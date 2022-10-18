СБУ пришла с обыском к мэру Белгорода-Днестровского, члену ОПЗЖ Граждану. ВИДЕО
СБУ пришла с обыском к скандальному мэру Белгорода-Днестровского, члену ОПЗЖ Виталию Граждану.
Его давно обвиняют в симпатии к России и коллаборационизме. Вот СБУ решила проверить информацию. Кроме того, по данным наших источников, Виталий Граждан решил заработать на распиле денег, выделенных на ремонт города после ракетных прилетов, сообщает Цензор.НЕТ.
Мэр занервничал и начал прыгать на сотрудников СБУ, а потом рассказывать, что его якобы избили. Хотя на видео четко видно, что он сам начал нападать на правоохранителей.
В общем, Виталия Граждана заслуженно загнали под стол. Надеемся, при обыске у этого любителя георгиевских ленточек и бюджетных денег найдут много интересного. Ведь он в последнее время практически не скрывал своих симпатий к РФ.
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Теж "регіональне" *****.
Може вже час почистити від лайна ?
Підороська-злодійська мерзота взагалі страх загубила, повівся мерзота на обіцянки паханів...!!!
Уся сімя цього підороса і усі його родичі та друзі ДУЖЕ ДОБРЕ знають чим він займається і чиїм прихильником є...!!!
УСЮ ЦЮ ПІДОРОСЬКУ МЕРЗОТУ ВИВІСИТИ ГІРЛЯНДОЮ НА БЕРЕЗІ ОДЕСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ ДО АТАКИ ДРОНІВ ТА ШАХІДІВ І НЕ ЗАБУДЬТЕ ЦИХ КАЦАПОМОРДИХ ПІДОРОСЬКИХ РВАНИХ ГАНДОНІВ ПЕРЕВЯЗАТИ КОЛОРАДСЬКИМИ ШНУРКАМИ...!!!
ПИТАННЯ: а шо місцеві виборці?? обурені-чи щасливі?
знайдуть 1 колорадську стрічку та 1 мільон євро.
Загалом 0.
математичний закон України