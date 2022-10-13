Прилетело! Грохот стоял, я #бу!? - жители Белгорода о подрыве в городе российской ракеты. Губернатор говорит, что взорван склад с боеприпасами (обновлено)
13 октября в российском Белгороде взорвалась ракета, которую оккупанты пытались запустить по Украине. Также отмечается, что также подорван склад с боеприпасами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков традиционно обвинил Украину. "Взорван склад с боеприпасами. Состоялась их детонация. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние", — сообщил он.
Топ комментарии
+90 саша паламарчук
показать весь комментарий13.10.2022 20:29
+41 Evgen Karpenko
показать весь комментарий13.10.2022 20:26
+35 Philip #450827
показать весь комментарий13.10.2022 20:36
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15 км от Белгорода.
это шо ж получается......
Как па-дамашніму!..
хотят отделиться ,но не знают как.! Евакуируйтесь в Украину,спасайтесь от московских террористов.(МТ )...__
Треба повторити !
А НАС ЗА ЧТО ? 😆
Тупізна кацапів заоблачна.
Агов, москалики! Коли вже в'#бете по Воронєжу?
Нечіпай ***** ЛИХО, поки воно лежить в Україні тихо!!
А тепер, рашисте, начувайся !!