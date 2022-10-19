Российский дрон-разведчик "Орлан-10" нашел в лесу житель Вышгородского района Киевской области. ВИДЕО
Житель Вышгородского района Киевской области нашел в лесу российский дрон-разведчик "Орлан-10".
Как сообщает Цензор.НЕТ, о своей находке он сообщил властям и полиция забрала БПЛА с места его падения.
Топ комментарии
+12 Maryna Solska #524922
показать весь комментарий19.10.2022 11:48
+10 Алексей Селезнев
показать весь комментарий19.10.2022 11:37
+7 Al Kw
показать весь комментарий19.10.2022 11:22
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Двері до храму були зачинені зсередини: на Закарпатті труну з тілом Героя не дали занести в церкву РПЦвУ
https://www.5.ua/regiony/skandal-na-zakarpatti-trunu-z-tilom-heroia-ne-pustyly-u-tserkvu-upts-mp-290420.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=smm
Це як? Що ще треба зробити з Україною, щоби нарешті відпустило?
Хоча по всій Україні цієї зарази ще багато насрано. Роздвоєння особистості народу.