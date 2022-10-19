СБУ задержала 4 жителей Винницкой области, пересылавших видео с последствиями атаки дронов-камикадзе. ВИДЕО
В Винницкой области задержаны мужчины, которые снимали атаки дронов-камикадзе на объекты инфраструктуры области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"Один из них снял на видео последствия атаки дронов-камикадзе, на котором видны масштабы поражения объекта критической инфраструктуры, и перебросил коллегам, другие трое также поделились с друзьями. Уже через полчаса видео появилось у российских пропагандистов, а через час произошел повторный ракетный обстрел, который привел к еще большим разрушениям и ранениям людей", - говорится в сообщении.
Задержанный винничанин осознал, что снятые им видеоматериалы враг использовал для нанесения большего ущерба Украине.
"Неправильность своих действий осознаю, мои видеоматериалы могли быть использованы для корректировки точности нанесения ударов. Никакого умысла на причинение вреда Украине или помощи государству-агрессору не имел", - признался мужчина.
СБУ напоминает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.
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Як завжди у паранджі, показуйте, бо українці повинні знати ці морди, щоб мати змогу плюнути в очі при нагоді.
До буцегарні тварюку !!
Оно уже не в первый раз вылаживает видео попадания раш убийц. Урод тупой кон-ый.