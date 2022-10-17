"Сбили? - Нет", - кадры с российским пилотом, выпрыгнувшим из неисправного самолета, который врезался в жилой дом. ВИДЕО

В сети появились кадры с выпрыгнувшим с парашютом российским пилотом, а его Су-34 врезался в жилой дом в Ейске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры с пилотом распространяются в соцсетях.

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