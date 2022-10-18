Появились первые фото и видео разорванной трубы "Северного потока" на дне моря. ВИДЕО+ФОТО
Операторы глубоководного дрона норвежской компании Blueye Robotics сделали снимки одной из точек разрыва трубы газопровода "Северный поток-1" на дне Балтийского моря.
Фото опубликовало издание Expressen, сообщает Цензор.НЕТ.
Снимки сделаны на глубине 75-76 метров. Подводная камера зафиксировала повреждение трубы, разорванной во время предполагаемой диверсии.
На одном из кадров виден почти ровный разрыв газопровода, словно трубу распылили надвое. Также видна пустая траншея, из которой выброшено в результате взрыва около 50 м трубы.
Напомним, ранее стало известно, что, изучив снимки повреждений на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", немецкие следователи выяснили, что такие истоки могли возникнуть только в результате взрыва.
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Что ясно видно на видео и фото.
Это можно сделать через так называемые "гантели", которые прокачивают по трубе и в которые можно положить взрывчатку.
"гантели" - это технический термин для некой пробки или перемычки, которую можно под давлением прокачивать по трубе. Так например разделяют разные фракции нефти при перекачке.
"гантели" могут закладывать только со стороны мокшании.
Эти фото и видео - очередной скандал - ждите.
включи мозгі... але краще не включай - а то ще шось пукнеш не то
Игра в шахматы многому учит . Они думали про шантаж ЕС И НАТО всегда .
Я когда-то высказала мысль , что они сделают теракт на трубе , когось обвинят , и потом потребуют свою охрану трубе . Это им даст возможность поставить под контроль Балтику , как Азов. Так шо взрыв был запланирован при строительстве . Они только кнопку нажали
Лавров из-за санкций перегрыз
Восновок : Пуйло сам підірвав власну трубу щоб не платити неустойку за недопоставку з власної дурості європецям газу.
Тепер Газпром ця імітація форсмажора не спасе від багатомільярдних пеней і штрафів.
Закладаєш на впуск - подаєш тиск - прокачуєш до потрібної точки - взриваєш.
Don't you understand Ukrainian?
Guys above explain as simple as 2x2 version that russia just needed the cause to set their guard control in Baltic sea as they did in Azov Sea.
Quite reasonable version to my opinion.