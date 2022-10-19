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Российские военные обстреляли машины скорой помощи в Харьковской области. Есть пострадавшие. ВИДЕО

Российские захватчики обстреляли машины скорой в деоккупированном Двуричанском районе Харьковской области. Пострадали сотрудники ГСЧС.

Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковского облсовета, передает Цензор.НЕТ.

Враг продолжает терроризировать мирное население деоккупированных территорий Харьковщины ракетными обстрелами. В результате сегодняшнего обстрела Двуречанского района были изуродованы три специализированных автомобиля ЭМД, сотрудники структурного подразделения Центра, к счастью, без травм, но пострадали наши коллеги - сотрудники ГСЧС", - говорится в сообщении.

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обстрел (27151) Харьковщина (5577) скорая (366) машина (34)


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Валуев вслед за Поветкиным поддержал решение путина напасть на Украину

Тренер Поветкина вместе с остальными российскими террористами воюет в Украине
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19.10.2022 13:07 Ответить
надеюсь он пропадет без вести, и его съедят наши раки.
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19.10.2022 14:07 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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19.10.2022 13:25 Ответить
Пишите правильно не вийскови а террористы ибо даже фашисты во вторую мировую не обстреливали санитарные эшелоны и технику.
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19.10.2022 13:30 Ответить
 
 