СБУ пришла с обыском к мэру Белгорода-Днестровского, члену ОПЗЖ Граждану. ВИДЕО

СБУ пришла с обыском к скандальному мэру Белгорода-Днестровского, члену ОПЗЖ Виталию Граждану.

Его давно обвиняют в симпатии к России и коллаборационизме. Вот СБУ решила проверить информацию. Кроме того, по данным наших источников, Виталий Граждан решил заработать на распиле денег, выделенных на ремонт города после ракетных прилетов, сообщает Цензор.НЕТ.

Мэр занервничал и начал прыгать на сотрудников СБУ, а потом рассказывать, что его якобы избили. Хотя на видео четко видно, что он сам начал нападать на правоохранителей.

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В общем, Виталия Граждана заслуженно загнали под стол. Надеемся, при обыске у этого любителя георгиевских ленточек и бюджетных денег найдут много интересного. Ведь он в последнее время практически не скрывал своих симпатий к РФ.