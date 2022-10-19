Генерал Петреус, Посол Хербст и Арсений Яценюк – онлайн дискуссия КФБ "Борьба за Украину". ВИДЕО
Сегодня, 19 октября, в 9:00 Киевский Форум по Безопасности начинает новый сезон онлайн-дискуссий "Борьба за Украину", посвященных нашей войне против российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на анонс события, в центре обсуждения – три главные темы:
- Оценка военно-политической ситуации и положения на фронте.
- Прогнозы действий Кремля.
- Рекомендации для западных союзников.
Участие в разговоре примут:
- генерал Дэвид Петреус, четырехзвездный генерал Вооруженных Сил США, Директор ЦРУ в 2011-12 годах, Командующий Центральным командованием США в 2008-10 годах, а также бывший командующий силами Соединенных Штатов и НАТО в Ираке и Афганистане;
– Джон Хербст, Директор Центра Евразии Атлантического Совета, Посол США в Украине в 2003-06 годах;
- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, Председатель Киевского Форума по безопасности;
- Даниил Лубкивский, директор Киевского Форума по безопасности.
С начала полномасштабной войны России против Украины Киевский Форум по безопасности начал онлайн-цикл "Борьба за Украину".
За это время его участниками стали заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд, герой "Азовстали" Святослав Паламар (Калина), заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, писатели и историки Тимоти Снайдер и Энн Эпплбаум, президент Национального фонда в поддержку демократии (США) Дэймон Вилсон, американские генералы Филипп Бридлав и Уэсли Кларк, послы Майкл Карпентер, Дэниел Фрид, Майкл МакФол, Этьен де Понсен, бывший Премьер-министр Швеции Карл Бильдт, бывший помощник Государственного секретаря США по Ближнему Востоку и Посол в Ираке и Иордании Стюарт Джоунз и другие известные мировые и украинские деятели.
Киевский Форум по Безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
Онлайн-дискуссия будет доступна для просмотра с 9:00 по Киеву на YouTube канале Арсения Яценюка.
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- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму. Джерело:
Може цім чоловікам пора на фронт ? ЧОМУСЬ ПАРТИЯ СВОБОДА ВОЮЕ , а ці пистят
Ну-ка, подтянули штанишки, вытерли сопельки и дружно, хором:
"Яценюк украл миллиард долларов!"
А кто то сел за последние 8 лет ？ риторический вопрос