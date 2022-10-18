Украинские бойцы взяли в плен российского зэка: "Статус - обиженный. Отбывал наказание в ИК-10 в Тверской области". ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен российского зэка, отбывавшего наказание в исправительной колонии в Тверской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пленный рассказал, что пошел на войну после агиткампании владельца частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК "Вагнер") Евгения Пригожина и служил в подразделении, где личный состав набирался из числа заключенных из тюремной касты "обиженные".

Смотрите: "Вагнеровцы" на фронте уже расстреляли более 40 завербованных зэков, которые отказывались воевать или пытались бежать в позиции ВСУ. ВИДЕО