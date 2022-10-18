Факт обращения за помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 237-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Должны помнить: сам факт обращения России за помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства. Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон к Тегерану, чтобы получить достаточно простые дроны и ракеты. Стратегически это им все равно ничем не поможет, но сейчас на тактическом уровне у террористов еще могут возникать определенные надежды, расчеты, все это развалится, как и предыдущие их расчеты.
237 дней этой войны доказывают, что мы можем найти ответ на любые угрозы. Украина защитит себя", – сказал Зеленский.
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Схоже наші ГУР взагалі не розглядали сценарій, коли рашка вийде на міжнародні ринки нелегальної продажі зброї, а вважали, що кацапи будуть "варитися у власному соку" і далі використовувати зброю радянських чи рашистських зразків. Рашка є державою-терористом, тому буде використовувати всі "переваги" цього статусу.
Дуже добра і правильна промова Президента України. Дякую.