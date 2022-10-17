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Новости Видео Агрессия России против Украины Обмен пленными Война
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Среди возвращенных из плена есть попавшие к россиянам задолго до полномасштабного вторжения, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к гражданам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение размещено в официальном фейсбуке Зеленского.

"Утро новой российской террористической атаки. Часы разбора завалов и ликвидации последствий ударов. Вечер боев за Украину и новостей для Украины.

Завершился очередной этап освобождения наших людей из российского плена: удалось вернуть 108 украинок – офицеров, сержантов, рядовых. Армия, ВМС, терроборона, Нацгвардия, пограничницы. 96 – военнослужащие, из них 37 эвакуированы из "Азовстали". 12 – гражданские.

Также смотрите: Украина вернула из плена 108 женщин, среди которых 37 эвакуированных из "Азовстали". ВИДЕО

Есть среди освобожденных и те, кого захватили в плен еще задолго до полномасштабной войны. Мы ни о ком из наших не забываем – всех должны вернуть. И вернем.

Я благодарю всех причастных за этот успех, а также благодарю всех тех, кто пополняет наш обменный фонд, кто обеспечивает взятие врагов в плен. Чем больше российских пленных у нас будет, тем быстрее мы сможем освободить наших героев.

Сделаем все для победы Украины. Вечная слава всем нашим воинам! Вечная слава нашему крепкому народу!"

Также читайте: Из плена освободили военного медика из "Азовстали", которую россияне во время эвакуации разлучили с ребенком

Зеленский Владимир (20362) плен (2609) пленные (2139)


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Топ комментарии
+22
Не навантажуй своїми відосиками електромережі і вимкни свій марафон.
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17.10.2022 22:45
+18
зараз у Києві тривога знову - напевно трохи некамільфо викладати цьому ідіоту видосики адже всі знають що він три свої роки перед вторгненням вбивав оборонку, включаючи ППО
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17.10.2022 22:54
+15
Пусть расскажет почему строил дороги а не ракеты и дроны.
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17.10.2022 22:51
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Не навантажуй своїми відосиками електромережі і вимкни свій марафон.
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17.10.2022 22:45 Ответить
то буба згадав ,як безлера смішив?
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17.10.2022 22:48 Ответить
Пусть расскажет почему строил дороги а не ракеты и дроны.
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17.10.2022 22:51 Ответить
зараз у Києві тривога знову - напевно трохи некамільфо викладати цьому ідіоту видосики адже всі знають що він три свої роки перед вторгненням вбивав оборонку, включаючи ППО
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17.10.2022 22:54 Ответить
Тебя бы поменять вместе с елдаком на на наших пленных
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17.10.2022 22:56 Ответить
А чого на тобі нема сідини, тобі шо все по...ую...
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17.10.2022 23:16 Ответить
Це в нормальних людей душа болить і голова сивіє, а у нього все навантаження іде на памперси
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17.10.2022 23:34 Ответить
Вот к чему этот ежедневный ********? Ценой в миллионы гривен за счёт налогоплательщиков. Как прекратить это дурогонтство в стиле 95-го квартала? Х¥ем бы ещё раз на рояле сбацал для обольщения публики, идиота оно кусок.
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17.10.2022 23:30 Ответить
Ви ні панимаєтє! А как жє піар? Нужно напамінать людЯм кто прізідєнт.
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17.10.2022 23:36 Ответить
Феерический идиот, который гордится этим. Причём тут он, шаромыжников криворогульский, если все дела по обмену делает ГУР? Примазанец тупой. Ноги хочу об эту гниду вытереть.
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17.10.2022 23:36 Ответить
Він лише клоун і не більше.
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17.10.2022 23:42 Ответить
А я все ждал , когда ж он свой пятак всунет. Как позитивное событие , шоумен тут как тут. Как обьяснить народу , что же вы собираетесь делать с иранскими дронами , с разрушением инфраструктуры, ответные действия нашей страны , тут у него язык в попе .
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18.10.2022 07:27 Ответить
Завязывай с видосиками, гнида! Экономь электроэнергию. Скоко ж бабла на содержание его (ж)ОПы уходит в пустую. Это ж скоко всего можно было для ЗСУ купить!
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18.10.2022 08:21 Ответить
Тупой бубочка не считает захват Крыма и 2х областей в 2014 полномасшт вторжением!
Идиота кусок.
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18.10.2022 14:27 Ответить
Хто ще дивиться твою монотонну гундьож з суфлера???Пора вже твої "традиційні зверненя" трмансформувати в нетрадиційні.Азбука морзе болтом по роялю.
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18.10.2022 14:57 Ответить
 
 