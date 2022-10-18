Бойцы 54-й ОМБр уничтожили три вражеских БМП и затрофеили танк вблизи Лисичанска. ВИДЕО

Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы уничтожили три вражеских БМП и затрофели танк близ Лисичанска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, своей победой и трофеем бойцы похвастались в соцсети.

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