Российская ракета упала у подъезда жилого дома в Запорожье и не разорвалась. ВИДЕО

Российская ракета упала у подъезда жилого дома в Запорожье и не разорвалась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места прилета опубликована в соцсетях.

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