"Братан, мы позицию не удержим, у нас уже 4 "трехсотых"", - российские солдаты объясняют свое отступление кадыровцам из заградительного отряда. ВИДЕО

В сеть попали кадры того, как кадыровцы стоят за позициями российской армии и выполняют роль заградительных отрядов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры попали в сеть.

Отступающий россиянин объясняет кадыровцу, который и снимает видео, что они не удержат позицию.