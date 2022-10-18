Попробую его подстрелить, - оператор украинского беспилотника успешно таранит вражеский дрон. ВИДЕО

В сеть попали кадры, как оператор украинского беспилотника успешно таранит вражеский дрон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.

Читайте также: Иран лжет, что не поставляет России дроны-камикадзе, - Белый дом