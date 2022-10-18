Украинские бойцы взяли в плен двух россиян: "Рязань, Липецк – джекпот вы выиграли. Два дня на фронте и уже у нас". ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен двух российских чмобиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видеозаписи, которую бойцы опубликовали в соцсетях, чмобики попали в плен на второй день своего пребывания на фронте. Один из них мобилизован из Липецка, другой – из Рязани.

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