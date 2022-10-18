Появились первые фото и видео разорванной трубы "Северного потока" на дне моря. ВИДЕО+ФОТО

Операторы глубоководного дрона норвежской компании Blueye Robotics сделали снимки одной из точек разрыва трубы газопровода "Северный поток-1" на дне Балтийского моря.

Фото опубликовало издание Expressen, сообщает Цензор.НЕТ.

Снимки сделаны на глубине 75-76 метров. Подводная камера зафиксировала повреждение трубы, разорванной во время предполагаемой диверсии.

На одном из кадров виден почти ровный разрыв газопровода, словно трубу распылили надвое. Также видна пустая траншея, из которой выброшено в результате взрыва около 50 м трубы.

Напомним, ранее стало известно, что, изучив снимки повреждений на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", немецкие следователи выяснили, что такие истоки могли возникнуть только в результате взрыва.

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