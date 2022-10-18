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Новости Видео Война
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Факт обращения за помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 237-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Должны помнить: сам факт обращения России за помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства. Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон к Тегерану, чтобы получить достаточно простые дроны и ракеты. Стратегически это им все равно ничем не поможет, но сейчас на тактическом уровне у террористов еще могут возникать определенные надежды, расчеты, все это развалится, как и предыдущие их расчеты.

237 дней этой войны доказывают, что мы можем найти ответ на любые угрозы. Украина защитит себя", – сказал Зеленский.

Читайте также: Победа над российским террором заставит Россию думать о мире, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Иран (1796)


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Топ комментарии
+22
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18.10.2022 22:24
+20
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18.10.2022 22:25
+16
Три года ****** в обороне страны о чем свидетельствует?
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18.10.2022 22:26
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Последнее время зеленое победобесие с кмждого утюга
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18.10.2022 22:23 Ответить
ВОРОГ БУДЕ РОЗБИТИЙ, ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА НАМИ! СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ! СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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18.10.2022 22:23 Ответить
просто мудак...
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18.10.2022 22:24 Ответить
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18.10.2022 22:24 Ответить
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18.10.2022 22:25 Ответить
Чем эти 70% отличаются от 82 % зомби-рашистов, такие -же упоротые недоразвитые примитивные долбо#бы
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19.10.2022 00:09 Ответить
А факт відсутності в Україні подібного озброєння та не здатності його придбати свідчить, як мінімум, про невідповідність свої посаді найвеличнішого гундосика та інших вельми балакучих істот з його команди у МО.
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18.10.2022 22:26 Ответить
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18.10.2022 22:32 Ответить
Три года ****** в обороне страны о чем свидетельствует?
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18.10.2022 22:26 Ответить
Так. Свідчення "майскіє_шашликі" -- це просто жарт. З тисячами смертей.
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18.10.2022 22:28 Ответить
Що хтось дуже хотів поїсти шашликів?
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18.10.2022 22:45 Ответить
Свидетельствуют о абсолютном САБОТАЖЕ и планомерной подготовки КАПИТУЛЯЦИИ ,ПЕРЕД ТЕРРОРИСТОМ ****** И БАНДОЙ ЕГО САДИСТОВ ! Отработка ДОГОВОРНЯКА в Омане ‼️Преследование патриотов Рифмастера и др.,пятого президента Порошенко по пасквилям МЕРЗСКОГО ******** портнова ‼️
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18.10.2022 23:50 Ответить
Вова, а коли ти визнаєш своє банкрутство?
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18.10.2022 22:30 Ответить
так електорат не дозволяє - майже 70% готові у дупу цілувати... я просто в ах..є
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18.10.2022 22:32 Ответить
То е так синку, але ж ти теж із капелюхом по миру, бо усі грошенята, із запахом бітуму та асфальту десь в офшорах маються
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18.10.2022 22:31 Ответить
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18.10.2022 22:45 Ответить
А твоє звертання про допомогу про що свідчить? Що ти розвалював армію і влаштував велике крадівництво. Поц квартальний.
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18.10.2022 22:59 Ответить
Поц не поц, а ВРАГ точно‼️
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18.10.2022 23:52 Ответить
Як можна говорити на фоні нової атаки на Україну? 30% це багато, а йому усе тільки відосики.
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18.10.2022 23:00 Ответить
Це швидше є визнанням, що у рашки проблем з фінансуванням не має і саме головне їй ідуть назустріч такі ж покидьки держави-терористи, як вона сама для яких "гроші не пахнуть". Рашка налагодила схеми постачання, які на жаль успішно працюють, їй продають будь-яку зброю без обмежень, вона фінансово готова купляти і постійно поповнює запаси більш ******** і далекобійним озброєнням. "Пророцтва" ОПшних вояк про вичерпання запасів озброєння у рашки не підтвердились абсолютно, бо свою технологічну відсталість і неспроможність швидко поповнювати запаси навіть після переходу всієї оборонної промисловості на військовий режим, вона компенсує просто придбанням великих партій новітньої (порівнюючи з власною) зброї і залученням іноземних інструкторів для навчання.
Схоже наші ГУР взагалі не розглядали сценарій, коли рашка вийде на міжнародні ринки нелегальної продажі зброї, а вважали, що кацапи будуть "варитися у власному соку" і далі використовувати зброю радянських чи рашистських зразків. Рашка є державою-терористом, тому буде використовувати всі "переваги" цього статусу.
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18.10.2022 23:26 Ответить
Гур это ВООБЩЕ, сборище гадалок, колдунов и любителей гадать на кофейной гуще
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18.10.2022 23:56 Ответить
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18.10.2022 23:35 Ответить
2-й мав би бути 1-й. І не тільки в рейтингу письменників, але й полководців, ораторів, економістів, будівничих, державників, далі кожний бажаючий, може продовжити...
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19.10.2022 11:16 Ответить
Дорогі співвітчизники, я прийняв непросте рішення.Воно продиктоване нашими сильними людьми, нашими захисниками, які порадили мені це зробити .Ви їх добре знаєте.Це наша спільна команда, з якою ми здобули військову перемогу, наші командувачі, наші бійці від низу до вищого керівництва фронту.Ми зробили це разом, ми зробимо це ще стільки разів, скільки потребує наша гідність.Бо я не зміг відкинути прохання ціх людей, нашого народу.Це наші герої, які потребують відповідного.Гідного, антикорупційного ставлення до нашого майбутнього, до України в цілому і кожного окремо.Так, я вирішив балотуватися на другий срок.Для цього у нашої команди є всі передумови, ми впевнені, що одержимо перемогу.Я хочу вас чути, кожного.Для цього я завітаю в кожну область, а також в кожний район, щоб вас всіх почути, та здійснити ваши мрії з післявоєнної відбудови держави.Пропозиціі від керівників громад будуть належним чином зафіксовані мною під особистий контроль.Відбудуймо країну разом, настає епоха ренесансу та процвітання!Зе команда знову відкриває двері для талановитих українців!
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18.10.2022 23:49 Ответить
Чого ви лякаєте людей?
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19.10.2022 00:01 Ответить
Тю а шо?
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19.10.2022 00:02 Ответить
Наркоман-уклонист,янелох-бонэвтик,шмаркля-.....не дай бог,люди одумайтесь,не повторять ошибок
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19.10.2022 10:27 Ответить
Слава Україні і вільному світу!

Дуже добра і правильна промова Президента України. Дякую.
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19.10.2022 03:33 Ответить
Ні одна країна світу,не здатна самостійно,без допомоги воювати з РФ.Завжди потрібно домовлятись,Зеленський з самого початку зайняв позицію договору,тим самим виставивши путлера і РФ окупантом і загарбником.В його діях бачу лише перемогу України .Хвала президенту Україні.Слава зсу! Слава Україні!
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19.10.2022 06:34 Ответить
,,Завжди потрібно домовлятись,, зайняв позицію договору,,. Сам написав, чи від Подоляка спустили? Забув головне ,,перестати стріляти,,. Як ви дістали, зелені проплачені уйо..и.
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19.10.2022 10:55 Ответить
треба відновлювати ядерний статус та лупити по ірану поки вони не зробили ядерної зброї. вони ще за літак не відповіли. стадо ушльопков ще одне
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19.10.2022 08:10 Ответить
 
 