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Украинские бойцы взяли в плен двух россиян: "Рязань, Липецк – джекпот вы выиграли. Два дня на фронте и уже у нас". ВИДЕО
Украинские воины взяли в плен двух российских чмобиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видеозаписи, которую бойцы опубликовали в соцсетях, чмобики попали в плен на второй день своего пребывания на фронте. Один из них мобилизован из Липецка, другой – из Рязани.
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+32 Stanislav Bryzhyk
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Буде дуже непросто годувати цих гнід в умовах блекауту.
Во вторых это удар по репутации украинцев с долгосрочными последствиями.
Даже шутить так не стоит.
Це війна, а не благородна дуель двох мушкетерів з книжки негра.
Або ми залякаємо, замордуємо і переможемо ворога, або ворог залякає, замордує і переможе нас.
Я не от одного эксперта не слышал, что для победы в войне надо резать глотки пленным
Може тобі б повоювати краще - заодно зрозумієш навіщо потрібні полонені
кінчайте іх там.. шкода кулі
Ну и рожи у них. Похоже ***** уже гребёт в армию всех бомжей, которые находится под рукой.
Чмобіков кидають м'ясом, щоб заощадити професійні війська.
Плюс м'ясом кидають деяку невелику частину, основну масу таки тренують на полігонах.
Зима буде дуже важкою. Готуються повторити 24.02 у повному обсязі.
Так збережемо своїх хлопців!
"кацап понимает только сапогом в рыло"