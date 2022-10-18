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Украинские бойцы взяли в плен российского зэка: "Статус - обиженный. Отбывал наказание в ИК-10 в Тверской области". ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен российского зэка, отбывавшего наказание в исправительной колонии в Тверской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пленный рассказал, что пошел на войну после агиткампании владельца частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК "Вагнер") Евгения Пригожина и служил в подразделении, где личный состав набирался из числа заключенных из тюремной касты "обиженные". 

Смотрите: "Вагнеровцы" на фронте уже расстреляли более 40 завербованных зэков, которые отказывались воевать или пытались бежать в позиции ВСУ. ВИДЕО

зэки (75) мобилизация (2762) Пригожин Евгений (399)


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Топ комментарии
+46
"Отдельньій наш дьірявьій батальон".
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18.10.2022 13:42
+37
Богом обиженных х..ем придавленный.
ЗСУ полонений та відпижжений (мало).
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18.10.2022 13:42
+28
Верховный обиженный отправил в бой обиженных.
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18.10.2022 13:43
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Богом обиженных х..ем придавленный.
ЗСУ полонений та відпижжений (мало).
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18.10.2022 13:42 Ответить
Треба робити Брудні-Плутонієві бомби, як що в разі в рашке захочуть робити те чого не треба, ВПЛУПИТИ ПО МОСКВІ, да так шоб аж Кремль Світівся від гамма випромінювання. на 100 років перетворити мокву в ченобиль. Плутонію в Україні дохєра. а цей роботяга сгодилися б шоб носити плутоній куди треба.
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18.10.2022 14:34 Ответить
"Отдельньій наш дьірявьій батальон".
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18.10.2022 13:42 Ответить
Тьфу срань . І що тепер нам з цим півнеєм робити? Нащо він нам?
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18.10.2022 13:42 Ответить
Их врядли будут даже обменивать...)
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18.10.2022 13:56 Ответить
Та кому вони потрібні! Тепер нам це годувати((
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18.10.2022 14:01 Ответить
Подарувати німцям.
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18.10.2022 14:01 Ответить
Для дослідів?
Було б не погано, але років на 75 запізно...
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18.10.2022 16:22 Ответить
Для масовки на гейпарадах
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18.10.2022 17:02 Ответить
Поки що для підтвердження інформації про могилізаціїю зеків. В подальшому - непотріб.
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18.10.2022 14:04 Ответить
На розмінування .
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18.10.2022 14:15 Ответить
Не кажіть. Можна цього півника поставити капо на полоненими москалями. Поп'є він їхньої крові, відіграється за свою дупу.
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18.10.2022 14:24 Ответить
Лом в руки и на восстановление экономики Украины, если никого не успел убить, в противном случае - в утиль.
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18.10.2022 14:49 Ответить
головне,що він піде на обмін наших Воїнів.
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18.10.2022 22:17 Ответить
Верховный обиженный отправил в бой обиженных.
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18.10.2022 13:43 Ответить
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18.10.2022 13:43 Ответить
...ось reality
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18.10.2022 14:14 Ответить
Вяликий россиянын.
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18.10.2022 13:45 Ответить
Це наверно для кадыровцев набрали
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18.10.2022 13:47 Ответить
А-а-а! Я валяюсь патсталом! Дайте руку или налейте рюмку прямо сюда!
Я понял тайный замысел. Нам будет западло воевать с петухами и мы сами будем от них бежать
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18.10.2022 13:47 Ответить
Та це ж одні пасивні!
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18.10.2022 14:05 Ответить
Я думаю, по-статистике, 5-6% это заинтересует. А в остальном, прекрасная маркиза, сгорело всьо и дальше по тексту
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18.10.2022 14:13 Ответить
Панове, помните, руспропагандоны выли про боевых 3,14дарасов? Они еще тогда знали, шо их фюрер будет набирать петушиные батальоны.
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18.10.2022 13:47 Ответить
кацапи - бридкі створіння
кацапи - біологічне сміття
кацапи - генетичні раби
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18.10.2022 13:49 Ответить
обіжена армія... обіжені кацапи... що це мразота від нас хоче? щоб ми утішили???
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18.10.2022 13:51 Ответить
Это днище днищенское
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18.10.2022 13:55 Ответить
Причому діряве.
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18.10.2022 14:06 Ответить
Яке воно мерзенне (типовий кацап), ще й мало наглості припертись на нашу землю.
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18.10.2022 14:05 Ответить
Русский витязь.
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18.10.2022 14:07 Ответить
сРус кій
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18.10.2022 14:38 Ответить
600-й
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18.10.2022 14:11 Ответить
Ну вот нах он такой нужен? Ну что,кормить этого петуха в тюряге за бюджетные деньги?Отвезти на границу и дать пинка под зад,если не замочили. Всё равно кацапы его не возьмут на обмен.
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18.10.2022 14:11 Ответить
або уранові копальні
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18.10.2022 14:20 Ответить
Отвезти на границу минное поле и дать пинка под зад
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18.10.2022 14:31 Ответить
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18.10.2022 18:21 Ответить
За статус можно не интересоваться . Там вся расия обиженные , так что вопрос был лишним 🤣🤣
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18.10.2022 14:14 Ответить
В нього й не питали статус,він сам сказав.
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18.10.2022 22:19 Ответить
"цензор", ми що, кацапи, щоб в "кастах" зеків розбиратися? яке взагалі це має значення і на що впливає?
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18.10.2022 14:22 Ответить
то есть чвк вагнер это сброд обиженных и опущенных , не хило так пригожин закантачился .
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18.10.2022 14:32 Ответить
Статус ОПУЩЄНИЙ, як і у будья-кого срасіянца.
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18.10.2022 14:33 Ответить
Росгвардеец, мля...
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18.10.2022 14:50 Ответить
теперь вся оркская армия-законтаченные
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18.10.2022 15:16 Ответить
Ну от нафіга нам знати: обіженоє воно чи нє? Ви, що хочете той ранжир в Україну перетягти? Полонений-то полонений. Своїх "правильних" тре в правила поставити, бо користучись нагодою зовсім розперезалися, а надії на пташенят Авакова нема! Треба громадам на місцях збиратися та наводити порядок на теренах, Вам там жити, а поліцаї- то тимчасове створіння, фантазії недофюрера Авакова.
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18.10.2022 15:20 Ответить
Когда был в руках автомат он был гордым петухом, попал в плен стал обиженным.
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18.10.2022 15:26 Ответить
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18.10.2022 15:28 Ответить
Та им *****...
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18.10.2022 16:08 Ответить
Підар, короче.
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18.10.2022 16:17 Ответить
Штурмовая брігада абіжених!
Нє верьтє ім братья-пєтухі! Прігожин вас абманиваєт! Вам нікагда нє стать мужикамі!
Боже, які ж убогі ці лаптєносці. Навіть ось ТАКЕ посилати на фарш...
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18.10.2022 16:27 Ответить
ужасы русского мира. какой из тюремных отбросов может стать хорошим воином? по согласованию со странами ЕС предложить всем добровольно сдавшимся несидевшим политическое уежище в ЕС или США после окончания войны и нашего плена. Сидевшим тоже можно по результатам поведения в нашем плену. Можно себе представить, что с таким сделают в раше, если несчастного отправить назад по обмену. В плену пусть шьют спальники нашим воинам, плохо справляющимся вместо политического убежища в ЕС - назад по обмену в рашу к гомикам
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18.10.2022 17:48 Ответить
Это, блдь, официальный статус?! ***...ться можно.. Сколько же там таких? путин входит??
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18.10.2022 20:18 Ответить
після реxфворм у нараззийской армії скривджений це молодший єфрейтор, ні?
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19.10.2022 03:32 Ответить
Для особливо тупих пояснюю: його гвалтували на зоні, фронт набагато краще, а полон - свято. Майте Бога в серці
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18.10.2022 20:29 Ответить
Вся справа в тому,що в росії,в зонах опускають людей дуже багато насильно! Адміністрація колоній,тюрем,набирає зеків в прес хати і там ламають непідкорених.
Можливо в ньго це був єдиний шанс вибратися з тюрьми.В расеї там реально ад.
І саме головне,він наш обмінний фонд!
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18.10.2022 22:28 Ответить
 
 