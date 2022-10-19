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Новости Видео Агрессия России против Украины
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СБУ задержала 4 жителей Винницкой области, пересылавших видео с последствиями атаки дронов-камикадзе. ВИДЕО

В Винницкой области задержаны мужчины, которые снимали атаки дронов-камикадзе на объекты инфраструктуры области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Один из них снял на видео последствия атаки дронов-камикадзе, на котором видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры, и перебросил коллегам, другие трое также поделились с друзьями. Уже через полчаса видео появилось у российских пропагандистов, а через час произошел повторный ракетный обстрел, который привел к еще большим разрушениям и ранениям людей", - говорится в сообщении.

Задержанный винничанин осознал, что снятые им видеоматериалы враг использовал для нанесения большего ущерба Украине.

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"Неправильность своих действий осознаю, мои видеоматериалы могли быть использованы для корректировки точности нанесения ударов. Никакого умысла на причинение вреда Украине или помощи государству-агрессору не имел", - признался мужчина.

СБУ напоминает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

Автор: 

Винницкая область (1035) задержание (6675) СБУ (19898) съемка (22) дроны (3917)


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Топ комментарии
+20
Впевнений що усі повторні прильоти трапилися завдяки таким довпойобам.
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19.10.2022 17:21
+18
Герашенко тоже арестовали?
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19.10.2022 17:22
+12
Падлюки.
Як завжди у паранджі, показуйте, бо українці повинні знати ці морди, щоб мати змогу плюнути в очі при нагоді.
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19.10.2022 17:30
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19.10.2022 17:18 Ответить
Впевнений що усі повторні прильоти трапилися завдяки таким довпойобам.
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19.10.2022 17:21 Ответить
жертвы тиктока
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19.10.2022 17:22 Ответить
Жертви за бабки? Ор-риґінально...
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19.10.2022 18:46 Ответить
Жирная мразь прикидывается Это не детский сад, что это за разговоры ⁉️По закону военного времени дайте 10 лет с конфискацией, почему другие должны платить из-за этих ****** или гнид‼️ТЫСЯЧУ РАЗ ВСЕХ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ‼️Ни законов нет , ни чувства безопасности , люди из-за них подвергается риску и погибаю
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19.10.2022 17:59 Ответить
так і буде
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19.10.2022 17:41 Ответить
Років через 5, інакше довбойобів не виховаєш.
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19.10.2022 20:26 Ответить
Герашенко тоже арестовали?
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19.10.2022 17:22 Ответить
И Геращенко первым нужно арестовать ,и всех других (кто этим занимается по дури или предательпредставителей тупого режима‼️8-й МЕСЯЦ ВОЙНЫ ,а ОНИ В БИРЮЛЬКИ ИГРАЮТ‼️
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19.10.2022 18:02 Ответить
ляшку подаруйте їх спочатку по акції..
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19.10.2022 17:24 Ответить
Соку на роботи примусові!!!
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19.10.2022 17:29 Ответить
И бонусом пусть общественные туалеты моют на камеру , с последующей демонстрацией в тик-токе или где там они работу дронов освещали.
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19.10.2022 17:32 Ответить
Падлюки.
Як завжди у паранджі, показуйте, бо українці повинні знати ці морди, щоб мати змогу плюнути в очі при нагоді.
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19.10.2022 17:30 Ответить
Не можна показувати, вони ж нічого поганого не зробили. А от якби в них була порнуха в телефоні, тоді да, ще й віджиматися на камеру б заставили
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19.10.2022 17:45 Ответить
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19.10.2022 17:50 Ответить
Ні разу не хочу сказати що таким відеоблогерам треба рубати руки по самі вуха, але й пов'язати повторну атаку дронів по тому об'єкту через годину неможливо. Треба включити голову, взяти мапу і ТТД мопеда. Того дрона прямо з Вінницької області запускали чи що? Як він за годину вже скорегований зміг подолати таку дистанцію при його швидкості?
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19.10.2022 17:31 Ответить
Звідки знати , що за першої партії дронів(чи дрона) не був другий , який був підкорегований на кінці траєкторії згідно відео вкинуте ціми віслюками..?
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19.10.2022 23:56 Ответить
На "0" цих паскуд, окопи рить.
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19.10.2022 17:43 Ответить
сбу, якщо люди не думали, що роблять, не було чим думати..... ну відбийте їм ті мізки !!! Вони в них все рівно зайві! Не думали!!! Нічого страшного з ними не трапиться. Як були безмозглі до того... так і залишааться після.... того!
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19.10.2022 17:49 Ответить
Они прикидываются 8-й МЕСЯЦ КРОВАВЕЙШЕЙ ВОЙНЫ‼️К столбу привязать скотчем , как мародеров и плевать в их рожи
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19.10.2022 18:05 Ответить
Не втомлююсь повторювати:"Якби в березні місяці почали РОЗСТРІЛЮВАТИ отаких ІМБІЦИЛІВ та корегувальників,то сьогодні б і проблеми такої не було б."
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19.10.2022 18:11 Ответить
100% вірно
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19.10.2022 18:17 Ответить
Краще дати вибір гілляки та мотузок... І засняти таке прикре самогубство на відео... І так щоб воно зовсім випадково злилось до мережі... Бо скоріше за все самогубства не буде. Будуть повні штани аргументів
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14.12.2022 23:49 Ответить
Все ця мразота знала , а коли впіймали - прикидається дурником !!

До буцегарні тварюку !!
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19.10.2022 19:09 Ответить
и такие до сих пор существуют в большом количестве. Им еще по 2300 гр дайте.
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19.10.2022 20:50 Ответить
А когда Геращенко арестуют и шваброй в-ут?
Оно уже не в первый раз вылаживает видео попадания раш убийц. Урод тупой кон-ый.
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20.10.2022 14:35 Ответить
 
 