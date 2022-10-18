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Появились первые фото и видео разорванной трубы "Северного потока" на дне моря. ВИДЕО+ФОТО

Операторы глубоководного дрона норвежской компании Blueye Robotics сделали снимки одной из точек разрыва трубы газопровода "Северный поток-1" на дне Балтийского моря.

Фото опубликовало издание Expressen, сообщает Цензор.НЕТ.

Снимки сделаны на глубине 75-76 метров. Подводная камера зафиксировала повреждение трубы, разорванной во время предполагаемой диверсии.

На одном из кадров виден почти ровный разрыв газопровода, словно трубу распылили надвое. Также видна пустая траншея, из которой выброшено в результате взрыва около 50 м трубы.

Напомним, ранее стало известно, что, изучив снимки повреждений на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", немецкие следователи выяснили, что такие истоки могли возникнуть только в результате взрыва.

Также читайте: После взрывов на "Северных потоках" и вероятной диверсии на железной дороге Германия усиливает защиту объектов критической инфраструктуры

Появились первые фото и видео разорванной трубы Северного потока на дне моря 01
Появились первые фото и видео разорванной трубы Северного потока на дне моря 02
Появились первые фото и видео разорванной трубы Северного потока на дне моря 03

фото (1359) Северный поток (1449)


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Топ комментарии
+20
Кацапи могли заранее ещё при строительстве заложить такие моменты
Игра в шахматы многому учит . Они думали про шантаж ЕС И НАТО всегда .
Я когда-то высказала мысль , что они сделают теракт на трубе , когось обвинят , и потом потребуют свою охрану трубе . Это им даст возможность поставить под контроль Балтику , как Азов. Так шо взрыв был запланирован при строительстве . Они только кнопку нажали
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18.10.2022 12:57
+14
Скоріш всього - був намотаний детонуючий шнур (Не виключено - щось типу шнура з системи дистанційного розмунування УР-77 "Метеорит") І накладали прямо по зварному шву
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18.10.2022 12:51
+14
на фото і відео чітко видно що краї труби вивернуті наружу, а значить вибух був з середини. Якби вибух був зовні то труба була б вигнута в середину.
Восновок : Пуйло сам підірвав власну трубу щоб не платити неустойку за недопоставку з власної дурості європецям газу.
Тепер Газпром ця імітація форсмажора не спасе від багатомільярдних пеней і штрафів.
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18.10.2022 13:01
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Скоріш всього - був намотаний детонуючий шнур (Не виключено - щось типу шнура з системи дистанційного розмунування УР-77 "Метеорит") І накладали прямо по зварному шву
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18.10.2022 12:51 Ответить
А варили рукожопі.
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18.10.2022 12:57 Ответить
Не знаю! Я у зварюванні - не спеціаліст А от у самому процесі подібного роду вибухів (перебиванні силових кабелів, трубопроводів, несучих та опорних балок, та інших подібних речей) - трішки "шурупаю"
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18.10.2022 13:08 Ответить
Все теперь ясно - взрыв ИЗНУТРИ, как и предсказывали.
Что ясно видно на видео и фото.
Это можно сделать через так называемые "гантели", которые прокачивают по трубе и в которые можно положить взрывчатку.
"гантели" - это технический термин для некой пробки или перемычки, которую можно под давлением прокачивать по трубе. Так например разделяют разные фракции нефти при перекачке.
"гантели" могут закладывать только со стороны мокшании.
Эти фото и видео - очередной скандал - ждите.
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18.10.2022 15:08 Ответить
то що, 50 м труби на "гантелях" поїхало чи "змій горинич" утяг?
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18.10.2022 23:01 Ответить
50 метрова гантеля з вибухівкою на двох кінцях
включи мозгі... але краще не включай - а то ще шось пукнеш не то
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19.10.2022 13:45 Ответить
Кацапи могли заранее ещё при строительстве заложить такие моменты
Игра в шахматы многому учит . Они думали про шантаж ЕС И НАТО всегда .
Я когда-то высказала мысль , что они сделают теракт на трубе , когось обвинят , и потом потребуют свою охрану трубе . Это им даст возможность поставить под контроль Балтику , как Азов. Так шо взрыв был запланирован при строительстве . Они только кнопку нажали
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18.10.2022 12:57 Ответить
ты смотри, есть ещё странные которые думают что зеля и куйло два шахматиста...
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18.10.2022 14:18 Ответить
все так - 1 поток вже відпрацював довгий час, просто послали команду і взірвали кацапи, то все в їхньому стилі - то такий стиль терроризм як інструмент міжнародної політики ... їх просто треба знищити , вони не достойні жити!
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18.10.2022 13:39 Ответить
Диаметр трубы (внешний) - 1220 мм Толщина труб - 27-41 мм. На внутреннюю поверхность стальной трубы нанесён антифрикционный слой толщиной 1 мм. Наружный слой трубопровода толщиной 60-110 мм - слой бетонной рубашки; под бетонной рубашкой - коррозионноустойчивый слой.
Лавров из-за санкций перегрыз
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18.10.2022 12:56 Ответить
Якщо то зробили не українці, то тоді точно бойові молдаяани. Вони теж біля води живуть. Біля річки Дністер. Тому точно мають підготовлений загін бойових підводних диверсантів. Нє?
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18.10.2022 13:01 Ответить
Ну, якщо брати до уваги, що молдавани споріднени з італійцями і згадати про князя Валеріо Боргезе))) тоді мабуть десь Ви не схибили у своєму припущенні
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18.10.2022 13:57 Ответить
на фото і відео чітко видно що краї труби вивернуті наружу, а значить вибух був з середини. Якби вибух був зовні то труба була б вигнута в середину.
Восновок : Пуйло сам підірвав власну трубу щоб не платити неустойку за недопоставку з власної дурості європецям газу.
Тепер Газпром ця імітація форсмажора не спасе від багатомільярдних пеней і штрафів.
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18.10.2022 13:01 Ответить
Ти забув про тиск всередині труби! В момент вибуху трубу ним стисло і виник надлишковий тиск з боку "подачі" газу От він і вигнув назовні край труби
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18.10.2022 13:11 Ответить
Що ж там за тиск такий, що зданет вывернути прокат металу 4 см завтовшки?
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18.10.2022 13:18 Ответить
Ти не повіриш - на що здатна гідродинаміка!
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18.10.2022 13:31 Ответить
все банально просто - "гантеля"-перемичка, яку можно прокачувати по трубі і в яку легко можна покласти вибухівку з детонатором.
Закладаєш на впуск - подаєш тиск - прокачуєш до потрібної точки - взриваєш.
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18.10.2022 15:12 Ответить
Я теж так думаю, що якусь фігню відправили всередені труби
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18.10.2022 15:16 Ответить
Да и куй с ней с этой трубой.Европейцы-не парьтесь.Взорвали,значит она параше не нужна и деньги за углеводороды тоже.Это чья проблема??? Пусть скоты идут в стойло и там стоят,там где их место-в средневековье,аки деды "высокоправославные"
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18.10.2022 13:14 Ответить
Убить одно чмо и все закончиться. Всего одно не до существо. Весь мир ссыт
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18.10.2022 13:23 Ответить
Вибух , ймовірно був зсередини.
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18.10.2022 13:40 Ответить
гарні ржаві труби... може кацапи передумали з газом і гіперлуп будують... зробили дирку - полустанок, для висадки пасажирів...
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18.10.2022 13:46 Ответить
Зато теперь могут воду соленую качать вместо газа
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18.10.2022 14:45 Ответить
There are two reasons for this - shitty (russian) welding job and overpressure.
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18.10.2022 14:50 Ответить
rather pre-arranged explosion by same ruZZians.
Don't you understand Ukrainian?
Guys above explain as simple as 2x2 version that russia just needed the cause to set their guard control in Baltic sea as they did in Azov Sea.
Quite reasonable version to my opinion.
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19.10.2022 03:42 Ответить
Чекаємо пояснень спеців. Поки що мутно. Або бойові плавці, або надлишковий тиск ...
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18.10.2022 15:43 Ответить
РобоФедя с дрелью поработал.
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18.10.2022 15:48 Ответить
Это стратегический объект, во всех смыслах. Естественно с учётом этого и закладывались всякие "плюшки" при строительстве.
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18.10.2022 20:29 Ответить
розкажу вам як спец. підірвали його самі москали і підірвали його знутрі...на так званом скребку загружаеться так званий пиж.. це звичайна авіаціна беушна резина до ней ціпляеться болванка з вибухівкою.. а далі дивись тиск росчітуй скорость і включай таймер..вот і все
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18.10.2022 21:28 Ответить
Абсолютно согласен с господином Шафраном! Только хочу уточнить , что так называемая площадка для скребка на таких трубопроводах, да и на нефтяных тоже должна быть с обеих концов трубопроводов, для запуска и изъятия пыжа-тампона-скребка из тубы вместе с грязью, . парафинами, остатками Серы, тяжёлых жидких фракций конденсата и даже песка и т. д. и т.д.
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03.03.2023 19:54 Ответить
 
 