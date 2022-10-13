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"Братан, мы позицию не удержим, у нас уже 4 "трехсотых"", - российские солдаты объясняют свое отступление кадыровцам из заградительного отряда. ВИДЕО

В сеть попали кадры того, как кадыровцы стоят за позициями российской армии и выполняют роль заградительных отрядов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры попали в сеть.

Отступающий россиянин объясняет кадыровцу, который и снимает видео, что они не удержат позицию.

армия РФ (19210) Кадыров Рамзан (801)


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Топ комментарии
+63
**** які вони кончені як блазні перед донгандонами отчет брат не удержим.
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13.10.2022 22:01
+49
Капец! Русским приходится у чеченцев просить разрешения отойти!))))
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13.10.2022 22:03
+44
ты ба - "братан" а обычно ж "чуркой" звал
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13.10.2022 22:20
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кадыров скоро станет править рашкой как Сталин. На России кацапердам нужно будет ходить по улицам, чтобы каждый со всей бутылкой в сумке. Потому что казённые бутылки будут только из под шампанского.
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13.10.2022 23:09 Ответить
так ему погоны подарили генеральские
это просто треш
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14.10.2022 10:26 Ответить
.
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13.10.2022 23:18 Ответить
Ахаха!!!
Руслан Пидурарь и Фанис Пидарович
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13.10.2022 23:26 Ответить
Згадався анекдот (мовою оригіналу):

Едет мужик по рязанской мухосрани, и вдруг видит знак с названием населенного пункта - "Деревня Гомосековка". Естественно, прихуел с названия... Проезжает деревню, смотрит - возле избы на завалинке местный дед курит. Притормозил:
- Здарова, дед. Слушай, а чё у вас деревня так называется?
- Дык хрен яго знаеть, сынок. Чичас у жены спрошу... (орёт в сторону избы) Фёдор! Чавой-та наша дярёвня так называесси?..
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14.10.2022 00:11 Ответить
Зкріпно!
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13.10.2022 23:58 Ответить
Настоящіє дрючьбани... останній оргазм був неапісуємий...
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14.10.2022 05:40 Ответить
Оргазм разлетелся в радиусе 50 метров.
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14.10.2022 09:58 Ответить
Братан, братан и так осторожненько по плечу ХОЗЯИНА прячущегося в тылу - хлоп, хлоп!!! ТЬФУ, трусливые РАБЫ и ничтожества!
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13.10.2022 23:18 Ответить
дуже добре... все це добре... І головне - ішак їх маму та систер їбав, тому вони такі каліки. Нехай ці криси знають - ми їх не тільки переможемо, МИ ЇХ ЗНИЩЕМО! НАЗАВЖДИ! ВСЮДИ!!! З їхними сім'ями нахер... Під ключ! Поговоремо після перемоги, шакали... Аллах акбар.
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13.10.2022 23:32 Ответить
Вчера они бомбили Чечню всеми доступными средствами, массово уничтожали стариков, молодёжь, женщин и детей, им на камеру отрезали головы, а сегодня он кричит им: Братан!
Сволочь, никакой пощады свинособакам! Иначе он найдёт себе тут своего украинского Кадырова. На его роль тут Кивы найдутся. Борони нас Боже!
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14.10.2022 01:02 Ответить
Запарєбрікові вівцейоби сидітимуть поруч з руснявими ********** на концерті кобздона.
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14.10.2022 01:09 Ответить
******!!
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14.10.2022 01:11 Ответить
1. Заградотряда не бачу. Бачу вівцелюбів що стоять подалі від 1-ї лінії щоб не дай боже нікому не було бо-бо. Вівцелюб робить вигляд що кудись стріляє заради відосика в тік-току.
2. Здохших вівцелюбів треба хоронити на свінофермі під шаром свинячого лайна і шарити в ютубі.
3. Ахмат - силос! За цю фразу мене забанили в пейсбуку. Kurwy рюські, млять.
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14.10.2022 01:15 Ответить
Где Хаймарсы? Почему эти клоуны ещё что-то квакают? Хотя похоже, что это летние съёмки, вполне возможно, что цирк уже давно закрылся.
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14.10.2022 02:24 Ответить
Тратить ракету за 150 тысяч баксов на эту кучку дерьма? Не много ли чести?
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14.10.2022 09:25 Ответить
Та спокійно. Зараз ЗСУ вжарять тих, хто на першій лінії, а потім дійде черга і до того чувака. Багато він навоює, сидячі з порожніми магазинами? Його основна зброя - борода. Але ця зброя працює тільки на кацапів.
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14.10.2022 11:01 Ответить
"Справа громад" говорит, что у них палет уже на пол-года вперед, а они идут и идут. К новому году начнем менять трёх ихних на одного нашего.
https://twitter.com/i/status/1580526751461302276
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14.10.2022 02:26 Ответить
Мені здалося чи цей кадировнць і зробив цих 4 300х .
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14.10.2022 03:05 Ответить
Сюр какой то.
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14.10.2022 07:47 Ответить
Хитрозадый рюззький свалил с передовых позиций ласково нае_ав бараноголового кадырку, - ты пока тут повоюй,за наши имперские интересы,а мы быстренько сбегаем за бронегруппой.
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14.10.2022 08:41 Ответить
за то стадо кадырова всё селфики снимают
и магазин пустой первый был...
потом всё таки решил ...мда в руских пострелять...отомстить за чечню
Эта сценка ..пипец просто
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14.10.2022 10:32 Ответить
Отримали пісдулєй
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14.10.2022 08:52 Ответить
Орк: прикрой братан, прикрой.
Кадыровец: ок! Высовывается, стреляет в направлении, откуда приволокли раненного.
Через время оттуда несут нового ранненого и прибегает толпа.
У меня всё.
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14.10.2022 09:50 Ответить
Які оба кончені!
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14.10.2022 09:55 Ответить
Гарні тепер у каzапів братья....
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14.10.2022 10:15 Ответить
А чего им объяснять?
У тебя оружие!!!! Чурок явно не хватает контролир всю протяженность линии боя! Их самих можно обойти и замесить
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14.10.2022 11:16 Ответить
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20.10.2022 08:56 Ответить
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