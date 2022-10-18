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СБУ пришла с обыском к мэру Белгорода-Днестровского, члену ОПЗЖ Граждану. ВИДЕО

СБУ пришла с обыском к скандальному мэру Белгорода-Днестровского, члену ОПЗЖ Виталию Граждану.

Его давно обвиняют в симпатии к России и коллаборационизме. Вот СБУ решила проверить информацию. Кроме того, по данным наших источников, Виталий Граждан решил заработать на распиле денег, выделенных на ремонт города после ракетных прилетов, сообщает Цензор.НЕТ.

Мэр занервничал и начал прыгать на сотрудников СБУ, а потом рассказывать, что его якобы избили. Хотя на видео четко видно, что он сам начал нападать на правоохранителей.

Смотрите также: Глава райсовета и мэр Белгород-Днестровского подрались на заседании. ВИДЕО

В общем, Виталия Граждана заслуженно загнали под стол. Надеемся, при обыске у этого любителя георгиевских ленточек и бюджетных денег найдут много интересного. Ведь он в последнее время практически не скрывал своих симпатий к РФ.

Автор: 

коррупция (8560) мэр (1648) обыск (1896) СБУ (19898) Белгород-Днестровский (39) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+28
Я так розумію, поки бойки-шлюхричі голосують разом із моносбродом у парламенті, то до них з обшуками СБУ не прийде.
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18.10.2022 20:21
+24
Давно пора! Місцеві дуже багато розповідали про цього руськоміровського пацюка та хапугу!
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18.10.2022 20:22
+20
На палю, запроданця!!!
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18.10.2022 20:23
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А макияж "а ля Шуфрич"?...
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18.10.2022 20:20 Ответить
Добавят без камер !
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18.10.2022 20:28 Ответить
Не треба "макіяж"! Краще по ниркам - вони не відновлюються...
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18.10.2022 20:45 Ответить
Я так розумію, поки бойки-шлюхричі голосують разом із моносбродом у парламенті, то до них з обшуками СБУ не прийде.
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18.10.2022 20:21 Ответить
бойки-шухрічі за кордон втекли
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18.10.2022 20:26 Ответить
вони зараз монобільшисть..
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18.10.2022 21:13 Ответить
Давно пора! Місцеві дуже багато розповідали про цього руськоміровського пацюка та хапугу!
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18.10.2022 20:22 Ответить
Але ж обирали на виборах!
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18.10.2022 20:24 Ответить
Вілкула з Трухановим теж. Тут специфіку тих самих виборів треба розуміти, коли адмінресурс є у руськоміровського пацюка, то все трохи по-іншому відбувається.
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18.10.2022 20:28 Ответить
так у них не тільки адмінресурс, у них змі, у них купа "своїх" в усіляких комісіях, в судах, всюди.
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18.10.2022 20:31 Ответить
Ну ті, що розповідали не обирали... А вати там дійсно багато, особливо таксьори...
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18.10.2022 20:34 Ответить
вибирали мера а не зрадника і корупціонера. адмін а ти шо буквар скурив..треба було вчитись.
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18.10.2022 21:15 Ответить
На палю, запроданця!!!
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18.10.2022 20:23 Ответить
И за оскорбление при исполнении дополнительно, и за физ.воздействие на сотрудника дополнительно, давай урод добавляй, кретин ***
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18.10.2022 20:23 Ответить
А в Смеле ещ' та тварь, любитель сракошвили сидит?
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18.10.2022 20:30 Ответить
гражданин, просыпайся, - ты обосрался!
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18.10.2022 20:30 Ответить
Он же местный Галабародька за нега галасавало народонаселение!
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18.10.2022 20:37 Ответить
А до шуфрича коли прийдуть? А до бойка?
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18.10.2022 20:38 Ответить
Є в Од.обл. ще одне місто "Ба", де в перші дні війни зняли майже всі українські прапори, а ще мер спочатку тікав за кордон 24.02 -не втиг завернули, а потім зібрав безнес-князьків і пропонував якшо-шось здати місто в обмін на збереження бізнесів тобто лягти зразу під парашу.
Теж "регіональне" *****.
Може вже час почистити від лайна ?
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18.10.2022 20:40 Ответить
До мамая, когда придёте ???
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18.10.2022 20:41 Ответить
Щоб його обвинувачення не були голослівні, требо його від3,14дити
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18.10.2022 21:05 Ответить
Ой,а кто же выбрал этого достойного человека в главу города?Неужели прастый мудрый нарид?Почему этого человека задерживают,а нарид выбравший его мером, нет.Как по мне несправедливо.
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18.10.2022 21:05 Ответить
Так а чому справді не відмудохали сєпара?
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18.10.2022 21:07 Ответить
чому цей кацапський прихвостень не за гратами???
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18.10.2022 21:21 Ответить
Почему все кацапские подстилки такие жирные, как на подбор?
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18.10.2022 21:23 Ответить
Цього кацапомордого підороса треба було за першим прижком відправити під плінтус...!!!
Підороська-злодійська мерзота взагалі страх загубила, повівся мерзота на обіцянки паханів...!!!
Уся сімя цього підороса і усі його родичі та друзі ДУЖЕ ДОБРЕ знають чим він займається і чиїм прихильником є...!!!
УСЮ ЦЮ ПІДОРОСЬКУ МЕРЗОТУ ВИВІСИТИ ГІРЛЯНДОЮ НА БЕРЕЗІ ОДЕСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ ДО АТАКИ ДРОНІВ ТА ШАХІДІВ І НЕ ЗАБУДЬТЕ ЦИХ КАЦАПОМОРДИХ ПІДОРОСЬКИХ РВАНИХ ГАНДОНІВ ПЕРЕВЯЗАТИ КОЛОРАДСЬКИМИ ШНУРКАМИ...!!!
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18.10.2022 21:46 Ответить
Граждан, нам таких граждан нахненадь!
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18.10.2022 22:16 Ответить
дружок ломы..

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18.10.2022 22:31 Ответить
Віталій Граждан офіцер запасу ЗСУ, прокурор,від прокуратури їздив в АТО отримав УБД. очолив місто на виборах, де традиційно шанують ПР і ОПЗЖ. замішаний в скандалах з районною владою очолюваною зятем Гриневецького. колись віджав базу відпочинку в Сергіївці. куди згодом прилетіла ракета і вбила 35 людей
ПИТАННЯ: а шо місцеві виборці?? обурені-чи щасливі?
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18.10.2022 22:39 Ответить
гринивецкий и особенно его зять еще те гниды, то что они творят на Днестре это уже масштабный беспредел, устье Днестра застроено домами для отдыха в местах где находится национальный парк , про то что там рыбу торбят 24 часа в сутки я вообще молчу , дачный поселок ,, ватер-сити,, находится в 50 метрах от стратегического объекта , при стоимости участка в 100 000 бакинских там простые люди не покупают землю, а сколько любителей рускава мира среди прокуроров и ментов мы знаем , .............как ты думаешь , кто выдавал разрешение на освоение земель национально парка ? это капля в море , с приходом зеленых гриневецкий вернулся на должность , и начал раздавать теплые места своим людям , кто они , и что они, никому не известно, главное баблишко в киев вовремя занести.
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18.10.2022 23:11 Ответить
мінус 1 та плюс 1 загалом 0.
знайдуть 1 колорадську стрічку та 1 мільон євро.
Загалом 0.
математичний закон України
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18.10.2022 23:03 Ответить
А че Ломо не помог отбиваться от СБУ
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18.10.2022 23:16 Ответить
Суддя відпусте і ще бабок призначе. Спочатку треба хапати суддю.
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18.10.2022 23:36 Ответить
Кидається як загнаний щур 🐀
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19.10.2022 08:56 Ответить
 
 