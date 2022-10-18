Попробую его подстрелить, - оператор украинского беспилотника успешно таранит вражеский дрон. ВИДЕО
В сеть попали кадры, как оператор украинского беспилотника успешно таранит вражеский дрон.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.
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+18 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий18.10.2022 18:57
+15 Игорь Гоптарев #419902
показать весь комментарий18.10.2022 18:56
+13 дератизатор
показать весь комментарий18.10.2022 19:01
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Трофеі. На рф почали випускати промисловими темпами ВОГИ з опіренням і гарною балістикою для скидання з дронів. Дуже ефективна та небезпечна штука, хто стикався знає.
А що там в нас? Ще й досі волонтери на 3D принтерах друкують опірення чи укроборонпром нарешті прийде до тями?
У нас оперение для ВОГов не печатает, наверное, только тот, у кого нет принтера )))
Вот один из вариантов нашего оперения:
Что касается промышленных масштабов, то с этим у нас давно все нормально. На *********** запасы РКГ-1600 завод "Маяк" штампует стабилизаторы в промышленных количествах, а каждое попадание такого дивайса в верхнюю проекцию любой бронированной коробки - это гарантированное её уничтожение вместе с содержимым от кумулятивной струи 1,6 кг ВВ:
А если надо в говно *********** блиндажик, то завод "Маяк" делает стабилизаторы для кумулятивных зарядов КЗ-6, вот таких:
Получается вот такое изделие, которое несёт 1,8 кг тротилово-гексогеновой смеси, пробивающей на воздухе или под водой броню толщиной до 21,5 см, железобетонную плиту толщиной до 55 см, почву на глубину до 80 см:
Так что вы зря мечете паническую икру. Этим давно и плотно занимаются незаметные люди. Главное, не летающие тарелки с бластерами покупать для пиара, а обычные R18, которые понесут подарки кацапам на их позиции, а бойцы ЗСУ за эти коптеры скажут огромное спасибо.
- Вуаля!