Украинские бойцы взяли в плен российского зэка: "Статус - обиженный. Отбывал наказание в ИК-10 в Тверской области". ВИДЕО
Украинские воины взяли в плен российского зэка, отбывавшего наказание в исправительной колонии в Тверской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пленный рассказал, что пошел на войну после агиткампании владельца частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК "Вагнер") Евгения Пригожина и служил в подразделении, где личный состав набирался из числа заключенных из тюремной касты "обиженные".
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ЗСУ полонений та відпижжений (мало).
Було б не погано, але років на 75 запізно...
Я понял тайный замысел. Нам будет западло воевать с петухами и мы сами будем от них бежать
кацапи - біологічне сміття
кацапи - генетичні раби
границуминное поле и дать пинка под зад
Нє верьтє ім братья-пєтухі! Прігожин вас абманиваєт! Вам нікагда нє стать мужикамі!
Боже, які ж убогі ці лаптєносці. Навіть ось ТАКЕ посилати на фарш...
Можливо в ньго це був єдиний шанс вибратися з тюрьми.В расеї там реально ад.
І саме головне,він наш обмінний фонд!