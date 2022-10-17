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"Сбили? - Нет", - кадры с российским пилотом, выпрыгнувшим из неисправного самолета, который врезался в жилой дом. ВИДЕО

В сети появились кадры с выпрыгнувшим с парашютом российским пилотом, а его Су-34 врезался в жилой дом в Ейске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры с пилотом распространяются в соцсетях.

Смотрите: Момент попадания самолета Су-34 в жилой дом в российском Ейске. ВИДЕО

Также смотрите: Минобороны РФ подтвердило, что Су-34 разбился в Ейске. ВИДЕО

авиакатастрофа (1722) россия (95526) самолет (3591)


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Топ комментарии
+78
"брат" півбудинку розхерачив

ну то таке
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17.10.2022 21:25
+68
А пілотам респект, коли почали падати у найгустіший мікрорайон скерували, одразу видно професіоналів
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17.10.2022 21:24
+57
Збили? Кацапи вже геть перелякані, усюди їм збиття мариться. Ну це добре.
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17.10.2022 21:24
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Страница 3 из 3
БК. Топливо там тоже было нормально
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17.10.2022 22:33 Ответить
Я не верю в УТП с таким количеством топлива и БК, скорее всего.
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17.10.2022 22:53 Ответить
Короче приземлился тоже, но частично и немного зажарился. На сантиметра 3-4. Потерь нет.
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17.10.2022 22:31 Ответить
Ну, шоб не промахнулся... хотя он же штурман, не должен
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17.10.2022 22:33 Ответить
Дезертировал, *****?!
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17.10.2022 23:45 Ответить
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17.10.2022 22:19 Ответить
какие то неправильные кацапы...предложили помощь братану за то что он расхерячил почти весь дом...думаю попозже они и прикандечат его..
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17.10.2022 22:25 Ответить
Гарно впав. Маю надію що багато кацапів здохло.
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17.10.2022 22:25 Ответить
- Збілі?
- Нєт😂 Я сдєлал отріцатільний взльот🤦
*** це шедевр
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17.10.2022 22:25 Ответить
Завтра у скабеевой скажут, что это была трагедия, но мы то знаем, что это была не трагедия, это был прото праздник какой-та!!!
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17.10.2022 22:30 Ответить
Є така "весела пісенька" софкоїдних часів :

"Путь город пАгібнєт ,
Путь город пАгібнет.
Но жопу свою ми спасьом" !
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17.10.2022 22:33 Ответить
Срочно дать ему новый самолёт и пусть повторит на Бис
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17.10.2022 22:37 Ответить
-Сбили?!!
-Нет, я камикадзе путлера!
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17.10.2022 22:39 Ответить
"Работайте,братья!"
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17.10.2022 22:41 Ответить
Летчик, обосрался и не встает, потому что боеприпасы еще не догорели.
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17.10.2022 22:41 Ответить
ну ось і ясно хто тепер брат кубанським кацакам
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17.10.2022 22:42 Ответить
Від мешканців Єйська-дуже велика подяка путіну-*****!
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17.10.2022 23:00 Ответить
Дрон-кацапідзе прилетів точно в ціль.
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17.10.2022 23:03 Ответить
русостервятник бросил самолет, который взорвал жилой дом и убил кучу ватников, потенциальных чмобиков. Песня "Первым делом самолеты" не сработала, а помощь ВСУ существенная экономия минимум одного стингера и предотвращение разбомбленной инфраструктуры в Украине. Ведь могут, если захотят. Вечная слава пилоту северных варваров !!!
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17.10.2022 23:09 Ответить
Там все намного проще, *****... этих кацапоДЛБ учи-учи - одни двойки... Какой дурак в понедельник, еще и с бодуна, садится за кэрмо самолета.
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17.10.2022 23:30 Ответить
Как феерично! Улыбнуло) Кацапская сволота летела с боекомплектом- это слышны их взрывы
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17.10.2022 23:27 Ответить
Звання героя расеї треба присвоїти зальотчику. Стільки орків замочив одним зальотом
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17.10.2022 23:41 Ответить
А где второй выродок?
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17.10.2022 23:43 Ответить
Дык , это и был второй. У первого синдром Гастелло за поцанов обострился.
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17.10.2022 23:47 Ответить
...первый на уклонистов наехал.
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17.10.2022 23:48 Ответить
А чого зразу виродок? Непоганий такий "дядько", ви проти щоб таких на росії було більше?
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18.10.2022 01:01 Ответить
Во-во, побільше б таких хлопців! Щастя-здоров'я-довгіє літа!
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18.10.2022 01:59 Ответить
1. В тренировочном самолете всегда есть второй пилот- опытный инструктор. Куда он смотрел ? Или там старый дед- инсультник, а остальные кто помоложе уже все на войне.
2. Какого х.. вообще курс над жилым районом проложили ? или там аэродром так по дебильному сделан ?
3. Перед тем, как самолет упал - была вспышка на борту. Или что- то взорвалось внутри самолета (двигатель, БК, техник - шпион бомбу подсунул). После взрыва самолет мог превратиться в неуправляемый кирпич. Или это мог кто- то из ПЗРК шмальнуть.
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18.10.2022 00:50 Ответить
Самолёт Су-34... истребитель-бомбардировщик. Два члена экипажа...Командир и штурман. Вспышки на борту перед падением.. срабатывание катапульты двух покинувших самолёт. Сотни аэродромов со взлётом и посадкой над жилыми кварталами.
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18.10.2022 01:11 Ответить
путин говорил "мы адин нарот", пилот подумал накуя далеко лететь,покуй кого убивать. А с другой стороны, он показал расеянам что творится в Украине...
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18.10.2022 00:57 Ответить
Дотянем до дома, решили друзья...
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18.10.2022 01:42 Ответить
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18.10.2022 06:14 Ответить
Правильно! Если "один народ" - зачем далеко лететь? ***.л в ближайший дом - и порядок.
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18.10.2022 01:58 Ответить
Так ось він який - "хароший русский"
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18.10.2022 05:54 Ответить
Херой, однако!
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18.10.2022 07:16 Ответить
Котиков жалко... А так ,быстро бумеранг долетел.
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18.10.2022 07:31 Ответить
Че надо?Добить #удака!
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18.10.2022 07:41 Ответить
не сбили, все так и задумано. натаскивали на гражданские постройки.
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18.10.2022 07:46 Ответить
" А город подумал учения идут..." как в старой песне.Господь очень быстро сравнивает счет.Можно называть это кармой,обраткой,как угодно....За все надо платить кацапы .Война уже в Ейске.
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18.10.2022 08:32 Ответить
а может ему жена с ашотом изменяла? )) диды тоже так делали
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%90%D0%BD-2_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Таран_самолётом_Ан-2_дома_в_Новосибирске
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18.10.2022 10:19 Ответить
Це наш варіант Шахіда ...
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18.10.2022 12:42 Ответить
Задание выполнено. Правда есть нюансы(с)
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18.10.2022 15:16 Ответить
- Брат ты как?
А в ответку:
-Слава Україні! Слава Нації і ******* кацапській *********!
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20.10.2022 08:50 Ответить
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