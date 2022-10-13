"Братан, мы позицию не удержим, у нас уже 4 "трехсотых"", - российские солдаты объясняют свое отступление кадыровцам из заградительного отряда. ВИДЕО
В сеть попали кадры того, как кадыровцы стоят за позициями российской армии и выполняют роль заградительных отрядов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры попали в сеть.
Отступающий россиянин объясняет кадыровцу, который и снимает видео, что они не удержат позицию.
Топ комментарии
+63 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий13.10.2022 22:01
+49 Сергій Петренко #529600
показать весь комментарий13.10.2022 22:03
+44 Борменталь Незабаром
показать весь комментарий13.10.2022 22:20
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это просто треш
Руслан Пидурарь и Фанис Пидарович
Едет мужик по рязанской мухосрани, и вдруг видит знак с названием населенного пункта - "Деревня Гомосековка". Естественно, прихуел с названия... Проезжает деревню, смотрит - возле избы на завалинке местный дед курит. Притормозил:
- Здарова, дед. Слушай, а чё у вас деревня так называется?
- Дык хрен яго знаеть, сынок. Чичас у жены спрошу... (орёт в сторону избы) Фёдор! Чавой-та наша дярёвня так называесси?..
Сволочь, никакой пощады свинособакам! Иначе он найдёт себе тут своего украинского Кадырова. На его роль тут Кивы найдутся. Борони нас Боже!
2. Здохших вівцелюбів треба хоронити на свінофермі під шаром свинячого лайна і шарити в ютубі.
3. Ахмат - силос! За цю фразу мене забанили в пейсбуку. Kurwy рюські, млять.
https://twitter.com/i/status/1580526751461302276
и магазин пустой первый был...
потом всё таки решил ...мда в руских пострелять...отомстить за чечню
Эта сценка ..пипец просто
Кадыровец: ок! Высовывается, стреляет в направлении, откуда приволокли раненного.
Через время оттуда несут нового ранненого и прибегает толпа.
У меня всё.
У тебя оружие!!!! Чурок явно не хватает контролир всю протяженность линии боя! Их самих можно обойти и замесить