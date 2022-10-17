Среди возвращенных из плена есть попавшие к россиянам задолго до полномасштабного вторжения, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к гражданам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение размещено в официальном фейсбуке Зеленского.

"Утро новой российской террористической атаки. Часы разбора завалов и ликвидации последствий ударов. Вечер боев за Украину и новостей для Украины.

Завершился очередной этап освобождения наших людей из российского плена: удалось вернуть 108 украинок – офицеров, сержантов, рядовых. Армия, ВМС, терроборона, Нацгвардия, пограничницы. 96 – военнослужащие, из них 37 эвакуированы из "Азовстали". 12 – гражданские.

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Есть среди освобожденных и те, кого захватили в плен еще задолго до полномасштабной войны. Мы ни о ком из наших не забываем – всех должны вернуть. И вернем.

Я благодарю всех причастных за этот успех, а также благодарю всех тех, кто пополняет наш обменный фонд, кто обеспечивает взятие врагов в плен. Чем больше российских пленных у нас будет, тем быстрее мы сможем освободить наших героев.

Сделаем все для победы Украины. Вечная слава всем нашим воинам! Вечная слава нашему крепкому народу!"

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