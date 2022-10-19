Российский дрон-разведчик "Орлан-10" нашел в лесу житель Вышгородского района Киевской области. ВИДЕО

Житель Вышгородского района Киевской области нашел в лесу российский дрон-разведчик "Орлан-10".

Как сообщает Цензор.НЕТ, о своей находке он сообщил властям и полиция забрала БПЛА с места его падения.

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