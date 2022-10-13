С этой террористической группой, которая присвоила себе Россию и развязала войну, – не о чем говорить, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 232-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Имеем мощный отклик от ПАСЕ – это первая международная организация, которая определила существующий в России режим как террористический. Очень важно, что это политический сигнал. Сигнал всем государствам – членам Совета Европы и всем государствам мира, связанным с этой террористической группой, присвоившей себе Россию и развязала самую страшную за 80 лет войну в Европе, – не о чем говорить.
Мир видит, что происходит. Знает цену тому фарсу, который Россия устроила на оккупированной территории под видом псевдореферендумов. 143 государства-члена ООН поддержали резолюцию, которая защищает базовые принципы Устава ООН и осуждает Россию за преступную попытку аннексии нашей территории. Это сегодня рекордное количество государств, поддерживающих Украину. Но я верю, что будет больше", – сказал Зеленский.
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толку не буде з цим мудрим нарідом...
ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому
ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339 https://www.bbc.com/russian/news-60525339
Но шото пошло не так...
він закидає що не буде розмовляти з путєном - а з навальним вони разом будуть танцювати в шоу для бидла.
Це ж вам не "как либо что"
Може ж будуть виконувать...
Президент Украины Владимир Зеленский подписал https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249 УКАЗ , которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 30 сентября. В нём говорится о невозможности вести переговоры с действующим президентом России Владимиром Путиным.
Решение СНБО было принято в ответ на аннексию Россией территорий Украины.
УКАЗ Зеленского был опубликован 4 октября.
https://www.golosameriki.com/a/ukraine-officially-refused-talks-with-vladimir-putin/6775053.html
или с Кадыровым (по старой дружбе)
Хоть не лезут никуда и диктатуры нет
Чтоб не натворили Слуги, у них на все есть ответ - виноват Порощенко
@Kochevenko
·
https://twitter.com/Kochevenko/status/1580609182142644225 2 ч
Нам терміново треба ще російських мобілізованих!
У нас Валєра голодний
@bryhynets
·
https://twitter.com/bryhynets/status/1580582113010585600 4 ч
РНБО 17 жовтня проводить тендер на розробку реєстру олігархів за ₴2900000
І правильно! А то все на дороги і на дороги! Аж люди вже сміються! Треба ж ще на щось мільйонів кинути!
А на зброю? Так є ж НАТО і волонтери! Вони все порішають!
А повиздихували б ви, сектанти секти Слуг
Такое ощущение что он тоже верил в пропаганду рашки
Разрушено полУкраины, погибло десятки тысяч людей...
Как то слишком дорогой ценой запрлатили украинцы за прозрение некоторых очень, мягко говоря" неумных людей
Можна подумати, що проблема тільки у *****, а не у росіянах.
Дело какраз в том, что из его слов следует, что есть с кем.
Росія саме така і є від двірника до академіка. ***** просто виконує бажання цього скота.
Сдохнет этот упырь, они себе выберут такого же, если не хуже
Хотя хуже некуда
By https://www.washingtonpost.com/people/david-ignatius/ David Ignatius
"В минувшие выходные я побывал в Киеве. Во время поездки я постоянно задавал украинцам столь мучающий меня вопрос: вы ведете боевые действия против президента Владимира Путина или против самой России? И почти всякий раз я получал один и тот же непреклонный ответ: наш враг - Россия"
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/10/11/ukrainians-war-define-enemy-putin-russia/
а потому, что не хотят быть убитыми, до этого же поддерживали путина во всём, во всех убийствах
Я не знаю, от кого идёт эта провокация, но это провокация против Украины!