РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4200 посетителей онлайн
Новости Видео Война
1 898 18

Генерал Петреус, Посол Хербст и Арсений Яценюк – онлайн дискуссия КФБ "Борьба за Украину". ВИДЕО

форум,безпековий,київський

Сегодня, 19 октября, в 9:00 Киевский Форум по Безопасности начинает новый сезон онлайн-дискуссий "Борьба за Украину", посвященных нашей войне против российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на анонс события, в центре обсуждения – три главные темы:

  • Оценка военно-политической ситуации и положения на фронте.
  • Прогнозы действий Кремля.
  • Рекомендации для западных союзников.

Участие в разговоре примут:

- генерал Дэвид Петреус, четырехзвездный генерал Вооруженных Сил США, Директор ЦРУ в 2011-12 годах, Командующий Центральным командованием США в 2008-10 годах, а также бывший командующий силами Соединенных Штатов и НАТО в Ираке и Афганистане;

– Джон Хербст, Директор Центра Евразии Атлантического Совета, Посол США в Украине в 2003-06 годах;

- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, Председатель Киевского Форума по безопасности;

- Даниил Лубкивский, директор Киевского Форума по безопасности.

Читайте также: "Усталость от Украины" могла бы быть катастрофической для всего свободного мира, а не только для нашего государства, - Яценюк

С начала полномасштабной войны России против Украины Киевский Форум по безопасности начал онлайн-цикл "Борьба за Украину".

За это время его участниками стали заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд, герой "Азовстали" Святослав Паламар (Калина), заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, писатели и историки Тимоти Снайдер и Энн Эпплбаум, президент Национального фонда в поддержку демократии (США) Дэймон Вилсон, американские генералы Филипп Бридлав и Уэсли Кларк, послы Майкл Карпентер, Дэниел Фрид, Майкл МакФол, Этьен де Понсен, бывший Премьер-министр Швеции Карл Бильдт, бывший помощник Государственного секретаря США по Ближнему Востоку и Посол в Ираке и Иордании Стюарт Джоунз и другие известные мировые и украинские деятели.

Киевский Форум по Безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Онлайн-дискуссия будет доступна для просмотра с 9:00 по Киеву на YouTube канале Арсения Яценюка.

Автор: 

Яценюк Арсений (8006) Хербст Джон (124) Лубкивский Даниил (50) Петреус Дэвид (25) Киевский форум по безопасности (139)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Зам лідера Свободи. ЕКС депутат ВР - Андрій Ільенко получив лейтенанта . ВІТАЕМО
показать весь комментарий
19.10.2022 09:11
+2
А який ще політик в Україні,може зібрати таких учасників,зелень тільки й чула про *стіну*та *Маямі*.
показать весь комментарий
19.10.2022 11:13
+1
Арсеній Яценюк, Прем'єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;

- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму. Джерело:

Може цім чоловікам пора на фронт ? ЧОМУСЬ ПАРТИЯ СВОБОДА ВОЮЕ , а ці пистят
показать весь комментарий
19.10.2022 09:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Арсеній Яценюк, Прем'єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;

- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму. Джерело:

Може цім чоловікам пора на фронт ? ЧОМУСЬ ПАРТИЯ СВОБОДА ВОЮЕ , а ці пистят
показать весь комментарий
19.10.2022 09:09 Ответить
Зам лідера Свободи. ЕКС депутат ВР - Андрій Ільенко получив лейтенанта . ВІТАЕМО
показать весь комментарий
19.10.2022 09:11 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2022 09:30 Ответить
Арсений знает. Он главный безопасий.
показать весь комментарий
19.10.2022 09:53 Ответить
Арсеній на передньому "Фронті змін" боротьби в США
показать весь комментарий
19.10.2022 09:34 Ответить
нахріна він на фронті. хай йде стіну добудовує
показать весь комментарий
19.10.2022 11:20 Ответить
де гроші ? на стіну з рашкой. Де стіна ? СЄНЯ
показать весь комментарий
19.10.2022 09:21 Ответить
там була стіна, така як на дачах від курей щоб не топтали город
показать весь комментарий
19.10.2022 09:27 Ответить
На скільки профінансували на стільки і стоїть! Є сумніви? - Бігом до ватного ГПУ!
показать весь комментарий
19.10.2022 10:48 Ответить
Арсеній (позивний Кулявлоб) прямо з передка на конференцію. На таких героях тримається країна
показать весь комментарий
19.10.2022 09:57 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2022 10:13 Ответить
А який ще політик в Україні,може зібрати таких учасників,зелень тільки й чула про *стіну*та *Маямі*.
показать весь комментарий
19.10.2022 11:13 Ответить
хм. до чого тут яценюк? він фахівець з безпеки? окрім сумнозвісної стіни ніяких інших його безпекових скілів не чув
показать весь комментарий
19.10.2022 11:19 Ответить
Яценюк то хоч участь в безпекових форумах бере.А де представники моносброду?Чому не працюють?
показать весь комментарий
19.10.2022 12:10 Ответить
Мелковато, ребята!
Ну-ка, подтянули штанишки, вытерли сопельки и дружно, хором:
"Яценюк украл миллиард долларов!"
показать весь комментарий
19.10.2022 12:32 Ответить
А почему не Тимошенко или Аваков ? те тоже грабить умеют не хуже
показать весь комментарий
19.10.2022 20:28 Ответить
За хабар в розмірі вище 525 500 грн. передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

А кто то сел за последние 8 лет ？ риторический вопрос
показать весь комментарий
19.10.2022 20:32 Ответить
показать весь комментарий
19.10.2022 23:51 Ответить
 
 