Прилетело! Грохот стоял, я #бу!? - жители Белгорода о подрыве в городе российской ракеты. Губернатор говорит, что взорван склад с боеприпасами (обновлено)

13 октября в российском Белгороде взорвалась ракета, которую оккупанты пытались запустить по Украине. Также отмечается, что также подорван склад с боеприпасами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков традиционно обвинил Украину. "Взорван склад с боеприпасами. Состоялась их детонация. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние", — сообщил он.