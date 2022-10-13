С этой террористической группой, которая присвоила себе Россию и развязала войну, – не о чем говорить, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 232-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеем мощный отклик от ПАСЕ – это первая международная организация, которая определила существующий в России режим как террористический. Очень важно, что это политический сигнал. Сигнал всем государствам – членам Совета Европы и всем государствам мира, связанным с этой террористической группой, присвоившей себе Россию и развязала самую страшную за 80 лет войну в Европе, – не о чем говорить.

Мир видит, что происходит. Знает цену тому фарсу, который Россия устроила на оккупированной территории под видом псевдореферендумов. 143 государства-члена ООН поддержали резолюцию, которая защищает базовые принципы Устава ООН и осуждает Россию за преступную попытку аннексии нашей территории. Это сегодня рекордное количество государств, поддерживающих Украину. Но я верю, что будет больше", – сказал Зеленский.

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