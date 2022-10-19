Российские военные обстреляли машины скорой помощи в Харьковской области. Есть пострадавшие. ВИДЕО

Российские захватчики обстреляли машины скорой в деоккупированном Двуричанском районе Харьковской области. Пострадали сотрудники ГСЧС.

Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковского облсовета, передает Цензор.НЕТ.

Враг продолжает терроризировать мирное население деоккупированных территорий Харьковщины ракетными обстрелами. В результате сегодняшнего обстрела Двуречанского района были изуродованы три специализированных автомобиля ЭМД, сотрудники структурного подразделения Центра, к счастью, без травм, но пострадали наши коллеги - сотрудники ГСЧС", - говорится в сообщении.

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