РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11464 посетителя онлайн
Новости Видео Война
7 627 13

Битва за небо Украины: как ответить на воздушный террор Путина? | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня в 20:00 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" представит свое видение, как Украина должна ответить на воздушный террор со стороны РФ.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Задавайте ваши вопросы по этой ссылке. Бонус спонсорам – приоритетный ответ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Многолетняя война на уничтожение: к чему нужно готовиться Украине? | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

ПВО (2745) Бутусов Юрий (4358) дроны (3912)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
https://t.me/tZEinform/21431 tZEinform
Українськими підрозділами ЗС зафіксовано як мінімум 25 позицій на території Білорусі з яких ведется артилерійський і ракетний обстріл української території. Але наказу на протидію немає. Українска розвідка зафіксувала мінімум 30 запусків дронів-камікадзе з території Білорусі, але наказу вражати позиції запуску немає. На питання о штабів, відповідь одна - "це політичне рішення".
Тому питання до президента- хто прийняв це рішення, що дозволяє безкарно убивати українських громадян ?

https://t.me/tZEinform/21429 Ми ж все одно докопаємося до причин дивного мовчання Зеленского і К з приводу Лукашенко .
Тут щось не так...
показать весь комментарий
17.10.2022 20:28
+11
Питайте в Зеленського.
Бутусов вас не випускає чи що.
показать весь комментарий
17.10.2022 20:58
+9
Коли Україна вийшла з СРСР, то мала найщільніший (не найпотужніший) ЩИТ ППО. Відновлення щита почалося при порохові, потрійне кільце (умовно) навкололо Київа було відновлено напередодні приходження святого ЗЕ. Далі усе померло (ППО, ракетні програми!)

А далі... слухайте Бутусова! Але на забувайте про асфальт!
показать весь комментарий
17.10.2022 20:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бутусов постійно повторює, що війна буде довгою. Може хай би дав відповідь, як людям жити під час цієї довгої війни. Мене уже 8 місяців не пускає зелена шобла додому у Варшаву. Там моя сімя, житло, робота. Хай дасть відповідь, чому одним українцям можна бути за кордоном, а інших закрили як собак
показать весь комментарий
17.10.2022 20:10 Ответить
Питайте в Зеленського.
Бутусов вас не випускає чи що.
показать весь комментарий
17.10.2022 20:58 Ответить
Коли Україна вийшла з СРСР, то мала найщільніший (не найпотужніший) ЩИТ ППО. Відновлення щита почалося при порохові, потрійне кільце (умовно) навкололо Київа було відновлено напередодні приходження святого ЗЕ. Далі усе померло (ППО, ракетні програми!)

А далі... слухайте Бутусова! Але на забувайте про асфальт!
показать весь комментарий
17.10.2022 20:21 Ответить
https://t.me/tZEinform/21431 tZEinform
Українськими підрозділами ЗС зафіксовано як мінімум 25 позицій на території Білорусі з яких ведется артилерійський і ракетний обстріл української території. Але наказу на протидію немає. Українска розвідка зафіксувала мінімум 30 запусків дронів-камікадзе з території Білорусі, але наказу вражати позиції запуску немає. На питання о штабів, відповідь одна - "це політичне рішення".
Тому питання до президента- хто прийняв це рішення, що дозволяє безкарно убивати українських громадян ?

https://t.me/tZEinform/21429 Ми ж все одно докопаємося до причин дивного мовчання Зеленского і К з приводу Лукашенко .
Тут щось не так...
показать весь комментарий
17.10.2022 20:28 Ответить
Відвовідь проста і мабуть я з нею погоджуся( Не на часі 2й фронт(
Може я і усі інші помиляються!
ХЗ
показать весь комментарий
17.10.2022 20:41 Ответить
"неначасі" я не критикую, і одночасно не схвалюю.
Але от яка проблема: зроблену зраду пам'ятаю, не може вона забутися, ніяк! А що вже казати за наслідки цієї зради, якщо вони он, чи не на кожному кроці...
показать весь комментарий
17.10.2022 20:55 Ответить
А до чого тут Зе?? Ви ж прекрасно знаєте, хто керує політикою у країні, що це за группа нахабних негідників при ньому. А оце зелене чудо тільки стрибає під їх дудку та шльопає язиком з екрану щодня.
показать весь комментарий
17.10.2022 23:19 Ответить
Дійсно, при чому тут блазень, якого обрав наш мудрий нарід. Хіба очі не бачили кого обирають.
показать весь комментарий
18.10.2022 07:25 Ответить
Ні, Зе теж має голос і є формальним лідером. Тому з нього треба питати, чому тримає коло себе пройдисвітів та неуків типу Єрмака, Арахамії, Брагаря, Безуглої, Татарова, Шефіра та іншої нечисті із зрадливої "зеленої""команди"...
показать весь комментарий
18.10.2022 12:17 Ответить
Бо єрмак не дав дозволу.
показать весь комментарий
18.10.2022 07:27 Ответить
Є така ПОСЛОВИЦЯ, шо КЛИН, КЛИНОМ ВИБИВАЮТЬ, а не проханнями, розмовами-переговорами, скавчанням та погрозами...!!!
Усі прикордонні з Україною територія підоросії Білгородська, Курська, Брянська, року
Ростовська області мають на 5-15 кілометрів цілий час МІНУВАТИСЯ та ЗАСИПАТИСЯ противопіхотними ПФМ-С, МОН-50, МОН-100 та легкими касетними мінами типу ПОМ-3 з дронів та ІНШИХ повітряних засобів та теж усякими забороненими засобами, що використовують ці кремлядські підороси....!!!
НА ТЕРОР, ТРЕБА ВІДПОВІДАТИ ДЕСЯТИКРАТНИМ ТЕРОРОМ...!!!
ОСЬ ТАК І ВИБИВАЮТЬ КЛИН, КЛИНОМ...!!!
Усі електро-підстанції, газорозподільні вузли, водопідкачуючі станції, усі військові частини та обєкти, Ж/Д мости, вузлові станції, дорожні мости, вежі мобільного звязку та радіопередач, очищувальні споруди та магістральні дороги котрі ведуть до кордону з УКРАЇНОЮ, мають теж бути піддані бомбардуванню та мінуванню у нічні часи з 22,0 до 5,0 години ранку, 7 днів на тиждень, 30 днів на місяць ...!!!
Уся кацапоморда маскальська мерзота підоросії має відчути "кайф" проживання у цих районах та областях, що граничать з УКРАЇНОЮ...!!!
ТАК УСЯ УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА ЗГІДНА, ЩОБ УРЯД ПЕРЕВІВ УСЮ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ НА ВІЙСЬКОВІ РЕЙСИ...!!!
ЩОБ УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА КЛЕПАЛА ВІЙСЬКОВУ ЗБРОЮ ДЛЯ ЗСУ ДЕНЬ ТА НІЧ...!!!
ДО ТИХ ПІР ПОКИ БУДУТЬ ЗВІЛЬНЯТИ УСЮ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ДО МЕЖ ЛЮТОГО 1919 року...!!!А ТЕРИТОРІЮ кацапів, підоросію БУДУТЬ ПАЛИТИ ТА ЗНИЩУВАТИ, АЖ ДО УРАЛЬСЬКИХ ГІР ТА АРХАНГЕЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ БАЙСТРЮКІВ...!!!
УСЯ спалена та викорчована територія підоросії до вище вказаних меж має бути уся ретельно замінована на 10 століть...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ...!!!
СМЕРТЬ УСІМ ПІДОРОСАМ...!!!
показать весь комментарий
18.10.2022 10:16 Ответить
сегодня у Невзорова была отличная идея размещения на энергетических объектах Украины русских военнопленных -- она вполне актуальна, и в этом нет нарушения Женевской конвенции т.к. это не военные объекты а социалка -- разместить военнопленных и обеспечить 24-часовую трансляцию в Интернете стоит 2 копейки (две камеры слежения) -- как прецедент, действия англичан во Вторую Мировую, которые официально сообщали гитлеровцам о размещении на определенных объектах пленных солдат и офицеров Вермахта -- и немцы меняли вектора атак -- за командование РФ впрочем не поручусь, но хоть какую-то пользу принесут
показать весь комментарий
24.10.2022 01:01 Ответить
 
 