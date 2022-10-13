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Новости Видео Война
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С этой террористической группой, которая присвоила себе Россию и развязала войну, – не о чем говорить, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 232-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеем мощный отклик от ПАСЕ – это первая международная организация, которая определила существующий в России режим как террористический. Очень важно, что это политический сигнал. Сигнал всем государствам – членам Совета Европы и всем государствам мира, связанным с этой террористической группой, присвоившей себе Россию и развязала самую страшную за 80 лет войну в Европе, – не о чем говорить.

Мир видит, что происходит. Знает цену тому фарсу, который Россия устроила на оккупированной территории под видом псевдореферендумов. 143 государства-члена ООН поддержали резолюцию, которая защищает базовые принципы Устава ООН и осуждает Россию за преступную попытку аннексии нашей территории. Это сегодня рекордное количество государств, поддерживающих Украину. Но я верю, что будет больше", – сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о переговорах с Путиным: Договариваться с неадекватными людьми сложно

Зеленский Владимир (20348) переговоры с Россией (963)


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Топ комментарии
+25
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13.10.2022 23:00
+22
Он гаварил нада просто Парашенке перестать стрелять , наживаться на вайне и ничего никаму не дгожен. Дальновиднае народонаселение было таго же мнения и хихикала
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13.10.2022 23:03
+17
Yurii Kochevenko

@Kochevenko

·

https://twitter.com/Kochevenko/status/1580609182142644225 2 ч

Нам терміново треба ще російських мобілізованих!

У нас Валєра голодний

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13.10.2022 23:17
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13.10.2022 22:53 Ответить
В оригіналі чєрєвічкі. Рускаязична чєлюсть. Тест не пройдений.
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13.10.2022 22:56 Ответить
"З цією терористичною групою, яка привласнила собі Росію та розв'язала війну, - немає про що говорити..."- яка радикальна зміна риторики. в порівнянні з початком війни...
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14.10.2022 00:45 Ответить
Прозрєние Не прошло и 3года
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14.10.2022 01:34 Ответить
Текст на суфлере поменяли, а позиция таже- перед суфлером!
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14.10.2022 01:48 Ответить
только хотел написать)
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14.10.2022 08:21 Ответить
Народ, ви що, не бачите що це ж "русскіє харошіє, нужна только путєна убрать, а русскіє - браття "

толку не буде з цим мудрим нарідом...
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14.10.2022 07:19 Ответить
Що ти як заведений повторюєш одне і те ж по сто раз.
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13.10.2022 22:53 Ответить
себе переконує
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13.10.2022 22:55 Ответить
Зеленский предложил Путину ПЕРЕГОВОРЫ

ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому

 ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339

Но шото пошло не так...
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14.10.2022 01:37 Ответить
Удивительно, что же пошло не так с 2019 года?
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14.10.2022 01:51 Ответить
ЗЄ понял, что украинцы против переговоров с рашистами
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14.10.2022 01:55 Ответить
та не одне і те ж
він закидає що не буде розмовляти з путєном - а з навальним вони разом будуть танцювати в шоу для бидла.
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14.10.2022 07:24 Ответить
О
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13.10.2022 22:54 Ответить
наконец то дошло ,,
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13.10.2022 22:58 Ответить
Не тіште себе ілюзією! Завтра побачимо протилежність дій базіканню, що було майже завжди
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14.10.2022 01:53 Ответить
Так уже ж наказів чи законів понаприймали про неможливість переговорів.
Це ж вам не "как либо что"
Може ж будуть виконувать...
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14.10.2022 01:58 Ответить
Яких законів наприймали? Немає ніякіх законів, це ваша фантазія, або свідома брехня на відбілювання ********
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14.10.2022 02:04 Ответить
Украина официально отказалась от переговоров с Владимиром Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский подписал https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249 УКАЗ , которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 30 сентября. В нём говорится о невозможности вести переговоры с действующим президентом России Владимиром Путиным.

Решение СНБО было принято в ответ на аннексию Россией территорий Украины.

УКАЗ Зеленского был опубликован 4 октября.

https://www.golosameriki.com/a/ukraine-officially-refused-talks-with-vladimir-putin/6775053.html
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14.10.2022 02:12 Ответить
шо?!! токо с Лавровым?
или с Кадыровым (по старой дружбе)
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14.10.2022 07:26 Ответить
Пусть с ними химарс говорит...
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13.10.2022 22:56 Ответить
А большевики/коммунисты разве не были террористичной группировкой? Для рашки это нормально, и населению это нравится...
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13.10.2022 22:59 Ответить
Им постоянно нужно жить в "90х"
Хоть не лезут никуда и диктатуры нет
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13.10.2022 23:04 Ответить
вот вот , это что же получается , путин и компания плохие , а все остальные хорошие , интересно меняется риторика у циркачей , давай еще границы откроем , для хороших русских , .............запомни клоун - хороший русский - дохлый русский , и это должно стать девизом в нашей стране на сотни лет .
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14.10.2022 00:20 Ответить
Господин ЗЕ, а в 2019 вы так же считали?
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13.10.2022 23:00 Ответить
Он гаварил нада просто Парашенке перестать стрелять , наживаться на вайне и ничего никаму не дгожен. Дальновиднае народонаселение было таго же мнения и хихикала
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13.10.2022 23:03 Ответить
"Вспомнить все". В остросюжетном боевике, вместо Арнольда Шварцнеггера, снимается "Квартал 95".
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13.10.2022 23:05 Ответить
Плохо когда в управление страной лезут люди, которые не представляют себе вообще, что это такое. Я считаю что у человека который туда идет, должен быть хотя бы небольшой опыт руководящей управленческой деятельности. А откуда он у зеленского?
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13.10.2022 23:15 Ответить
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13.10.2022 23:00 Ответить
А он так похож на Зе внешне.
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13.10.2022 23:07 Ответить
Он на Пуншу похож
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14.10.2022 01:32 Ответить
Они часом не родственники?
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14.10.2022 01:38 Ответить
вони однієї нації
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14.10.2022 08:10 Ответить
А з ким там можна говорити?
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13.10.2022 23:06 Ответить
до всіх зебілів ще не дійшло, які посадові особи та структури найбільше винуваті в їхніх (і наших) нещастях. Вони ще аплодують бубочці... а хоча би тому, що і себе винуватими не вважають.
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13.10.2022 23:10 Ответить
Ясное дело, веедь это Парашенка спер три магнитфона, три кожаных куртки, портсигара тоже три!
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14.10.2022 01:35 Ответить
Так Порох вообще во всем виноват.
Чтоб не натворили Слуги, у них на все есть ответ - виноват Порощенко
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14.10.2022 02:18 Ответить
У перший частині відео забув подякувати ОП, та пану Єрмаку особисто. Без Єрмака голосування в ООН не було би таким одностайним, 100%
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13.10.2022 23:11 Ответить
Єрмак и сам себе может подякувати. С него станется
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14.10.2022 02:00 Ответить
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13.10.2022 23:16 Ответить
Yurii Kochevenko

@Kochevenko

·

https://twitter.com/Kochevenko/status/1580609182142644225 2 ч

Нам терміново треба ще російських мобілізованих!

У нас Валєра голодний

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13.10.2022 23:17 Ответить
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1580582113010585600 4 ч

РНБО 17 жовтня проводить тендер на розробку реєстру олігархів за ₴2900000
І правильно! А то все на дороги і на дороги! Аж люди вже сміються! Треба ж ще на щось мільйонів кинути!
А на зброю? Так є ж НАТО і волонтери! Вони все порішають!
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13.10.2022 23:19 Ответить
Я їм за 1000000 можу цей реєстр зробити, в блокноті на робочому столі записати десяток прізвищ, вони всім відомі.
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13.10.2022 23:32 Ответить
Первый в этом реестре Беня?
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14.10.2022 01:40 Ответить
Пусте було і іншим не буде. Балабол квартальний. Х¥й до нього.
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13.10.2022 23:19 Ответить
А як же очі.
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13.10.2022 23:29 Ответить
Почитай правдиву історію і дізнаєшся що росія є катом всього українського протягом століть, а не якась група людей. Чи ще до сих пір не дійшло?
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13.10.2022 23:29 Ответить
Все ж по ділу. Повністю згоден
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13.10.2022 23:39 Ответить
Три года доходило, как до жирафа из анекдота..
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13.10.2022 23:46 Ответить
А при чому сектанти? Чи мо пан забудькуватий трішки, то я спробую розтлумачити ці гіркі щоденні страждання найвеличнішої порно зірки **********: це називається самонавіювання про неможливість переговорів у зв'язку з руйнацією мрій зійтись десь посередині 100 млрд доларів. А грошики були так близько, їх запах вже лоскотав ніздрі носика і тут такий облом.
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14.10.2022 00:03 Ответить
Гидко , вали туда где халва.
А повиздихували б ви, сектанти секти Слуг
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14.10.2022 01:43 Ответить
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14.10.2022 04:18 Ответить
Дивна риторика. За словами цієї ручної мавпочки Бєні виходить, що є міфічне злочинне угруповування, що узурпувало владу нарасіі, яке змушує бідних миролюбних кацапів вбивати українців. кацапи категорично проти війни, але ж змушують, що поробиш...
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14.10.2022 00:06 Ответить
Это понять можно было и раньше

Такое ощущение что он тоже верил в пропаганду рашки
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14.10.2022 00:32 Ответить
Верил, и выступал для них и говнофильмики про Сватов лепил.
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14.10.2022 02:04 Ответить
що ти кажеш...
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14.10.2022 00:45 Ответить
Наконец-то Зеленский стал говорить правильные вещи.
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14.10.2022 01:09 Ответить
Не прошло и 3года... А начиналось с того, что надо "только перестать стрелять"

Разрушено полУкраины, погибло десятки тысяч людей...
Как то слишком дорогой ценой запрлатили украинцы за прозрение некоторых очень, мягко говоря" неумных людей
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14.10.2022 01:49 Ответить
Это было неотвратимо. Мы могли бы лучше подготовиться, но это "если бы да кабы".
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14.10.2022 09:14 Ответить
Що в цьому вірного?
Можна подумати, що проблема тільки у *****, а не у росіянах.
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14.10.2022 02:01 Ответить
А он не диссертацию писал чтобы со всех сторон осветить проблему. Сказал то, что давно требовалось: не с кем там переговоры вести.
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14.10.2022 09:12 Ответить
А ЗЕ диссертацию и не смог бы написать, если уж на то пошло.

Дело какраз в том, что из его слов следует, что есть с кем.
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15.10.2022 01:28 Ответить
Задолбал уже своими изречениями, умник!
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14.10.2022 01:09 Ответить
Додік, вони і є росія.
Росія саме така і є від двірника до академіка. ***** просто виконує бажання цього скота.
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14.10.2022 02:00 Ответить
Расейский народ и взрастил этого упыря, за которого они голосовали и 20 лет поддерживали, и сейчас поддерживают.

Сдохнет этот упырь, они себе выберут такого же, если не хуже
Хотя хуже некуда
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14.10.2022 02:08 Ответить
Опять трусливые сказки про плохого царя и хороших русских. Это война на уничтожение. Если украинцы хотят существовать дальше они должны убить каждого "россиянина", уничтожить эту антизападную язву.
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14.10.2022 04:13 Ответить
Корреспондент Вашингтон Пост об украинцах в Киеве - их враг не Путин, а русские.

By https://www.washingtonpost.com/people/david-ignatius/ David Ignatius



"В минувшие выходные я побывал в Киеве. Во время поездки я постоянно задавал украинцам столь мучающий меня вопрос: вы ведете боевые действия против президента Владимира Путина или против самой России? И почти всякий раз я получал один и тот же непреклонный ответ: наш враг - Россия"

https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/10/11/ukrainians-war-define-enemy-putin-russia/
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14.10.2022 04:40 Ответить
Гениальный план Бзежинского удалось воплотить в жизнь уже после развала совка. А всего-то понадобился интернет и телевизор.
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14.10.2022 04:57 Ответить
А вот та группа, Патрушева, то другое.
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14.10.2022 06:36 Ответить
Знову цей маланець несе якусь дічь. Терористична група, яка привласнила росію це так званий "рускій нарот". Задля власної безпеки та безпеки усього людства необхідно ліквідувати так звану росію та денацифікувати насєлєніє кацапії
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14.10.2022 07:34 Ответить
та не сильно світ здригається, коли чує про згвалтованих діток, закатованих патріотів та воїнів жахливими тортурами рівня катівень інквізиції, про ями з безіменними трупами.....
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14.10.2022 08:05 Ответить
Цей недолугий все-таки любить "хАроших рюзьких" і мріє повернутися до них усім кварталом.
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14.10.2022 08:47 Ответить
В очко хутлєру зазирнути не вдалось, то тепер шариться по очима по інших кацапах, в якому ж гузні там мир є
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14.10.2022 08:53 Ответить
Росіянський народ є терористичний. Треба закон про скасування кримінальної відповідальності за ліквідацію росіянського терориста цивільним громадянином України!
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14.10.2022 09:02 Ответить
Какая террористическая группа, ЧТО он говорит! Это посыл россии, вы хорошие, а путин с кучкой террористов плохой, уберите его и будем дальше дружить домами! А десятки тысяч убитых и замученных украинцев ведь не лично путиным и его подельниками. а его стотысячной армией "хороших русских". Это приблизительно так, как виноваты не немцы во второй мировой, а Гитлер вместе с кучкой мерзавцев! И бегут они от мобилизации не потому, что против войны с Украиной,
а потому, что не хотят быть убитыми, до этого же поддерживали путина во всём, во всех убийствах

Я не знаю, от кого идёт эта провокация, но это провокация против Украины!
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14.10.2022 09:21 Ответить
Нельзя ,, присвоить,, страну где рабы и генетические уроды этого не хотят. Что бы не произошло в раше , ее граждане будут больше всего хотеть убивать, грабить, пить дармовую водку. Самой большой ошибкой Европы будет признать их людьми. Люди - умирают за свободу, свои права, имеют достоинство и совесть. Ни одного человека не пускать ни в одну нормальную страну , где есть человеческие ценности. Россия - это абсолютное зло, все до одного граждане Раши. Полная изоляция, полнейшая. Они все , включая попа - фашиста Гундяя - питаются кровью.
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14.10.2022 09:56 Ответить
а ця терористична група має фанати, це 90% жителів московії підтримують окупацію України, тобто ця не просто група, це країна.
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14.10.2022 11:12 Ответить
 
 