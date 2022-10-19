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Российский дрон-разведчик "Орлан-10" нашел в лесу житель Вышгородского района Киевской области. ВИДЕО

Житель Вышгородского района Киевской области нашел в лесу российский дрон-разведчик "Орлан-10".

Как сообщает Цензор.НЕТ, о своей находке он сообщил властям и полиция забрала БПЛА с места его падения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевую часть российской ракеты изъяли из водоема на Киевщине. ФОТОрепортаж

армия РФ (19224) беспилотник (3595) Киевская область (4135) Вышгород (79)


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Топ комментарии
+12
але сама будівля церкви - наша, рпц треба заборонити під будь-якою назвою, вони тут не потрібні.
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19.10.2022 11:48
+10
Де кацапська церква - там біда
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19.10.2022 11:37
+7
А закарпатські шизофреніки все ще причисляють себе до московської церкви???
Це як? Що ще треба зробити з Україною, щоби нарешті відпустило?
Хоча по всій Україні цієї зарази ще багато насрано. Роздвоєння особистості народу.
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19.10.2022 11:22
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5 канал ✙



Двері до храму були зачинені зсередини: на Закарпатті труну з тілом Героя не дали занести в церкву РПЦвУ

https://www.5.ua/regiony/skandal-na-zakarpatti-trunu-z-tilom-heroia-ne-pustyly-u-tserkvu-upts-mp-290420.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=smm

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19.10.2022 11:09 Ответить
Де кацапська церква - там біда
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19.10.2022 11:37 Ответить
але сама будівля церкви - наша, рпц треба заборонити під будь-якою назвою, вони тут не потрібні.
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19.10.2022 11:48 Ответить
З березня лежить,чи недавно прилітав?
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19.10.2022 12:39 Ответить
Потрібно було вибити двері і вигнати попа
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19.10.2022 21:05 Ответить
Где только нет Мавзолейных АналоГовнетов🤣...
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19.10.2022 11:17 Ответить
А закарпатські шизофреніки все ще причисляють себе до московської церкви???
Це як? Що ще треба зробити з Україною, щоби нарешті відпустило?
Хоча по всій Україні цієї зарази ще багато насрано. Роздвоєння особистості народу.
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19.10.2022 11:22 Ответить
Відпустить. Влада, порядок, післявоєнний - трохи особливий. Допоможе
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19.10.2022 11:45 Ответить
ну вылитый абрахамия, свил себе на акации гнездо этот орлан и тоже отложил в нём свои яйца!
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19.10.2022 11:24 Ответить
ОП підтримує московську секту гундяя. Тому все так і буде. СБУ "гасить" бажання перейти в українську церкву приходам.
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19.10.2022 11:30 Ответить
 
 