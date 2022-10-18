Украинская защитница из окопа ведет переговоры с оккупантами: "Позвони своей маме! Скажи, что ты у нее долбо#б!". ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент переговоров украинской защитницы с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видна женщина в военной форме, которая в мегафон передает послание захватчикам.

"Позвони своей маме! Скажи, что ты у нее долбо#б!" - раздается в направлении окопов врага.

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