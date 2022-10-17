Среди возвращенных из плена есть попавшие к россиянам задолго до полномасштабного вторжения, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к гражданам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение размещено в официальном фейсбуке Зеленского.
"Утро новой российской террористической атаки. Часы разбора завалов и ликвидации последствий ударов. Вечер боев за Украину и новостей для Украины.
Завершился очередной этап освобождения наших людей из российского плена: удалось вернуть 108 украинок – офицеров, сержантов, рядовых. Армия, ВМС, терроборона, Нацгвардия, пограничницы. 96 – военнослужащие, из них 37 эвакуированы из "Азовстали". 12 – гражданские.
Есть среди освобожденных и те, кого захватили в плен еще задолго до полномасштабной войны. Мы ни о ком из наших не забываем – всех должны вернуть. И вернем.
Я благодарю всех причастных за этот успех, а также благодарю всех тех, кто пополняет наш обменный фонд, кто обеспечивает взятие врагов в плен. Чем больше российских пленных у нас будет, тем быстрее мы сможем освободить наших героев.
Сделаем все для победы Украины. Вечная слава всем нашим воинам! Вечная слава нашему крепкому народу!"
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Идиота кусок.