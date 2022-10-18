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Новости Видео Война Мобилизация в РФ
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Украинские бойцы взяли в плен двух россиян: "Рязань, Липецк – джекпот вы выиграли. Два дня на фронте и уже у нас". ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен двух российских чмобиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видеозаписи, которую бойцы опубликовали в соцсетях, чмобики попали в плен на второй день своего пребывания на фронте. Один из них мобилизован из Липецка, другой – из Рязани.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чмобики армии РФ показали экипировку: "Бронежилеты страйкбольные – защищают от пневматики. Каски китайского образца – происхождения непонятного". ВИДЕО

армия РФ (19224) пленные (2139)


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Топ комментарии
+32
Ви умнічки, але нащо? Зарізали та в канаву, де орку саме й місце.
Буде дуже непросто годувати цих гнід в умовах блекауту.
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18.10.2022 12:01
+27
Обменный фонд. Возможно в будущем с десяток таких получится обменять на одного нашего воина. Потому что сами по себе они нах никому не нужны, даже своим бабам...
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18.10.2022 12:04
+14
А чого мені собі не вірити? Знаєте куди дівся перший знаменитий чмобік? Не повірити але його обміняли? Якщо назбирати таких декілька десятків і дати знати рідним то вже будуть потрібні.
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18.10.2022 12:07
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Які є -- поскребли по сусєках .
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18.10.2022 12:00 Ответить
В них КВАРТИРИ є, квартири, машини, дачі ? Хай переписують. Потім вся росейське нерухомість буде в державній власності України. Хай приносять вигоду.
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18.10.2022 12:33 Ответить
Якщо і є машина, то тільки для стрижки, а замість дачі - п**да ледача.
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18.10.2022 17:04 Ответить
Ви умнічки, але нащо? Зарізали та в канаву, де орку саме й місце.
Буде дуже непросто годувати цих гнід в умовах блекауту.
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18.10.2022 12:01 Ответить
Обменный фонд. Возможно в будущем с десяток таких получится обменять на одного нашего воина. Потому что сами по себе они нах никому не нужны, даже своим бабам...
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18.10.2022 12:04 Ответить
Ви самі собі вірите? Кому вони треба?
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18.10.2022 12:05 Ответить
А чого мені собі не вірити? Знаєте куди дівся перший знаменитий чмобік? Не повірити але його обміняли? Якщо назбирати таких декілька десятків і дати знати рідним то вже будуть потрібні.
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18.10.2022 12:07 Ответить
Нам главное выиграть войну. После войны все равно всех на всех обменяют. В противном случае война не может быть закончена пока последний пленный не вернется домой.
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18.10.2022 12:09 Ответить
Ну да. Это же не кадыровцы. Тех надо в плен. Потом на видео снять как их ипьйот настоящий толстый украинский хряк в загоне для свиней. Потом можно менять. А следом ролик на мыло всему аулу.
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18.10.2022 12:08 Ответить
Имонно чтобы ети два пид*ра трахнули кадыр-овца на камеру за ето и просто так их можно отпустить. А кадыр-овцам распространить ето видео для *стимула* ехать воевать в Украину. Ато пока что между кадыр-овцами ходят слухи что украинцы их берут в плен и сразу обменивают так что им нечего бояться. А вот когда кадыр-овец будут позорить на весь аул что даже ихним семьям и родственникам придутся выезжать из чечни с позором, тогда они задумаются стоит ли ехать в Украину
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18.10.2022 12:16 Ответить
Ка-дыр-овца садить в загон к днр-овцам. Дать им телефон. И он уже знают что делать дальше с ним.
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18.10.2022 13:00 Ответить
Когда всех наших обменяют, то можно и так. Что бы на них пипифакс не переводить.
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18.10.2022 12:30 Ответить
Во первых это военное преступление за которое с большой вероятностью посадят после войны.
Во вторых это удар по репутации украинцев с долгосрочными последствиями.
Даже шутить так не стоит.
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18.10.2022 13:17 Ответить
А то що? пуцєн нападе?
Це війна, а не благородна дуель двох мушкетерів з книжки негра.
Або ми залякаємо, замордуємо і переможемо ворога, або ворог залякає, замордує і переможе нас.
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18.10.2022 13:21 Ответить
В цивилизованном мире к казням военнопленных относятся крайне негативно. Это в итоге повлияет на иностранную помощь и на отношению к украинцам заграницей.
Я не от одного эксперта не слышал, что для победы в войне надо резать глотки пленным
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18.10.2022 13:53 Ответить
Мордувати легко, для цього мізків не треба.
Може тобі б повоювати краще - заодно зрозумієш навіщо потрібні полонені
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18.10.2022 16:05 Ответить
ви думаете що цих ублюдків хтось буде міняти?
кінчайте іх там.. шкода кулі
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18.10.2022 12:02 Ответить
Не можна. Треба усе ж дотримуватися Женевської конвенції про правила ведення сухопутної війни.
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18.10.2022 12:08 Ответить
а вони нехай з того світу в спортлото напишуть...
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18.10.2022 12:09 Ответить
все можна якщо осторожно
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18.10.2022 12:11 Ответить
Знаєте, не обов'язково про все-все-все повідомляти всіх-всіх-всіх.
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18.10.2022 12:11 Ответить
Абсолютно непотрібна річ. Оці чмобики чи зеки. Ніхто за них нічого не дасть на обмін. Вони нікому не потрібні. Може щось копати чи підмітати будуть.
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18.10.2022 12:05 Ответить
Чистокровные ****** прямо в точку.
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18.10.2022 12:07 Ответить
рязанская морда
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18.10.2022 12:07 Ответить
***** уже елиту бросил против Украины. За них хоть что то дадут? Может на удобрение лучше их
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18.10.2022 12:07 Ответить
навіщо те біосміття брати у полон? ***** його на обмін не візьме, навіть якщо доплатити.
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18.10.2022 12:12 Ответить
Если два дня до плена джекпот, то как назвать то когда до фронта сразу с поезда в плен? Уверен что такое тоже будет

Ну и рожи у них. Похоже ***** уже гребёт в армию всех бомжей, которые находится под рукой.
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18.10.2022 12:15 Ответить
Нічого особливо доброго в тому немає.
Чмобіков кидають м'ясом, щоб заощадити професійні війська.
Плюс м'ясом кидають деяку невелику частину, основну масу таки тренують на полігонах.
Зима буде дуже важкою. Готуються повторити 24.02 у повному обсязі.
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18.10.2022 12:19 Ответить
содержать это быдло тратить народные деньги...в расход и все дела
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18.10.2022 12:18 Ответить
Тупа мобілізація і швидка утилізація породжує страх в кацапів, тому рипатися і далі проти Ху*ла не будуть, покірно будуть іти на убій
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18.10.2022 12:24 Ответить
бойцы выполняют приказ
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18.10.2022 12:21 Ответить
Лугандония пришла в Рашку гребут всякий сброд.
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18.10.2022 12:21 Ответить
Той чмобік, що з Ліпецка мобілізований через Пороха, фабрику закрили і втратив бронь)
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18.10.2022 12:21 Ответить
Какой то некачественный обменный фонд. Может Кулебе пора ставить вопрос к партнерам о хранении на территории ЕС данных чмобиков, так как их скоро девать некуда.
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18.10.2022 12:21 Ответить
Давно пора,судя по заявлению зезидента " их тысячи!".
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18.10.2022 14:52 Ответить
В них квартири є? Хай переписують. Потім вся росейське нерухомість буде в державній власності.
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18.10.2022 12:28 Ответить
Друга армія в світі.
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18.10.2022 12:33 Ответить
"чистокровні п#дари". Різань, ліпєцк. Тамбова нєхватаєт.
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18.10.2022 12:34 Ответить
Були в нас в часті ліпєцкі , точно що підари . Стукачі і рвачі ще ті . Після приказа на ДМБ рвали на сержантські лички і стучали шо командири оху......їв@ли . Отакі ліпєцкі
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18.10.2022 12:34 Ответить
чистокровні кацапи - підари, цвіт і еліта кацапської нації. іншими словами - біосміття.
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18.10.2022 13:57 Ответить
Мля, вони ще й по чистоті крові відрізняються.
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18.10.2022 14:10 Ответить
Життя дійсно їм джекпот підсунуло. Краще у полоні ніж проти ЗСУ.
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18.10.2022 14:30 Ответить
Тим більш їх відгодують,інші побачать,і теж захочуть.
Так збережемо своїх хлопців!
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18.10.2022 14:57 Ответить
Треба робити Брудні-Плутонієві бомби, як що в разі в рашке захочуть робити те чого не треба, ВПЛУПИТИ ПО МОСКВІ, да так шоб аж Кремль Світівся від гамма випромінювання. на 100 років перетворити мокву в ченобиль. Плутонію в Україні дохєра. а ці роботяги сгодилися б шоб носити плутоній куди треба.
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18.10.2022 14:32 Ответить
Мочити їх може й не треба, догожуючи ЄС, але пики замарафетити необхідно!!

"кацап понимает только сапогом в рыло"
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18.10.2022 14:44 Ответить
Хоч від'їдяться на українскому їдлі. При обміні - буде реклама "здався - наївся".
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18.10.2022 14:55 Ответить
Чистокровные гавноеды
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18.10.2022 15:43 Ответить
Краще укокошить їх потихеньку, щоб ніхто не бачив...
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18.10.2022 16:11 Ответить
от і молодці,бач які великодушні! тепер їх на чисті простині,в табір-санаторій,200 гр м"яса/добу,масла,сметани їм,круп,кави тощо. тепло щоб було,опалення треба. Червоний Хрест дуже слідкуватиме чи не порушені їх права. а ми тут без опалення,світла,води,під Шахідами і так пересидимо,Червоному Хресту на нас ПХ....😇
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18.10.2022 18:31 Ответить
останні два слова дуже правельні.
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18.10.2022 21:32 Ответить
Це старе відео,на молнії є свіже з 12 кацапами.
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28.10.2022 16:27 Ответить
 
 