.10.2022 20:34 Ответить
да, вполне можно сносить тепло/электростанции
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13.10.2022 20:41 Ответить
Продовження "ФСБ взрывает Россию"?
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13.10.2022 20:44 Ответить
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13.10.2022 20:44 Ответить
пока что фсбшный садовый просрал енергетику своей области
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14.10.2022 01:54 Ответить
З почином....
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13.10.2022 20:44 Ответить
на верхнем видео справа слышны подозрительные побухивания и потрескивания......
это шо ж получается......
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13.10.2022 20:48 Ответить
Бавовнятко завітало? У ті моє маленьке! Гори ясно!
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13.10.2022 20:56 Ответить
По звуку кажется что удачно покурили возле временного склада аммуниции.
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13.10.2022 20:56 Ответить
це полихав склад бєрців та портянок
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13.10.2022 21:16 Ответить
У них там щось ******, горить....Іііі?(симонян)
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13.10.2022 20:58 Ответить
Хай більше вам прилітає
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13.10.2022 20:58 Ответить
.
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13.10.2022 20:59 Ответить
На базаре у аптеки раздушали чилавека. Скора помачь так бижала -- ишо сорок раздушАла !...
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13.10.2022 21:15 Ответить

Как па-дамашніму!..
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13.10.2022 23:50 Ответить
які старанні пожарки, наче взяті зі складу реквізита...
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13.10.2022 21:38 Ответить
Яка пенсіонерка, то була хохляцька наводчиця так шо не збили а ліквідували, так і звітують на гору ще й медальку отримають
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13.10.2022 21:52 Ответить
Аналоговнетній ракеті аналогов нєт.
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13.10.2022 21:00 Ответить
Kurskaja respublika s Belgorodskoj respublikoj obstrelivajetsia,tut nicego novogo
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13.10.2022 21:07 Ответить
Це як свого часу: "ЛНР" нє смоглі дагаваріцца с "ДНР" па поваду размєщєнія таможеного поста в Дебальцево. П'ять трупов.
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13.10.2022 22:05 Ответить
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13.10.2022 21:10 Ответить
На Білгородщині "Гладко" став "Гладков". І все: ...ісконнорусскіє...
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13.10.2022 21:29 Ответить
Гарний вечір для прогулянки!
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13.10.2022 21:30 Ответить
Пора б звикнути. В тому Бєлгороді вже постійно щось вибухає. Наперли туди озброєння і сидять як на пороховій бочці. Демілітиризувалися б і жили б собі спокійно.
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13.10.2022 21:32 Ответить
Ніхачю уїзжать- хачю пасатрєть на бавовнятку
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13.10.2022 21:32 Ответить
Может скоро сусанины повыползают??
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13.10.2022 21:33 Ответить
Интересный вопрос:" Пачему наши малчат????" БУ ГА Г ААААА ...Потому что ани О Б О С Р А Л И С Ь
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13.10.2022 21:37 Ответить
В родную гавнонь.
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13.10.2022 21:38 Ответить
__пачему сами себя бамбят??!!
хотят отделиться ,но не знают как.! Евакуируйтесь в Украину,спасайтесь от московских террористов.(МТ )...__
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13.10.2022 21:39 Ответить
Гарний фейєверк ! Треба ще, бо Воронєж та Курськ зачекалися.
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13.10.2022 21:40 Ответить
Продаём хлопковые изделия! Без ограничений.
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13.10.2022 21:40 Ответить
а эт не мы
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13.10.2022 21:44 Ответить
Пока за весь мордор отдувается градоначальник белгорода, со временем будет ответственных больше.
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13.10.2022 21:47 Ответить
Прикольно курі квохчуть.
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13.10.2022 21:49 Ответить
А Воронєж, а Курськ...........
Треба повторити !
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13.10.2022 21:52 Ответить
Белгород українське місто от мокші і обстрілюють його
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13.10.2022 21:55 Ответить
Эти ****** козломордые пишут, что " они в наглую бьют по гражданским" . А по Харькову уже сколько месяцев орки никак не стесняются бить? Более скотского недонарода и не сыскать
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13.10.2022 21:58 Ответить
почитайте комменты "простых росссиян" и расскажите какой плохой путин. Страна ***** и морального Г*на
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13.10.2022 21:58 Ответить
Эти клоуны вчера заявили, что мы по Белгороду запустили 100 противорадарных ракет HARM (зачем?) и они все сбили...
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13.10.2022 22:03 Ответить
своими работающими радарами сбили все ХАРМ. Методом тарана
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13.10.2022 23:14 Ответить
Кацапня,все саме цікаве ще попереду. Далі буде...
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13.10.2022 22:25 Ответить
Мне нравица как оно горит
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13.10.2022 22:42 Ответить
Кто бы мог подумать, что белгород превратится за последние пол года в город хлопкоробов. Другие регионы пока завидуют , но может и им счастье улыбнется переплюнуть Узбекистан.
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13.10.2022 23:06 Ответить
🤣
А НАС ЗА ЧТО ? 😆
Тупізна кацапів заоблачна.
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13.10.2022 23:14 Ответить
А чьо там в Вароніже?..
Агов, москалики! Коли вже в'#бете по Воронєжу?
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13.10.2022 23:52 Ответить
Свято для рашистів ***** (кріпосних) уже наближається!!!
Нечіпай ***** ЛИХО, поки воно лежить в Україні тихо!!
А тепер, рашисте, начувайся !!
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13.10.2022 23:55 Ответить
Странно , шо на мацквабаде - все тихо... НЕПОДОБСТВО.
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14.10.2022 00:15 Ответить
А гдє ві білі когда раіся 8 лет дамбила Белгородснкую НР?!
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14.10.2022 01:46 Ответить
Що, курви, страшно? Звикайте.
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14.10.2022 09:22 Ответить
 
 