Факт обращения за помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 237-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Должны помнить: сам факт обращения России за помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства. Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон к Тегерану, чтобы получить достаточно простые дроны и ракеты. Стратегически это им все равно ничем не поможет, но сейчас на тактическом уровне у террористов еще могут возникать определенные надежды, расчеты, все это развалится, как и предыдущие их расчеты.

237 дней этой войны доказывают, что мы можем найти ответ на любые угрозы. Украина защитит себя", – сказал Зеленский.

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